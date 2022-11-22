Международные миссии дали оценку прошедшим президентским выборам в Казахстане

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман и посольство России в Казахстане дали оценку прошедшим выборам президента в Казахстане.

Выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной, организованной. Прошли солидные тренинги для всех участников избирательных процессов", - сказал представитель наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Выборы, по его словам, прошли достойно и без нарушений избирательного законодательства.

Лебедев также подчеркнул активность избирателей, их зрелость в политическом отношении и в требованиях к кандидатам.

В посольстве Российской Федерации в Казахстане рассказали, что выборы, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами.

Итоги голосования безоговорочно подтвердили самую широкую и единодушную поддержку казахстанским народом действующего главы государства, проводимых в стране масштабных реформ и усилий руководства республики по строительству Справедливого Казахстана. Посольство России желает всем казахстанцам процветания и выражает уверенность в дальнейшем успешном и динамичном развитии и укреплении российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей во благо наших государств и народов", - говорится в сообщении.





По словам генсека ШОС Чжана Мина, избиратели на выборах президента Казахстана проявили высокую активность и голосование прошло организованно.





Во всех избирательных участках были созданы все условия для голосования и наблюдения. Отметим, что условия были созданы как для обычных граждан, так и для людей с ограниченными возможностями. Не было никаких препятствий для наблюдения", - цитирует Мина " Sputnik Казахстан" .





По словам генсека ШОС, в день выборов жалоб и замечаний не было. Он также сообщил, что миссия ШОС рассматривает приглашение наблюдателей как стремление Казахстана провести максимально открытые и демократичные выборы.





Всего наблюдателей ШОС в Казахстан прибыло 18 человек. Они работали на 22 избирательных участках в Астане и Акмолинской области, присутствовали на пломбировании ящиков для голосования до их вскрытия", - уточнил он.





Член миссии ШОС от России Александр Сахинский отметил высокую явку среди молодого поколения казахстанцев.





Очень приятно было отметить большое количество граждан молодого возраста. Именно от них будет развитие, от них зависит будущее республики. Фактов нарушения во время голосования не было", - сказал он.





На избирательных участках вмешательства со стороны администрации и правоохранительных органов не замечено, не было принуждения в ходе президентских выборов, заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман.





В центре города мы побывали в 8-10 избирательных участках. Далее поехали на окраину города, чтобы ознакомиться с ходом выборов там. Отметим, что в центре города и за его пределами были созданы все условия для голосования согласно международным стандартам. Не было агитационных материалов как на участках, так и за их пределами", - сказал он.





Условия для граждан с ограниченными возможностями также были предоставлены, отметил глава миссии ОТГ.





Члены миссии ОТГ не увидели серьезных технических проблем на избирательных участках. Они были оснащены для удобства как обычных граждан, так людей с ограниченными возможностями. На избирательных участках были отдельные кабины для колясочников, для слабовидящих были подготовлены бюллетени со шрифтом Брайля, также работали мобильные группы, что говорит о высоком уровне подготовки", - цитирует Коджамана " Sputnik Казахстан" .





Также он отметил высокую явку избирателей и широкое освещение хода голосования в СМИ.





В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.





На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.



