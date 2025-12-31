30.12.2025, 19:24 10971
Казахстанские дипломаты обсудили развитие международного и межрегионального сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом, в ходе которых обсудили перспективы развития двустороннего и межрегионального сотрудничества, а также взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил город Арад, где провел встречи с руководством муниципалитета. В ходе визита обсуждены проводимые в Казахстане реформы и перспективы сотрудничества, в том числе в сферах трансфера израильских технологий и привлечения инвестиций.
Тем временем казахстанский посол в Китае Шахрат Нурышев встретился с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем. Стороны подвели итоги сотрудничества за 2025 год и обсудили перспективы двустороннего политического, экономического, транспортного, энергетического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
новости по теме
30.12.2025, 19:04 12961
Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор Дополнено
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подвели итоги уходящего года, отметив поступательное укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в ноябре этого года", - проинформировали в МИД.
Выражена взаимная приверженность далее содействовать расширению многогранного взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий период.
Дополнено 30.12.2025, 20.27
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подвели итоги двустороннего взаимодействия в уходящем году, положительно оценив динамику казахско-грузинских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление политического диалога и развитие практического взаимодействия по всем аспектам двусторонней повестки. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Отмечена важность активации кооперации в инвестиционной сфере, которая вносит существенный вклад в развитие национальных экономик, способствуя росту производства и созданию рабочих мест.
Министры условились поддерживать тесные рабочие контакты и продолжать конструктивный диалог.
30.12.2025, 17:53 14816
Ермек Кошербаев принял посла Беларуси Дополнено
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Беларусь Алексея Богданова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-белорусского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях", - проинформировали в МИД.
Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
В завершение беседы была выражена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия в рамках предстоящих мероприятий и совместных проектов.
Дополнено 30.12.2025, 19.50
Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Китайской Народной Республики Хань Чуньлиня, сообщает МИД РК.
Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Китайской Народной Республики Хань Чуньлиня, сообщает МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего расширения. Собеседники отметили беспрецедентную динамику развития политического диалога между двумя странами в текущем году.
Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров Казахстана и Китая, а также графику двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в 2026 году.
В завершение встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня и договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА и формата "Центральная Азия - Китай".
30.12.2025, 16:12 16436
Токаев осудил атаку украинских БПЛА на госрезиденцию Путина
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора с президентом России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
В ходе разговора президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию Президента России в Новгородской области", - сообщает пресс-служба Кремля.
Обсудив эту ситуацию, главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, а также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 года.
Также Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей, рассказали в Акорде.
По информации РИА Новости, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Ранее Токаев заявил, что Астана готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной.
29.12.2025, 13:57 38201
Казахстанские дипломаты провели серию встреч, направленных на расширение международного партнерства
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломатические представительства за рубежом провели серию встреч и мероприятий, направленных на расширение международного партнерства в сферах науки и инноваций, атомной энергетики, образования и туризма.
В рамках регионального визита посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев встретился с руководством Института информационных наук (IZUM - Institut informacijskih znanosti, Maribor) и предметно обсудил перспективы стратегического и инновационного сотрудничества, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. По итогам встречи достигнута принципиальная договоренность о дальнейшем углублении двустороннего научно-технического взаимодействия и развития совместных инновационных проектов, способствующих укреплению технологического потенциала обеих стран, в частности, совместное проведение в Словении цифрового форума "Digital Bridge" и налаживание делового сотрудничества между Astana Hub и IZUM. Особое внимание было также уделено развитию сотрудничества в аэрокосмической сфере, включая совместные исследовательские инициативы, подготовку специалистов и обмен технологиями.
По инициативе постоянного представительства РК при международных организациях в Вене состоялся визит казахстанской делегации для участия в координационной встрече с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В состав делегации вошли представители Министерства иностранных дел РК, Агентства РК по атомной энергии, а также Национального научного онкологического центра (ННОЦ).
Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил с презентационной лекцией перед студентами и профессорско-преподавательским составом Университета имени Святого Климента Охридского в городе Битола. В своем выступлении посол рассказал о текущем развитии Казахстана, проводимых политических и социально-экономических реформах в нашей стране, достижениях во внешней политике, геополитической роли РК в современном мире, различных инициативах Астаны по укреплению глобальной и региональной безопасности, а также результатах казахстанско-македонского сотрудничества.
В столице Армении в гибридном формате состоялся круглый стол по вопросам двустороннего сотрудничества на тему: "Казахстан-Армения: диалог в сфере туризма". Участникам была предоставлена подробная информация о туристской инфраструктуре Казахстана, а также обсуждены перспективы расширения двустороннего взаимодействия, включая обмен опытом. Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, отметив, что в 2025 году казахско-армянские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства, подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере туризма является важным направлением, способствующим укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей, а также углублению контактов между гражданами двух стран.
В посольстве Республики Казахстан прошла предновогодняя встреча с ведущими блогерами и инфлюенсерами Азербайджана. Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подвел итоги уходящего года и с удовлетворением отметил позитивную динамику укрепления отношений не только на межгосударственном уровне, но и между народами. В этом контексте он поблагодарил друзей Казахстана за проводимую ими народную дипломатию.
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Болгария Георги Воденски. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы углубления казахско-болгарского партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
29.12.2025, 09:45 42131
Казахстан будет развивать ряд курортных объектов на Иссык-Куле
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал казахстанско-кыргызское межправительственное соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана от 4 июля 2006 года и протокол о внесении в него изменений и дополнений.
Соглашением устанавливается право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства. В их числе - санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база.
В документе продлены обязательства казахстанской стороны по доведению данных объектов (за исключением базы) до уровня трех и четырехзвездочных отелей в течение четырех лет (до конца 2029 года).
Протоколом с поправками в данное соглашение также предусмотрена возможность привлечения инвесторов для исполнения обязательств Казахстана.
Согласно ратифицированному мажилисом договору между правительствами Казахстана и Кыргызстана о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года казахстанская сторона получила земельные участки на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды.
27.12.2025, 09:00 76421
Кошербаев обсудил приоритеты внешней политики с коллективом представительства МИД в Алматы
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках рабочей поездки посетил представительство МИД и встретился с ветеранами дипломатической службы, проживающими в Алматы, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе визита в Алматы глава внешнеполитического ведомства провел встречу с коллективом представительства, на которой были обсуждены приоритетные задачи, стоящие перед министерством на современном этапе. Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности деятельности и координации работы с центральным аппаратом.
Министр подчеркнул важность последовательной реализации установок и подходов, озвученных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в сфере внешней политики, включая приверженность принципам многовекторности, прагматизма, защиты национальных интересов и активного продвижения международного авторитета Казахстана. Было отмечено, что каждый сотрудник системы МИД вносит вклад в укрепление доверия к стране и реализацию внешнеполитического курса государства.
Во время встречи с ветеранами дипслужбы министр выразил признательность за их многолетний вклад в становление и развитие внешнеполитической службы Казахстана, отметив значимость преемственности поколений и сохранения профессиональных традиций дипломатии, а также вручил государственные и ведомственные награды.
Ранее в рамках визита в Алматы Ермек Кошербаев посетил Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
26.12.2025, 17:11 88466
С участием казахстанских дипломатов состоялись встречи и культурные мероприятия за рубежом
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи с представителями региональных органов власти, а также культурные мероприятия, направленные на развитие политического, торгово-экономического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества Республики Казахстан с иностранными партнерами.
В рамках установления и развития сотрудничества с регионами Таиланда состоялись встречи посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулана Баймухана с губернатором провинции Чонбури Ниратом Пхонгситтхаворном, а также с мэром города Паттайя Пораметом Нгампичетом. Во встречах приняли участие представители местных органов власти, курирующие торгово-экономическое, образовательное, культурное и туристическое направления. В ходе переговоров Маргулан Баймухан подробно проинформировал тайскую сторону об общественно-политических и социально-экономических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии и перспективах политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.
Автономный регион Мадейра, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Португалии, стал площадкой для содержательного обмена мнениями по вопросам регионального развития, устойчивого туризма и международного позиционирования территорий. Обсуждение этих и других тем с представителями органов региональной власти и институтов развития состоялось в рамках визита посла Республики Казахстан в Португалии Жана Галиева на Мадейру. На встрече с представителем Республики в Автономном регионе - судьей Ренеу Баррету состоялся обмен мнениями по вопросам институционального развития, роли правовых механизмов и стабильных институтов в обеспечении долгосрочного социально-экономического роста регионов, а также роль Казахстана на международной арене. Отдельное внимание в рамках визита было уделено развитию политического и парламентского диалога. На встрече с председателем регионального парламента Мадейры Рубиной Лил стороны отметили важность расширения межпарламентских контактов и обмена опытом в сфере регионального управления.
В Стамбуле состоялась концертная программа QAZAQ CONCERT, направленная на широкое продвижение традиционного и современного музыкального искусства Казахстана. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, а также при участии творческого коллектива QAZAQ CONCERT. Основной целью концерта стало ознакомление турецкой общественности с богатым музыкальным наследием Казахстана, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и популяризация казахского национального искусства на международном уровне. В рамках мероприятия зрителям были представлены народные песни, кюй и этно-современные музыкальные произведения.
Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев и генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Нуриддин Аманкул провели ряд встреч с руководителями ведущих турецких инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Стороны обсудили текущее состояние и ход реализации действующих инвестиционных проектов, а также перспективы запуска новых инициатив в различных отраслях экономики Казахстана.
26.12.2025, 15:13 86746
Глава МИД Казахстана посетил региональный центр ООН по ЦУР в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где посетил Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщили в пресс-службе МИД.
Министр ознакомился с деятельностью расположенных в здании центра представительств учреждений ООН, их текущими приоритетами и перспективными проектами. Он отметил важность работы, нацеленной на практический результат.
Кошербаев подчеркнул, что создание и функционирование регионального центра ООН в Алматы является важным вкладом Казахстана в укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Глава МИД подтвердил неизменную приверженность Казахстана укреплению центральной роли ООН как универсальной площадки международного сотрудничества.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.12.2025, 09:35В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита 30.12.2025, 10:0856551План законопроектных работ на 2026 год представили в правительстве 30.12.2025, 12:4248861В Казахстане появится альтернатива ArtSport 30.12.2025, 14:5042091Глава комитета по возврату активов освобожден от должности 30.12.2025, 15:0540336Глава государства подписал пакет законов по вопросам профилактики правонарушений 24.12.2025, 18:18325106Расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал - Минторговли 25.12.2025, 09:14299876Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане 25.12.2025, 10:42295156Запрет на вывоз моркови планирует ввести Казахстан 25.12.2025, 16:08282906Единую ставку НДС в 5% предложили ввести для сферы здравоохранения в Казахстане 25.12.2025, 16:40281661От модели контроля и наказаний к партнерству с бизнесом - Токаев о новом Налоговом кодексе 05.12.2025, 14:50833891В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки830636Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16760496Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19757456Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25754081В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?