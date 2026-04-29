Казахстан и Сингапур наметили новые направления сотрудничества

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развитие международного сотрудничества, охватывающего транспортно-логистическое взаимодействие, подготовку государственных служащих и расширение торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, сообщили в Министерстве иностранных дел.





Вопросы транспортной логистики были обсуждены в ходе встречи посла Казахстана в Словакии Жанны Сагиновой с министром транспорта Словацкой Республики Йозефом Ражем.





Казахстанская сторона представила возможности страны как транспортно-логистического хаба Евразии и отметила значимость развития мультимодальных перевозок. Особое внимание уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту и перспективам его сопряжения с Трансъевропейской транспортной сетью.





Стороны обсудили развитие устойчивых цепочек поставок, расширение транзитных маршрутов, а также перспективы сотрудничества в гражданской авиации и карго-перевозках. Отмечена важность налаживания прямого авиасообщения между Казахстаном и Словакией и использования аэропортов Астаны и Алматы как транзитных хабов.





Отдельное направление международного взаимодействия связано с подготовкой кадров. Группа государственных служащих из Казахстана прошла двухнедельную учебно-практическую программу в Баку, организованную Академией государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.





Программа включала лекции по цифровой трансформации государственного управления, законодательной деятельности, гендерной политике, экологическому управлению и международным отношениям. Участники также ознакомились с работой государственных и аналитических структур Азербайджана.





В рамках программы состоялась встреча с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем, который отметил значимость академического обмена и совместных образовательных инициатив для укрепления двусторонних отношений.





Также продолжается развитие межрегионального сотрудничества с российскими регионами. В Оренбургской области состоялась встреча генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова с президентом Торгово-промышленной палаты региона Натальей Струнцовой.





Стороны обсудили рост торгово-экономического взаимодействия, расширение гуманитарных связей и перспективы дальнейшего сотрудничества. Казахстан занимает более 25% во внешнеторговом обороте Оренбургской области среди зарубежных партнеров.





Отдельно отмечен рост товарооборота между регионами Казахстана и Оренбургской областью, а также значительная роль образовательных связей - в регионе обучается свыше 4 тысяч студентов из Казахстана.





Кроме того, Казахстан укрепляет сотрудничество в сфере дипломатической службы и кадровой политики. В частности, руководитель аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан Амангельды Саинов встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Исрафил оглу Мамедовым.





Участники обменялись мнениями о роли дипломатических служб в современных условиях и путях их дальнейшего совершенствования для эффективного продвижения национальных интересов. Отдельное внимание было уделено вопросам кадровой политики внешнеполитических ведомств.





Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров совершил визит в Данию, где провел двусторонние переговоры в МИД страны.





В частности, Куантыров провел встречу с государственным секретарем по торговле и инвестициям МИД Дании Линой Хансен, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-датского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.





В ходе встречи с заместителем государственного секретаря - директором по политическим вопросам МИД Дании Е.Барлосе состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.