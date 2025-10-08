07.10.2025, 16:22 6401

Казахстан поддержал идею создания формата ОТГ+

Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ, отметил Токаев
Баку. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XII саммите Организации тюркских государств поддержал идею создания формата ОТГ+, сообщает Акорда.

В это нестабильное время хочу особо отметить недавнее подписание декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией. Этот исторический документ положил конец конфликту, не находившему своего разрешения более 30 лет, и заложило основу для укрепления стабильности и экономического роста в этом регионе. Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Сегодня мировое сообщество признало нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьезным вызовам. Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации. Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +", основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период. По его мнению, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран.

Также глава государства назвал экономическое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания.

Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира - 2040". Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями. Конечно, у всех государств - членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее, в рамках Организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них - Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования фондом. Значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте полагаем, что большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. Отмечу, что в 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи мы предлагаем принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Президент считает одной из основных задач вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень.

Наши страны расположены в центре Евразии - на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. В настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров. Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык - Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики. Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран - членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута. Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов", - заявил глава государства.


Кроме того, президент Казахстана предложил создать совет по кибербезопасности в рамках ОТГ.

Предлагаю создать в рамках организации совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности", - сказал президент.


Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что многие страны столкнулись с кибератаками - новой угрозой, не имеющей границ.

Он также выступил с предложением учредить центр цифровых инноваций ОТГ. Остановившись на значении цифровизации и искусственного интеллекта, президент подчеркнул, что Казахстан поставил стратегическую цель - стать полностью цифровым государством.

Для широкого внедрения ИИ мы начали подготовку квалифицированных кадров. С начала года более 400 тысяч студентов прошли специальное обучение. Кроме того, мы планируем открыть первый исследовательский университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении", - сообщил он.

 
