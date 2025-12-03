Казахстанский посол рассказал о визите главы МИД в Брюссель

Посол Республики Молдова в Казахстане Штефан Гордэ сообщил о предварительной договоренности по открытию торгового дома Молдовы в Актау

Кишинев. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Молдовы прошла международная конференция "Векторы экономического курса Казахстана в направлении Молдовы и Восточной Европы", организованная посольством Казахстана в Молдове. В мероприятии участвовали представители госорганов, бизнеса и международных организаций, включая онлайн-подключение KazakhInvest, Atameken, QazTrade, QazPost и Министерства сельского хозяйства РК, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Открывая конференцию, посол Республики Казахстан Алмат Айдарбеков отметил растущий интерес молдавских предпринимателей к Казахстану и подчеркнул, что важнейшей задачей является перевод этого интереса в реальные экономические проекты. Он также акцентировал стратегическую роль Транскаспийского маршрута и возможности Молдовы стать его активным звеном благодаря порту Джурджулешть. Кроме того, дипломат представил новый курс Казахстана на ускоренную цифровизацию, включая создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.





В свою очередь посол Республики Молдова в Казахстане Штефан Гордэ сообщил о предварительной договоренности по открытию торгового дома Молдовы в Актау, что позволит системно продвигать молдавскую продукцию на казахстанском рынке. Он также подчеркнул готовность регионов Казахстана предоставлять площадки для выставок и презентаций.





Развивая тему экономического взаимодействия, генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Серджиу Герчу отметил стратегическую важность углубления сотрудничества в АПК, включая поставки сельхозпродукции, переработку, семеноводство и виноделие. Он также высказался за активизацию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.





Продолжая экологический блок, государственный секретарь Министерства окружающей среды РМ Григорий Стратулат призвал казахстанский бизнес участвовать в молдавских проектах в области переработки отходов, повторного использования материалов и зеленой энергетики, отметив доступ к европейским программам поддержки.





С казахстанской стороны представитель Министерства сельского хозяйства РК Руслан Аманов и представитель QazTrade Ержан Шакаргалиев представили инструменты поддержки экспорта, механизмы торговых миссий и потенциал роста аграрного товарооборота, который может достичь 50 миллионов долларов США. Далее представитель QazPost Абдрахман Амреев рассказал о возможностях логистической интеграции и работе с e-commerce-потоками между Европой и Азией, подчеркнув готовность к запуску пилотных проектов.





Говоря о бизнес-инициативах, председатель делового совета "Молдова - Казахстан" Тунгат Абылкасымов отметил перспективы расширения авиасообщения, что усилило бы транзитный потенциал обеих стран, а также выделил активизацию гуманитарных проектов - от библиотечного сотрудничества до архивных инициатив.





Существенный вклад в обсуждение цифрового направления внес почетный консул РК Роман Станков, представивший динамичное развитие IT-сектора Казахстана: его вклад в ВВП, рост числа компаний и высокий уровень цифровизации государственных услуг. Он выразил готовность расширять коллаборацию с IT-парком Молдовы, в частности в областях ИИ, финтеха, облачных решений и кибербезопасности.





Завершая блок практического сотрудничества, почетный консул Казахстана Юрие Жардан рассказал о работе JLC Group в Казахстане, благоприятных условиях для производства и спросе на молдавскую продукцию. Он также отметил достигнутые предварительные договоренности по поставкам молдавских премиальных вин и обозначил существующие логистические вызовы.





В итоге участники конференции подтвердили стремление углублять двусторонние экономические связи, расширять логистические маршруты и развивать сотрудничество в аграрной, промышленной, цифровой и экологической сферах. Конференция стала важной платформой для запуска новых практических проектов между Казахстаном и Молдовой.