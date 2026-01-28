ИИ, Авраамские соглашения и инвестиционное партнерство: о чем говорили Токаев и глава МИД Израиля

Глава МИД Израиля высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы

Фото: Акорда

Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, сообщает пресс-служба Акорды.





Лидер РК отметил, что визит министра иностранных дел Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность Израиля укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном.





Особое внимание на встрече было уделено активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами", - сообщили в пресс-службе.





Президент приветствовал проведение в рамках визита Гидеона Саара в Астану казахско-израильского бизнес-форума, итоги которого призваны внести практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран.





В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень.





Кроме того, Гидеон Саар с признательностью отметил дальновидное решение президента Касым-Жомарта Токаева о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям, способствующим дальнейшему укреплению стабильности, мира и международного диалога.





Глава МИД Израиля также высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы, выразив уверенность в их успешной реализации.





В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавили в Акорде.



