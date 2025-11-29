Казахстанские парламентарии поздравили Мексику с проведением ЧМ-2026 по футболу

Рассказать друзьям

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась первая встреча групп дружбы парламентов Казахстана и Мексики в обновленном составе. Встреча была проведена в онлайн-формате. Участники обменялись рядом предложений по взаимодействию, а сами обсуждения относительно перспектив сотрудничества прошли в оживленном ритме, сообщает пресс-служба МИД РК.





Стороны ознакомили друг друга с основными политическими процессами, проходящими в Казахстане и Мексике.





Глава группы дружбы в палате депутатов (нижняя палата) генерального конгресса Мексики Марибель Мартинес Руис особое внимание заострила на продвигаемой мексиканской правящей коалицией во главе с президентом Клаудией Шейнбаум повестке, ориентируемой на достижение справедливости, честности и борьбу с коррупцией, а также продвижение прав женщин.





Председатель комиссии по международным отношениям нижней палаты Педро Васкес Гонсалес особо подчеркнул важность усиления взаимодействия наших двух стран на фоне наблюдаемой нестабильности в мире.





Глава казахстанской группы дружбы, депутат мажилиса Казахстана Жаркынбек Амантайулы ознакомил мексиканских коллег с реформами в Казахстане и рассмотрении предложения по переходу к однопалатному парламенту. Он также подчеркнул важность расширения договорно-правовой базы между двумя странами. Отметив актуальность климатической повестки, казахстанский парламентарий проинформировал о планируемом в Казахстане региональном климатическом саммите в 2026 году. Он подчеркнул целесообразность внесения вклада в достижение успеха этого мероприятия мексиканской стороны.





Участники встречи отметили большие перспективы сотрудничества в обмене опытом и знаниями в законодательной сфере. В частности, депутат парламента РК Максим Рожин проинформировал об одобрении казахстанским парламентом законопроекта об искусственном интеллекте, что стало первой законотворческой инициативой в этом направлении в Центральной Азии. На этом фоне он заявил о готовности делиться опытом, а также подтвердил готовность перенимать опыт и знания в других областях от мексиканских коллег.





Кроме того, казахстанские парламентарии поздравили Мексику с проведением чемпионата мира 2026 года по футболу и пожелали успехов и побед.





С учетом выраженной готовности к активному взаимодействию с обеих сторон посол Казахстан в Мексике Алмурат Турганбеков предложил придать встречам постоянный характер с перспективой организации обмена визитами между парламентами двух стран. Предложение было единогласно поддержано.