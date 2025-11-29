Казахстан и Словения планируют развивать межпарламентское сотрудничество

Казахстан придает важное значение укреплению всесторонних отношений со Словенией и структурами ЕС

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с председателем Национального собрания Словении Уршкой Клакочар Зупанчич, сообщает пресс-служба МИД РК.





Казахский дипломат детально проинформировал собеседника о масштабной программе модернизации политической системы, инициированной президентом Касым‑Жомартом Токаевым, включая предстоящую парламентскую реформу и основные внешнеполитические достижения и приоритеты государства.





Посол Абибуллаев подчеркнул, что евразийское положение Казахстана гармонично сочетает в себе общие межцивилизационные ценности Востока и Запада, богатую национальную историю, культуру и традиции. Казахстан придает важное значение укреплению всесторонних отношений со Словенией и структурами ЕС.





Казахский дипломат отметил успешное продвижение, как и в Словении, основных принципов гендерного равенства, растущую роль и представленность женщин в государственных органах и бизнесе, в системе образования, медицины и в целом в устойчивом развитии всего общества.





В свою очередь спикер словенского парламента У. Клакочар Зупанчич подчеркнула, что рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в Центральной Азии, и сообщила об ответных планах скорейшего формирования словенской части парламентской группы дружбы по сотрудничеству с Казахстаном, проинформировала о деятельности основных парламентских политических фракций в свете предстоящих парламентских выборов в марте 2026 года.





Она отметила высочайший уровень доверительного и взаимовыгодного казахско-словенского сотрудничества и дружбы, которые вышли на качественно новый уровень развития по итогам официального визита президента Словении Наташи Пирц Мусар, состоявшегося 31 марта - 1 апреля по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Спикер парламента заверила посла Казахстана в том, что Словения остается верным, важным политическим и внешнеторговым партнером для всех стран Центральной Азии.





Собеседники отметили важность прямых контактов между законодательными органами для обмена ценным опытом и укрепления правовой базы сотрудничества.