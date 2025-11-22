Инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство и цифровизация: о чем говорили Токаев и Пашинян

Токаев и Пашинян обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений в ходе переговоров в расширенном формате, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений в ходе переговоров в расширенном формате, сообщает Акорда.





В частности, были обсуждены вопросы в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, здравоохранение, а также культурно-гуманитарные связи.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что народы двух стран издавна связаны узами крепкой дружбы и взаимного уважения.





В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли дни культуры Казахстана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Выражаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, искреннюю признательность за поддержку данных важных начинаний. Мы расцениваем это как особое проявление искреннего уважения к народу Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





По словам президента, между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях. Также налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что последовательно развиваются двусторонние торгово-экономические, культурно-гуманитарные и научно-образовательные контакты. По его словам, межгосударственные связи носят по-настоящему конструктивный характер, при этом имеется значительный потенциал для их всестороннего укрепления и расширения.





Кроме того, глава государства сообщил, что сегодня будет подписан исторический документ, выводящий сотрудничество между Казахстаном и Арменией на уровень стратегического партнерства.





Премьер-министр Армении отметил, что его визит открывает хорошие возможности для дальнейшего углубления двусторонних отношений и вывода их на уровень стратегического партнерства.





Мы считаем, что Казахстан - очень хороший пример для нашей страны. Мы уважаем казахский народ, и это уважение является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений. Сегодня с президентом Казахстана у нас уже была возможность обсудить основные направления дальнейшего развития нашего взаимодействия. Я считаю, что, с учетом изменений в регионе, открываются новые возможности для экономического сотрудничества, укрепления транспортных связей. Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, в результате для нас откроются новые возможности", - заявил Никол Пашинян.





Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.





По окончании переговоров глава государства наградил премьер-министра Армении орденом "Алтын Қыран".



