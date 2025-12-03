Казахстан и Каталония укрепляют сотрудничество в экономике и образовании

Фото: МИД РК

Барселона. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся рабочий визит посла Казахстана в Испании Даната Мусаева в автономное сообщество Каталония, - Состоялся рабочий визит посла Казахстана в Испании Даната Мусаева в автономное сообщество Каталония, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





В начале визита состоялись встречи с руководством правительства (женералитата) Каталонии. В ходе переговоров с генеральным секретарем Хавьером Вильямайором, советником главы по внешней политике Жауме Дуком и генеральным секретарем по высшим учебным заведениям и образованию Ориолом Эскардибулом были обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия с регионом в области экономики и образования. На встрече с Каталонской ассоциацией предпринимателей (FemCAT) была отмечена важность наращивания инвестиций и привлечения технологий каталонских компаний в Казахстан. Отдельно стороны обсудили возможность совместных проектов в сферах образования и цифровизации.





Важным результатом переговоров стала договоренность о налаживании взаимодействия с Университетом туризма, гостеприимства и гастрономии Барселоны.





Ключевым мероприятием визита стал бизнес-форум, организованный совместно с ведущей деловой ассоциацией Каталонии FOMENT. В ходе церемонии открытия посол рассказал об успехах в социально-экономическом развитии и улучшении делового климата в нашей стране, а также подчеркнул возрастающую роль Казахстана в транзитных перевозках между Европой и Азией через Транскаспийский транспортный маршрут.





Наряду с этим зарубежный представитель АО "НК "KAZAKH INVEST" в Южной Европе Алтынай Муканова презентовала инвестиционный потенциал Республики, а исполнительный директор Roca Group Альберт Магранс и директор по международному сотрудничеству Glovo Карлос Силван поделились успешным опытом работы на казахском рынке.





Встреча прошла в формате живой дискуссии, продемонстрировавшей большой интерес каталонского бизнеса к Казахстану. По итогам мероприятия достигнута договоренность об организации деловой миссии компаний региона в Казахстан в 2026 году.





В преддверии мероприятия посол Казахстана в Испании Данат Мусаев дал интервью местному телеканалу ETV.