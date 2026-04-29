28.04.2026, 19:12
Казахстан и Сингапур наметили новые направления сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Расширение двустороннего сотрудничества обсудили министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и заместитель постоянного секретаря МИД Сингапура Кевин Чеок, сообщили в МИД РК.
В ходе встречи рассмотрены текущее состояние и перспективы казахско-сингапурского взаимодействия. Отмечены высокий уровень политического диалога и взаимная заинтересованность в наращивании партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - проинформировали в ведомстве.
Глава внешнеполитического ведомства РК отметил значительный потенциал кооперации в области цифровизации, инноваций и устойчивого развития, выразив готовность активизировать двусторонние контакты.
В свою очередь Кевин Чеок подтвердил заинтересованность Сингапура в дальнейшем углублении сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в "зеленой" экономике, логистике и развитии человеческого капитала.
Отдельное внимание уделено развитию деловых связей и укреплению контактов между бизнес-сообществами двух стран.
29.04.2026, 17:07
Токаев пригласил Лукашенко в Астану на саммит ЕАЭС
Мероприятия состоятся в конце мая
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Мероприятия состоятся в Астане в конце мая, сообщили в Акорде.
В ходе беседы президенты отметили поступательное развитие казахско-белорусских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.
Также главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Напомним, что 29-30 апреля рабочий визит в Казахстан совершит глава МИД России Сергей Лавров.
29.04.2026, 16:51
Глава МИД России посетит Казахстан с рабочим визитом 29-30 апреля
Запланированы встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Казахстан 29-30 апреля с рабочим визитом, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В рамках визита состоятся встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым. Планируется подписание плана мероприятий по сотрудничеству между МИД РК и МИД РФ на 2027-2028 годы.
Напомним, предыдущий визит главы МИД РФ в Казахстан состоялся в апреле прошлого года. Лавров принял участие в заседании совета министров иностранных дел СНГ, которое проходило в Алматы.
29.04.2026, 13:00
Между Казахстаном и Чехией сложились дружественные отношения - Токаев
Фото: akorda.kz
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Между Казахстаном и Чехией давно сложились очень тесные и дружественные отношения. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, сообщает Акорда.
Успешно развиваются торговые связи. Народы двух стран искренне стремятся к сближению. Очень важно, что мы координируем усилия в рамках крупных международных организаций. Наши посольства активно работают как здесь, так и в вашей столице", - заявил глава государства.
В свою очередь Андрей Бабиш высоко оценил достижения Казахстана в различных сферах.
Казахстан - это страна, имеющая огромное значение в энергетической сфере. Вы являетесь крупнейшим производителем урана. Заключение соглашения в данной сфере очень важно для нас, поскольку атомные электростанции сейчас приобретают особое значение", - сказал премьер-министр Чехии.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Чехия расширяют сотрудничество в сфере промышленности и технологий.
29.04.2026, 11:50
МИД: Казахстан развивает международное сотрудничество в транспортной, образовательной и торгово-экономической сферах
Фото: МИД
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развитие международного сотрудничества, охватывающего транспортно-логистическое взаимодействие, подготовку государственных служащих и расширение торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Вопросы транспортной логистики были обсуждены в ходе встречи посла Казахстана в Словакии Жанны Сагиновой с министром транспорта Словацкой Республики Йозефом Ражем.
Казахстанская сторона представила возможности страны как транспортно-логистического хаба Евразии и отметила значимость развития мультимодальных перевозок. Особое внимание уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту и перспективам его сопряжения с Трансъевропейской транспортной сетью.
Стороны обсудили развитие устойчивых цепочек поставок, расширение транзитных маршрутов, а также перспективы сотрудничества в гражданской авиации и карго-перевозках. Отмечена важность налаживания прямого авиасообщения между Казахстаном и Словакией и использования аэропортов Астаны и Алматы как транзитных хабов.
Отдельное направление международного взаимодействия связано с подготовкой кадров. Группа государственных служащих из Казахстана прошла двухнедельную учебно-практическую программу в Баку, организованную Академией государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.
Программа включала лекции по цифровой трансформации государственного управления, законодательной деятельности, гендерной политике, экологическому управлению и международным отношениям. Участники также ознакомились с работой государственных и аналитических структур Азербайджана.
В рамках программы состоялась встреча с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем, который отметил значимость академического обмена и совместных образовательных инициатив для укрепления двусторонних отношений.
Также продолжается развитие межрегионального сотрудничества с российскими регионами. В Оренбургской области состоялась встреча генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова с президентом Торгово-промышленной палаты региона Натальей Струнцовой.
Стороны обсудили рост торгово-экономического взаимодействия, расширение гуманитарных связей и перспективы дальнейшего сотрудничества. Казахстан занимает более 25% во внешнеторговом обороте Оренбургской области среди зарубежных партнеров.
Отдельно отмечен рост товарооборота между регионами Казахстана и Оренбургской областью, а также значительная роль образовательных связей - в регионе обучается свыше 4 тысяч студентов из Казахстана.
Кроме того, Казахстан укрепляет сотрудничество в сфере дипломатической службы и кадровой политики. В частности, руководитель аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан Амангельды Саинов встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Исрафил оглу Мамедовым.
Участники обменялись мнениями о роли дипломатических служб в современных условиях и путях их дальнейшего совершенствования для эффективного продвижения национальных интересов. Отдельное внимание было уделено вопросам кадровой политики внешнеполитических ведомств.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров совершил визит в Данию, где провел двусторонние переговоры в МИД страны.
В частности, Куантыров провел встречу с государственным секретарем по торговле и инвестициям МИД Дании Линой Хансен, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-датского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
В ходе встречи с заместителем государственного секретаря - директором по политическим вопросам МИД Дании Е.Барлосе состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
28.04.2026, 20:29
Казахстан и ОБСЕ усиливают диалог в сфере демократических реформ
Фото: МИД РК
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обновление Конституции и дальнейшее сотрудничество по развитию избирательной системы обсудили министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Мария Телалиан, сообщили в МИД РК.
В ходе переговоров особое внимание стороны уделили итогам республиканского референдума, состоявшегося 15 марта, а также принятию новой Конституции РК", - проинформировали в министерстве.
Ермек Кошербаев подчеркнул готовность казахстанской стороны к продолжению конструктивного диалога с БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного законодательства, развития институтов гражданского общества и укрепления механизмов защиты прав человека.
В свою очередь Мария Телалиан подтвердила готовность бюро и впредь оказывать экспертную, правовую и техническую поддержку, включая обмен лучшими практиками в области демократических реформ и мониторинга выборов.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении диалога.
28.04.2026, 14:45
МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество в торговле, инвестициях и здравоохранении
Фото: gov.kz
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом для укрепления международного сотрудничества в торговле, инвестициях и здравоохранении, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Казахстан и Китай усиливают сотрудничество на региональном уровне
Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с руководителем канцелярии иностранных дел народного правительства Тяньцзиня Луань Цзяньчжаном. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского межрегионального сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию с городом Тяньцзинем. Посол отметил значительный потенциал Тяньцзиня как одного из ведущих индустриальных и технологических центров Китая, подчеркнув заинтересованность казахстанской стороны в расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах.
Казахстан и Греция развивают сотрудничество в сфере медицины
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин совместно с делегацией Министерства здравоохранения РК во главе с вице-министром Тимуром Муратовым провел встречу с министром здравоохранения Греции Адонисом Георгиадисом. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив особое внимание практической реализации договоренностей в области медицины.
Казахстан выступает в поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия
В штаб-квартире ООН начала работу Обзорная конференция ДНЯО, на которой Казахстан подтвердил приверженность режиму нераспространения, мерам по снижению ядерных рисков и возобновлению диалога между ядерными державами, подчеркнув вклад страны в ядерное разоружение через отказ от оружия и закрытие Семипалатинского полигона, а также значение Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия; в ходе мероприятия казахстанская делегация провела ряд встреч с представителями ООН и зарубежных стран.
Казахстан и Пусан объединяют усилия в сфере инноваций, логистики и ИИ
Генконсул Казахстана в Пусане Аслан Аскар обсудил с вице-мэром города Сон Хи Ёпом развитие сотрудничества в транспортно-логистической и IT-сферах, включая усиление Срединного коридора, технологическое партнерство и создание совместных AI-лабораторий, а также расширение авиасообщения, медицинского туризма и образования. Стороны также подтвердили готовность к проведению Казахстанско-Корейского бизнес-форума в рамках подготовки к визиту президента Казахстана в Республику Корея в 2026 году.
В Пекине проект Димаша Кудайбергена "Voice Beyond Horizon" собрал 2 млрд просмотров
В Пекине состоялся творческий семинар по итогам международного проекта "Voice Beyond Horizon", организованного при участии Посольства Казахстана в КНР и китайских партнеров, где обсудили роль проекта в продвижении казахской культуры, развитии гуманитарных связей с Китаем и использовании современных медиаформатов; участники отметили высокий международный интерес к шоу и вклад Димаша Кудайбергена в укрепление культурного диалога между двумя странами.
27.04.2026, 19:46
Казахстан и ОАЭ нацелены на углубление торгово-инвестиционного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы сотрудничества Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев и представитель правящей семьи Эмирата Абу-Даби Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян, сообщили в МИД.
Для Казахстана Объединенные Арабские Эмираты - надежный и ключевой стратегический партнер в исламском мире", - отметил Ермек Кошербаев в ходе переговоров.
Стороны обсудили успешную реализацию договоренностей и проектов, а также вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В свою очередь шейх Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян подчеркнул динамичное развитие отношений между Казахстаном и Эмиратами.
В завершение встречи глава МИД Казахстана отметил значительный вклад шейха Сурура в укрепление сотрудничества между двумя странами и пожелал народу Эмиратов мира и процветания.
Ранее Ермек Кошербаев в рамках официального визита в ОАЭ провел встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ.
27.04.2026, 18:20
МИД: Казахстан продвигает инициативы по цифровизации и сотрудничеству на международных площадках
Фото: МИД РК
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан усиливает международное взаимодействие на площадках ООН, ЕС и в рамках двусторонних контактов, продвигая инициативы в сфере цифровизации, устойчивого развития, транспорта и энергетики, сообщает МИД РК.
Резолюция об учреждении в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития одобрена на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщили в МИД РК. По словам постоянного представителя Казахстана при ЭСКАТО Маргулана Баймухана, принятие данной резолюции является итогом многостороннего переговорного процесса, продолжавшегося более пяти лет, и последовательной работы казахстанской дипломатии на площадке ООН и в государствах - членах ЭСКАТО. За этот период приняты три этапные резолюции на 79-й, 80-й и 81-й сессиях ЭСКАТО.
Тем временем посол Казахстана при ЕС Роман Василенко выступил на 18-й "Конференции мировой политики" во Франции, где отметил растущую роль Европейского союза как ключевого торгово-инвестиционного партнера Казахстана и подчеркнул перспективы стратегического партнерства ЕС с Центральной Азией после саммита в Самарканде 2025 года. Он заявил о взаимодополняемости инициатив ЕС "Глобальные ворота" и китайского проекта "Пояса и пути", а также обозначил приоритеты сотрудничества в транспорте и логистике (включая развитие Среднего коридора), энергетике, критически важных сырьевых материалах и инновациях, подтвердив курс Казахстана на углубление стратегического взаимодействия с ЕС на основе взаимной выгоды и устойчивого диалога.
Вместе с тем на 224-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО казахстанская делегация во главе с постпредом Аскаром Абдрахмановым поддержала реформу "ЮНЕСКО-80" и отметила сотрудничество с Организацией в проведении экологического саммита в Астане и подготовке международного симпозиума о наследии Золотой Орды. В ходе сессии Казахстан также инициировал и добился принятия решения об усилении роли ассоциаций и клубов ЮНЕСКО в реализации программ Организации, которое поддержали 41 государство-член ЮНЕСКО на всех континентах; документ направлен на расширение участия глобального молодежного движения в приоритетах ЮНЕСКО, включая устойчивое развитие, образование и межкультурный диалог.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции, где обсудил с представителями греческой стороны и ЕС вопросы глобального экономического развития, энергетической и транспортной взаимосвязанности, а также расширения инвестиционного и торгового сотрудничества между Казахстаном и Европой. Он подчеркнул роль Казахстана как ключевого транзитного узла Центральной Азии и участника Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также представил возможности для инвестиций в энергетику, логистику, промышленность и цифровые технологии; в рамках визита также прошли встречи с представителями греческого бизнеса и энергетических структур, где обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества.
Также заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев и Заместитель постоянного секретаря МИД Сингапура Кевин Чеок провели в Астане пятый раунд политических консультаций, в ходе которых обсудили укрепление политического диалога, расширение договорно-правовой базы и развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны отметили рост взаимной торговли до 954,4 млн долларов в 2025 году и обозначили перспективы партнерства в сферах финансов, цифровизации, "умных" городов, зеленой экономики, транспорта, логистики и образования, а также подтвердили готовность к дальнейшему регулярному политическому взаимодействию.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?