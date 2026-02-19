Казахстан и Саудовская Аравия нацелены на углубление двустороннего сотрудничества

Подписаны межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и о создании координационного совета

Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев посетил с официальным визитом Королевство Саудовская Аравия. В состав делегации также вошли председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, а также представители государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Центральным событием визита стали переговоры с министром иностранных дел Королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны предметно рассмотрели текущее состояние и перспективы развития казахско-саудовского партнерства, уделив приоритетное внимание укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также углублению культурно-гуманитарных связей.





Главы внешнеполитических ведомств констатировали поступательную динамику двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и стратегической взаимодополняемости. Подтверждена нацеленность на дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы и наполнение сотрудничества конкретными взаимовыгодными проектами.





Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Отмечена важность координации усилий в рамках международных структур, включая ООН, ОИС, СВМДА, а также формат ОПЕК+. Достигнута договоренность о продолжении тесного межведомственного взаимодействия и согласовании подходов по ключевым международным вопросам.





Казахстан рассматривает Саудовскую Аравию как близкого и надежного партнера на Ближнем Востоке и в арабском мире. Наши страны объединяет содержательный политический диалог, высокий уровень доверия и близость позиций по широкому спектру глобальных и региональных вызовов", - отметил Ермек Кошербаев.





Отдельный акцент был сделан на раскрытии потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахская сторона выразила заинтересованность в расширении присутствия саудовского капитала в приоритетных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, агропромышленный комплекс и "зеленую" экономику.





В свою очередь принц Фейсал бен Фархан подтвердил готовность Королевства к дальнейшей активизации деловых связей и углублению практической кооперации по направлениям, представляющим взаимный интерес.





В рамках визита глава МИД Казахстана провел также ряд двусторонних встреч, в том числе с министром энергетики Королевства принцем Абдельазизом бен Салманом Аль Саудом, министром инвестиций Фахадом Аль-Саифом, а также председателем правления компании ACWA Power Мухаммедом Абунаяном.





Переговоры были сфокусированы на расширении отраслевого взаимодействия в энергетике, включая проекты в области традиционной генерации, возобновляемых источников энергии и "зеленого" перехода, а также на вопросах привлечения саудовских инвестиций и технологических решений в экономику Казахстана.





По итогам визита были подписаны межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и о создании координационного совета между Казахстаном и Саудовской Аравией.