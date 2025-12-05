Казахстан и Германия провели политические консультации

Фото: МИД РК

Берлин. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Берлине состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Германии. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, немецкую - уполномоченный МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Никлас Вагнер, сообщили в МИД РК.





Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за 2025 год и определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и региональной сферах. Особое внимание было уделено вопросам экологии, адаптации к изменению климата, управлению водными ресурсами, а также реализации совместных проектов в рамках стратегического регионального партнерства Центральной Азии и Германии (С5+1).





В данном контексте с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия в рамках формата С5+1 замминистра иностранных дел РК встретился с политическим директором МИД ФРГ Домиником Муттером.





В рамках визита Исетов провел также встречи с депутатом бундестага, председателем парламентской группы "Германия - Центральная Азия" Кристианом Гёрке и сопредседателем Казахстанско-германского делового совета, директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. Переговоры были посвящены расширению межпарламентского диалога, развитию торгово-экономических связей и привлечению немецких инвестиций в ключевые отрасли экономики Казахстана. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в долгосрочном и конструктивном сотрудничестве.





Кроме того, в рамках визита прошло 45-е заседание Берлинского Евразийского клуба на тему "Диалог и доверие: медиа и экспертная коммуникация по Казахстану". Участники обсудили вопросы укрепления доверия и расширение экспертных связей, отметив роль медиа в объективном освещении реформ и социально-экономических преобразований в Казахстане.





Исетов подчеркнул достигнутые успехи страны в совершенствовании государственного управления и подтвердил готовность к открытому и конструктивному международному диалогу.





По итогам визита стороны подтвердили приверженность регулярному диалогу, дальнейшему укреплению двусторонних и региональных связей, а также реализации совместных инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.