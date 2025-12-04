Казахстан и Швейцария нацелены на дальнейшее расширение партнерства

Товарооборот между странами за первые десять месяцев 2025 года уже составил 1,2 миллиарда долларов США

Фото: МИД РК

Берн. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев по приглашению федерального советника, главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса посетил с официальным визитом Берн, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев по приглашению федерального советника, главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса посетил с официальным визитом Берн, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





В рамках переговоров главы внешнеполитических ведомств отметили дружественный и доверительный характер двусторонних отношений, отличающихся высокой динамикой политических контактов, а также взаимное стремление к их дальнейшему укреплению", - говорится в сообщении.





Ермек Кошербаев подчеркнул, что Швейцария является надежным и ключевым партнером Казахстана в Европе, отметив устойчивый политический диалог, расширение региональных связей, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.





За более чем три десятилетия дипломатических отношений Астана и Берн выстроили устойчивые политические контакты на высоком уровне, а также конструктивное межправительственное и межпарламентское взаимодействие. Торгово-экономическое сотрудничество является краеугольным камнем и движущей силой нашего партнерства" - отметил казахстанский министр.





Особое внимание было уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, при этом за последние 20 лет объем швейцарских инвестиций в Казахстан достиг 35,8 миллиарда долларов США, а товарооборот за первые десять месяцев 2025 года уже составил 1,2 миллиарда долларов США.





В свою очередь Иньяцио Кассис выразил заинтересованность швейцарской стороны в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества, уделив внимание предстоящему председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.





Министры иностранных дел Казахстана и Швейцарии подчеркнули схожесть подходов двух стран к актуальным вопросам международной повестки дня, отметив потенциал взаимодействия в сфере медиации и водной дипломатии. В этой связи стороны выразили удовлетворение подписанием в рамках визита меморандума о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Швейцарским агентством сотрудничества и развития SDC по региональной программе Blue Peace Central Asia.





Кроме того, состоялось подписание меморандума между институтом внешнеполитических исследований при МИД Казахстана и Женевским центром гуманитарного диалога, предусматривающего реализацию совместных проектов и программ сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес.



