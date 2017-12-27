Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, защищающий детей от вредной информации

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Законопроект "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и поправки к нему приняты сегодня в первом чтении депутатами мажилиса парламента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Актуальность данного проекта закона объясняется особой уязвимостью детей, которые в условиях интенсивного развития новых информационных технологий в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию", - отметил один из разработчиков законопроекта депутат Бекболат Тлеухан.

По его словам, законопроект разработан в связи с необходимостью приоритетного обеспечения защиты прав ребенка, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, направленными на обеспечение информационной безопасности детей, в том числе закрепленными в ратифицированной РК Конвенции ООН по правам ребенка.

По словам Тлеухана, проект закона разработан в связи с тем, что информация, распространяемая в СМИ, Интернете, электронных и иных аудиовизуальных сообщениях и материалах, все чаще оказывает на детей психотравмирующее влияние, побуждает к агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению. При этом сложившемуся положению способствуют существенные проблемы в законодательном урегулировании правовых гарантий обеспечения защиты нравственности и здоровья детей при распространении информационной продукции.

Законопроект предусматривает закрепление критериев к содержанию информационной продукции, предназначенной для разных возрастных групп детей с учетом их психофизиологических особенностей. Всего предусматриваются 6 категорий информационной продукции для детей, которой присваивается знак возрастной категории до 6 лет, старше 6 лет, 12, 14, 16-летнего возраста. Проектом закона вводятся специальные требования к распространению информационной продукции, предназначенной для детей, касающиеся нанесения знака возрастной категории на информационную продукцию, использования административных, технических, программных средств или иных способов ограничения доступа детей к информации, распространяемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернет, сообщает kazpravda.kz .

Кроме того, в законопроекте закреплены механизмы проведения экспертизы информационной продукции, осуществляемой экспертами и экспертными организациями на основе договора с ее собственниками для отечественной информационной продукции или распространителям для информационной продукции, ввозимой в страну. Вводится институт "аккредитации" экспертов и экспертных организаций, устанавливаются требования к ним.

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