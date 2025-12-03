02.12.2025, 16:50 28261
Казахстан и Каталония укрепляют сотрудничество в экономике и образовании
Фото: МИД РК
Барселона. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся рабочий визит посла Казахстана в Испании Даната Мусаева в автономное сообщество Каталония, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В начале визита состоялись встречи с руководством правительства (женералитата) Каталонии. В ходе переговоров с генеральным секретарем Хавьером Вильямайором, советником главы по внешней политике Жауме Дуком и генеральным секретарем по высшим учебным заведениям и образованию Ориолом Эскардибулом были обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия с регионом в области экономики и образования. На встрече с Каталонской ассоциацией предпринимателей (FemCAT) была отмечена важность наращивания инвестиций и привлечения технологий каталонских компаний в Казахстан. Отдельно стороны обсудили возможность совместных проектов в сферах образования и цифровизации.
Важным результатом переговоров стала договоренность о налаживании взаимодействия с Университетом туризма, гостеприимства и гастрономии Барселоны.
Ключевым мероприятием визита стал бизнес-форум, организованный совместно с ведущей деловой ассоциацией Каталонии FOMENT. В ходе церемонии открытия посол рассказал об успехах в социально-экономическом развитии и улучшении делового климата в нашей стране, а также подчеркнул возрастающую роль Казахстана в транзитных перевозках между Европой и Азией через Транскаспийский транспортный маршрут.
Наряду с этим зарубежный представитель АО "НК "KAZAKH INVEST" в Южной Европе Алтынай Муканова презентовала инвестиционный потенциал Республики, а исполнительный директор Roca Group Альберт Магранс и директор по международному сотрудничеству Glovo Карлос Силван поделились успешным опытом работы на казахском рынке.
Встреча прошла в формате живой дискуссии, продемонстрировавшей большой интерес каталонского бизнеса к Казахстану. По итогам мероприятия достигнута договоренность об организации деловой миссии компаний региона в Казахстан в 2026 году.
В преддверии мероприятия посол Казахстана в Испании Данат Мусаев дал интервью местному телеканалу ETV.
02.12.2025, 18:24 22146
Казахстан и Кувейт обсудили возможности экспорта казахстанских продуктов питания
Фото: МИД РК
Эль-Кувейт. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с заместителем председателя Kuwaiti Danish Dairy Company (KDD) Бахией Еззат Джаафар, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности. Основное внимание было уделено возможностям поставок казахстанской продукции на рынок Кувейта.
Кувейтская сторона выразила заинтересованность в развитии партнерских отношений с Казахстаном, отметив высокий аграрный потенциал страны и рассматривая Казахстан как перспективного и надежного крупного поставщика продовольственной продукции", - проинформировали в министерстве.
Посол отметил, что Казахстан последовательно уходит от нефтезависимой модели экономики и уделяет приоритетное внимание развитию агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что особый акцент сегодня делается на продовольственную безопасность, расширение экспорта и продвижение бренда Qazaq Organic Food на зарубежных рынках.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономического сотрудничества, подтвердили готовность к продолжению диалога и проработке конкретных направлений взаимодействия.
Kuwaiti Danish Dairy Company основана в 1963 году и является одной из ведущих пищевых компаний Кувейта и Ближнего Востока. Компания выпускает порядка 24 видов молочной продукции, около 75 разновидностей мороженого и примерно 27 видов натуральных соков и напитков, имеет филиалы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо внутреннего рынка, ее продукция экспортируется в десятки стран, в число которых входят страны Залива, Ближнего Востока, часть стран Азии и Северной Америки.
Ранее сообщалось, что ведущая государственная компания Кувейта изучает возможности закупа казахстанской сельхозпродукции.
02.12.2025, 17:56 24911
Казахстан и Молдова расширяют экономическое и цифровое партнерство
Фото: МИД РК
Кишинев. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Молдовы прошла международная конференция "Векторы экономического курса Казахстана в направлении Молдовы и Восточной Европы", организованная посольством Казахстана в Молдове. В мероприятии участвовали представители госорганов, бизнеса и международных организаций, включая онлайн-подключение KazakhInvest, Atameken, QazTrade, QazPost и Министерства сельского хозяйства РК, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Открывая конференцию, посол Республики Казахстан Алмат Айдарбеков отметил растущий интерес молдавских предпринимателей к Казахстану и подчеркнул, что важнейшей задачей является перевод этого интереса в реальные экономические проекты. Он также акцентировал стратегическую роль Транскаспийского маршрута и возможности Молдовы стать его активным звеном благодаря порту Джурджулешть. Кроме того, дипломат представил новый курс Казахстана на ускоренную цифровизацию, включая создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
В свою очередь посол Республики Молдова в Казахстане Штефан Гордэ сообщил о предварительной договоренности по открытию торгового дома Молдовы в Актау, что позволит системно продвигать молдавскую продукцию на казахстанском рынке. Он также подчеркнул готовность регионов Казахстана предоставлять площадки для выставок и презентаций.
Развивая тему экономического взаимодействия, генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Серджиу Герчу отметил стратегическую важность углубления сотрудничества в АПК, включая поставки сельхозпродукции, переработку, семеноводство и виноделие. Он также высказался за активизацию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Продолжая экологический блок, государственный секретарь Министерства окружающей среды РМ Григорий Стратулат призвал казахстанский бизнес участвовать в молдавских проектах в области переработки отходов, повторного использования материалов и зеленой энергетики, отметив доступ к европейским программам поддержки.
С казахстанской стороны представитель Министерства сельского хозяйства РК Руслан Аманов и представитель QazTrade Ержан Шакаргалиев представили инструменты поддержки экспорта, механизмы торговых миссий и потенциал роста аграрного товарооборота, который может достичь 50 миллионов долларов США. Далее представитель QazPost Абдрахман Амреев рассказал о возможностях логистической интеграции и работе с e-commerce-потоками между Европой и Азией, подчеркнув готовность к запуску пилотных проектов.
Говоря о бизнес-инициативах, председатель делового совета "Молдова - Казахстан" Тунгат Абылкасымов отметил перспективы расширения авиасообщения, что усилило бы транзитный потенциал обеих стран, а также выделил активизацию гуманитарных проектов - от библиотечного сотрудничества до архивных инициатив.
Существенный вклад в обсуждение цифрового направления внес почетный консул РК Роман Станков, представивший динамичное развитие IT-сектора Казахстана: его вклад в ВВП, рост числа компаний и высокий уровень цифровизации государственных услуг. Он выразил готовность расширять коллаборацию с IT-парком Молдовы, в частности в областях ИИ, финтеха, облачных решений и кибербезопасности.
Завершая блок практического сотрудничества, почетный консул Казахстана Юрие Жардан рассказал о работе JLC Group в Казахстане, благоприятных условиях для производства и спросе на молдавскую продукцию. Он также отметил достигнутые предварительные договоренности по поставкам молдавских премиальных вин и обозначил существующие логистические вызовы.
В итоге участники конференции подтвердили стремление углублять двусторонние экономические связи, расширять логистические маршруты и развивать сотрудничество в аграрной, промышленной, цифровой и экологической сферах. Конференция стала важной платформой для запуска новых практических проектов между Казахстаном и Молдовой.
02.12.2025, 17:32 26371
Пакистанский мегаполис планирует активизировать взаимодействие с Казахстаном
Фото: МИД РК
Исламабад. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин совершил рабочую поездку в город Карачи - крупнейший по численности населения (30 миллионов человек) ведущий морской порт страны и седьмая агломерация в мире, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Первая часть визита состояла из встреч с представителями государственных органов, транспортно-логистических компаний и деловых кругов города Карачи.
На переговорах с комиссаром Карачи Саидом Хасаном Накви были обсуждены вопросы сотрудничества со столицей провинции Синд и налаживания взаимодействия на уровне городских властей. Глава Карачи полностью поддержал предложенные инициативы и подтвердил намерение способствовать укреплению сотрудничества с Казахстаном.
На встрече с председателем Государственного банка Пакистана Джамилем Ахмадом были рассмотрены вопросы развития связей в финансовом секторе, прежде всего между коммерческими банками двух стран. Стороны выразили обоюдную заинтересованность, отметив важность установления межбанковских каналов для дальнейшего наращивания двустороннего торгового сотрудничества.
Глава казахстанской дипмиссии также посетил компании, входящие в группу "Фонда Фауджи", в частности "Фауджи Мит ЛТД", а также морские портовые терминалы "Нефтяной терминал и дистрибьюторская компания Фауджи" и "Порт Акбар Фауджи". Посол ознакомился с инфраструктурой и деятельностью предприятий, рассказал о деловых и инвестиционных возможностях Казахстана, особо выделив приоритетное значение транспортно-логистической отрасли в двусторонних отношениях.
Кроме того, Ержан Кистафин провел переговоры с руководством "Портового Терминала Карачи", где обсудил возможности для транзита казахстанских товаров на внешние рынки.
В ходе встречи с главой компании TCS Халидом Наваз Аваном стороны обсудили дальнейшие практические шаги по укреплению бесперебойных поставок товаров и грузов между Казахстаном и Пакистаном.
Посол Казахстана также посетил фармацевтическую компанию "Хиранис Фармасьютикалс" и фармацевтическое подразделение группы компаний "Лаки Кор Индастрис", где ознакомился с производственным процессом и обсудил перспективы налаживания сотрудничества.
На прошедших переговорах представители пакистанских официальных и деловых кругов выразили глубокую заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, а также направлении делегаций в Казахстан.
02.12.2025, 17:07 27366
Посольство РК в Португалии инициировало проект культурной дипломатии "Познай Казахстан через пять чувств"
Фото: МИД РК
Лиссабон. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике при поддержке почетного консула Казахстана в северных регионах Португалии Жиля Фернанду Виейра и компании MPL Culture организовало вечер высокой кухни, объединив лучшие традиции казахского и португальского народов на тему "Степь и Океан", сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Мероприятие, приуроченное к празднованию 35-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан, прошло в историческом центре Лиссабона, в ресторане EPUR, где известный шеф-повар Вэнсан Фарж, обладатель престижной звезды Michelin, принимал одного из лучших мастеров кулинарного искусства Казахстана Артема Канцева, представляющего ресторан Qazaq Gourmet и удостоенного престижной гастрономической награды Франции La Liste 2026.
Ужин, приготовленный "в четыре руки", получил самую высокую оценку гостей, среди которых были президент Португальской Академии гастрономии Карлуш Фонтау Карвалью, генеральный секретарь муниципальной палаты Лиссабона, президент Европейского сообщества гастрономической культуры Алберту Лаплейн Гимарайнш, вице-мэр города Оэйраша Франсишку Роша Гонсалвеш, генеральный директор одного из ведущих научно-технологических парков Европы - Taguspark Эдуарду Баптишта Коррейа, а также представители государственных органов, бизнес-сообщества и СМИ Португалии.
Приветствуя гостей, посол Казахстана Жан Галиев отметил, что богатая своим разнообразием кухня является элементом гостеприимства и неотъемлемой частью культурного наследия казахского народа.
Впервые в истории отношений двух стран гастрономический мост соединил две части Евразии - степь и океан", - сказал он, добавив, что это мероприятие дало старт инициированному посольством проекту культурной дипломатии "Познай Казахстан через пять чувств": за дегустацией казахских блюд в ближайшее время последуют выставка картин, скульптур и ковров, а также концерты музыки и пения в разных городах Португалии.
Знакомство португальцев с Казахстаном призвано укрепить узы дружбы и активизировать обмены в различных сферах.
Справочно: искусство Азуле́жу (от португальского azul - лазурный) - это вид португальской расписной керамической плитки, которая широко используется для украшения зданий и интерьеров. Признано национальным достоянием Португалии.
02.12.2025, 15:29 31321
Политический диалог и экономическое взаимодействие: в МИД представили ключевые аспекты сотрудничества Казахстана и Швейцарии
Фото: Depositphotos
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана представили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества Казахстана и Швейцарии.
В связи с официальным визитом министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева в Швейцарию в МИД РК представили ключевые аспекты динамичного двустороннего сотрудничества.
За 33 года дипломатических отношений страны выстроили последовательный политический диалог на всех уровнях и устойчиво развивающееся торгово-экономическое взаимодействие", - отметили в ведомстве.
По данным ведомства, товарооборот Казахстана и Швейцарии с января по октябрь 2025 года составил 1,2 млрд долларов. Валовой приток прямых иностранных инвестиций из Швейцарии в республику с 2005 года по второй квартал 2025 года составили 35,8 млрд долларов. В Казахстане действуют 298 юридических лиц со швейцарским участием, 97 совместных предприятий.
02.12.2025, 14:10 32286
Казахстанский посол рассказал о визите главы МИД в Брюссель
Фото: x.com/romanvassilenko
Брюссель. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Королевстве Бельгия рассказал о визите министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева в Брюссель.
Для нас большая честь и удовольствие приветствовать в Брюсселе нашего министра иностранных дел Ермека Кошербаева, а также огромное спасибо комиссару Йозефу Сикеле за прием нашей делегации и увлекательную дискуссию по различным темам: от связи и истории до космоса и искусственного интеллекта", - написал Роман Василенко на своей странице в Х.
Напомним, глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев 1 декабря совершил визит в Брюссель, где принял участие в 22-м заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз". Также Кошербаев провел встречу с еврокомиссаром. Стороны обсудили состояние и перспективы развития экономического партнерства.
02.12.2025, 09:48 40691
Председатель Евросовета Антониу Кошта посетит Казахстан 3 декабря
Фото: Depositphotos
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Евросовета Антониу Кошта посетит Казахстан 3 декабря. Об этом заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз", сообщает РИА Новости.
На этой неделе, в среду, господин Кошта совершит официальный визит в Казахстан, где пройдут двусторонние переговоры с нашим президентом. Мы надеемся, что это станет еще одним кирпичиком в мост дружбы и сотрудничества с ЕС", - цитирует Кошербаева sputnik.kz.
Напомним, вчера под председательством министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Брюсселе прошло 22-е заседание совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз". Стороны подвели итоги десятилетия стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем и обменялись видением его дальнейшего развития.
В ходе заседания главы делегаций отметили, что Казахстан и Европейский союз построили зрелое, устойчивое и ориентированное на будущее партнерство. За эти годы СРПС, охватывающее 29 ключевых направлений взаимодействия, доказало свою устойчивость и актуальность, служа надежной основой для сотрудничества и укрепления взаимного доверия.
В завершение встречи Кошербаев и Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.
02.12.2025, 08:46 32776
Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз"
Фото: МИД РК
Брюссель. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Брюсселе прошло 22-е заседание совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз", сообщили в пресс-службе МИД РК.
Особое значение мероприятию придал факт его проведения в преддверии 10-летия с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Евросоюзом и его государствами-членами.
Стороны подвели итоги десятилетия стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем и обменялись видением его дальнейшего развития.
Было подтверждено, что экономические отношения продолжают оставаться ключевым двигателем сотрудничества. Европейский союз сохраняет статус крупнейшего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. В 2024 году взаимный товарооборот достиг почти $50 млрд, а общий приток европейских инвестиций достиг $200 млрд, и в стране работают свыше 4 тыс. компаний с европейским участием. Казахская сторона выразила готовность к дальнейшей диверсификации торговли, подчеркнув важность расширения доступа отечественной сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.
Значительное внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Учитывая трансформацию глобальных цепочек поставок, стороны подтвердили стратегическую значимость данного маршрута в качестве надежного и устойчивого пути между Европой и Азией. Казахстан выразил готовность к углублению взаимодействия с ЕС и региональными партнерами для дальнейшего развития данного коридора.
Отдельным пунктом обсуждения стало сотрудничество в сфере "зеленой" и цифровой трансформации. Стороны выразили стремление далее развивать это перспективное направление, которое способствует одновременно модернизации казахстанской экономики и промышленной устойчивости Европы.
Участники заседания также подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия, отметив успешное проведение в ноябре текущего года в Брюсселе 22-го заседания комитета парламентского сотрудничества "РК - ЕС".
Также особый акцент был сделан на расширении межчеловеческих контактов. Стороны приветствовали намеченное на 2 декабря в Брюсселе начало переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии. Данный шаг станет значительным вкладом в укрепление гуманитарных связей, расширение возможностей для студентов, ученых и профессионалов, а также повышение мобильности граждан.
В аспекте межрегионального сотрудничества было особо отмечено историческое решение, принятое на первом саммите "Центральная Азия - ЕС" в Самарканде в апреле 2025 года, по итогам которого указанный формат был официально выведен на уровень стратегического партнерства.
В ходе заседания главы делегаций отметили, что Казахстан и Европейский союз построили зрелое, устойчивое и ориентированное на будущее партнерство. За эти годы СРПС, охватывающее 29 ключевых направлений взаимодействия, доказало свою устойчивость и актуальность, служа надежной основой для сотрудничества и укрепления взаимного доверия.
В завершение встречи Кошербаев и Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев провел встречу с еврокомиссаром.
