Казахстан и США выстроили многогранное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и США выстроили многогранное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Американские компании уже давно входят в число крупнейших инвесторов в Казахстане, особенно в энергетическом секторе. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье "Надежность - новая сила", опубликованной в американском издании The National Interest.
Сегодня это сотрудничество расширяется в новые сферы, включая критические минералы, цифровую инфраструктуру, передовое производство, логистику и инновации. Среди наших недавних проектов - разработка одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама в Казахстане в партнерстве с американской компанией Cove Capital. Опираясь на этот успех, мы рассчитываем продолжать работу с нашими американскими партнерами в интересах наших народов", - сообщил Токаев.
Он отметил, что Казахстан за последние годы проводил стратегию модернизации, диверсификации и интеграции в мировые рынки.
Мы укрепили инвестиционный климат, улучшили нормативную базу и расширили транспортную связанность в регионе. В результате ВВП на душу населения в Казахстане достиг 15 000 долларов США, что еще больше закрепило его позицию крупнейшей экономики Центральной Азии. Наша цель ясна: стать важным транзитным и логистическим коридором, соединяющим Азию и Европу, одновременно создавая современную экономику, основанную на технологиях, инновациях и человеческом капитале. Кроме того, наши усилия в области цифровой трансформации, модернизации государственного сектора и внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект, не являются абстрактными устремлениями. Это часть национальной стратегии по созданию конкурентоспособного государства, способного справляться с вызовами современности", - сказал глава государства.
Он отметил, что в то же время экономический прогресс достигается благодаря глубоким институциональным реформам.
На фоне глобальной турбулентности и неопределенности Казахстан переживает один из самых значимых периодов политической трансформации в своей современной истории. Мы уходим от суперпрезидентской модели к системе управления, основанной на более сильных механизмах сдержек и противовесов, руководствуясь принципом "Сильный Президент, Влиятельный Парламент и Подотчетное Правительство". Эта программа модернизации вскоре достигнет важной вехи. Казахстан готовится провести национальный референдум по новой Конституции, которая направлена на укрепление государственных институтов, повышение ответственности и обеспечение более устойчивого и надежного управления в будущем", - сообщил Токаев.
Президент подчеркнул, что в сегодняшней международной среде доверие определяется не риторикой, а последовательностью и ответственностью. Страны, которые выполняют свои обязательства, действуют прозрачно и стремятся к практическому сотрудничеству, именно они формируют прочное доверие. Казахстан остается твердо приверженным тому, чтобы быть надежным и честным партнером, который ставит во главу угла стабильность, уважает международные обязательства и добивается ощутимых результатов.
Также глава государства отметил, что создание Совета мира по инициативе президента Дональда Трампа при полном одобрении со стороны Организации Объединенных Наций представляет собой значительный шаг вперед.
Это не просто еще один форум для бесконечных дискуссий. Это практическая инициатива, направленная на достижение реальных результатов - особенно в Газе и на Ближнем Востоке. Что делает эту инициативу принципиально иной - ее логика. Белый дом предложил действительно инновационный подход: вместо повторения исчерпанных политических формул был выдвинут ясный и прямой принцип - мир через устойчивое экономическое развитие. Другими словами, мир рассматривается не как лозунг, а как проект: инфраструктура, инвестиции, рабочие места и будущее, которое делает возобновление конфликта иррациональным. Благодаря своей новизне и амбициозности инициатива заслуживает уважения и международного внимания", - сказал Токаев.
Глава государства сообщил, что в Казахстане позитивное отношение к политическим принципам, связанным со стратегией президента Трампа, широко выражается на разных уровнях общественных и экспертных дискуссий: здравый смысл, защита традиционных ценностей, отстаивание национальных интересов и стремление завершать войны, а не затягивать их.
Данные принципы находят отклик, потому что отражают то, чего большинство обществ инстинктивно требует: безопасность, стабильность и достоинство. Поддержка Казахстана в этом направлении не является риторикой. Она практична. Именно поэтому мы приняли решение присоединиться к Совету мира и поддерживать его конкретными действиями. Это логическое продолжение решения Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям. Это не просто дипломатический жест. Это стратегический выбор. Казахстан всегда придерживался сбалансированного и конструктивного подхода. У нас крепкие отношения с Израилем, при этом мы последовательно поддерживаем палестинский народ и выступаем за решение о двух государствах как единственную устойчивую основу для мира. Наше решение также основано на национальных интересах - с целью укрепления экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и передачи передовых технологий. В более широком смысле мы надеемся, что оно будет способствовать расширению диалога между мусульманским и еврейским мирами", - отметил президент.