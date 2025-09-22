21.09.2025, 19:54 5701
Начался рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Нью-Йорк. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Начался рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, сообщает Акорда.
Глава государства выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Также запланированы переговоры президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.
Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.
Рабочий визит начался со встречи президента с главой канадской транснациональной компании Cameco Тимом Гитцелем, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли.
Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании "Казатомпром". С начала своей деятельности в нашей стране компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.
По его словам, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для нашей страны представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.
В свою очередь Гитцель проинформировал президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия "Инкай", которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.
новости по теме
19.09.2025, 09:39 57321
Президент Казахстана 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк
Он примет участие в работе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент примет участие в работе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп назвал Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком.
17.09.2025, 12:06 86786
Напомнить политикам о здравом смысле и предотвратить ядерный Армагеддон призвал Токаев лидеров мировых религий
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Риск ядерного конфликта вызывает сильное беспокойство, заявил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене", - подчеркнул президент.
По его словам, ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев и наносят огромный ущерб мировой экономике.
Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств", - заявил Токаев.
В такой ситуации, по его мнению, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.
Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах - все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать", - призвал Касым-Жомарт Токаев.
Следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу, считает казахстанский лидер.
Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма", - заявил глава Казахстана.
Он также рассказал, какими видит Казахстан перспективные направления укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.
В их числе:
- духовная дипломатия на уровне международных и региональных организаций, "Движение за мир" под эгидой съезда;
Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений", - подчеркнул Токаев.
- работа ООН, которая остается незаменимой глобальной платформой;
- усиление роли региональных структур, таких как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств;
- создание Межрелигиозной комиссии по этике развития ИИ, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий.
Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер", - отметил Токаев.
Он напомнил, что съезд проходит в Астане уже восьмой раз.
Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей", - подытожил президент.
16.09.2025, 08:56 101576
Страны глобального Юга должны разработать решения для сближения народов Шелкового Пути
Рассказать друзьям
Куньмин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмин провинции Юннань Китайской Народной Республики проходит Форум Медиа сотрудничества Пояса и Пути 2025, передает корреспондент агентства.
Страны Глобальный Юга обеспечивают совместное строительство Пояса и Пути и развите духа Шелкового Пути. The Мы должны разработать решения для сближения наших народов и общих достижений на благо народов Шелкового Пути", - заявил заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Ган.
По его словам, "Необходимо сделать платформы более эффективными, сделать более частыми наши контакты и сотрудничество СМИ в освещении проектов Пояса и Пути. Добиться нового качества в развитии и строительстве Нового шелкового пути".
Медиафорум пояса и пути играет важную роль в строительстве пояса и пути, редакция Жэньминь Жибао" проводит активную работу в этом направлении, укрепляются и совершенствуются взаимоотношения между СМИ. Мы, как СМИ, должны продвигать высококачественное строительство пояса и пути, нести ответственность за укрепление доверия, соответствовать интересам и чаяниям народов мира, продвигать сотрудничество на Поясе и Пути к всеобщему процветанию. Площадка Пояса и Пути является важной для развития многополярности, улучшения гуманитарных обменов и дружбы между народами, позволяет искать новое гуманитарное содержание сотрудничества между народами“, - отметил президент газеты "Жэньминь Жибао" Ю Шаолян в своем выступлении.
Современное интернет-пространство наполнилось новыми вызовами, в частности, появился искусственный интеллект... Нужно, чтобы Всемирнная Сеть служила распространению всего лучшего, в частности идеи Пояса и Пути, а не деструктивных и агрессивных тенденций", - отметил президент "Российской Газеты" Павел Негоица.
11.09.2025, 14:49 167161
Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит
Рассказать друзьям
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право" прокомментировал предложенную им реформу парламентаризма, сообщает Акорда.
Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников и о других масштабных политических, экономических и конституционных реформах в Казахстане. Как подчеркнул президент, поправки в Основной закон укрепили роль представительной ветви власти и правозащитных институтов, одновременно повысив подотчетность исполнительной власти. Воссозданный Конституционный суд значительно расширил доступ к правосудию.
Президент венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан в качестве важного партнера Совета Европы принимает активное участие в различных конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы по усилению верховенства закона.
Председатель федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри дал высокую оценку стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Эмиратами.
Председатель конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба подчеркнул, что с интересом наблюдает общественно-политические преобразования в Казахстане.
Председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа сообщил, что прошлогодний визит Касым-Жомарта Токаева в Монголию придал существенный импульс всестороннему взаимодействию двух стран.
В завершение глава государства отметил, что Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества между органами конституционного надзора, и пожелал успехов предстоящему форуму.
Напомним, в ходе обращения с посланием народу Казахстана Токаев предложил создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам.
10.09.2025, 13:35 187231
Президенты Казахстана и Конго обсудили развитие двусторонней торговли и сотрудничество в горнодобывающей и аграрной отраслях
При поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране
Рассказать друзьям
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обсудили развитие двусторонней торговли, взаимодействие в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации, сообщает Акорда.
В ходе встречи Токаев отметил, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям, и призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.
Он также высоко оценил потенциал Конго в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок. На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана, также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.
Президент сообщил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.
Феликс Чисекеди в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества
Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Республика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казахстана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить вам нашу искреннюю признательность", - сказал президент ДРК.
По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопасности и развития.
По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.
08.09.2025, 12:45 232886
Токаев анонсировал реформу парламента
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.
Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.
По его мнению, реформа окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.
На проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года.
В 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - считает глава государства.
Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции", - уточнил президент.
По его мнению, таким образом нынешний состав мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий, а сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов.
В свою очередь у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты, как настоящие государственники, подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием. В итоге все наши политические реформы станут неотъемлемой частью единой институциональной системы", - уверен глава государства.
Он выразил убеждение, что по таким судьбоносным вопросам нужно вести открытый диалог с народом.
Лишь тогда общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана", - резюмировал Токаев.
08.09.2025, 11:04 234981
Президент США назвал Токаева хорошим человеком
Дональд Трамп заявил о возможном визите в Казахстан
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком, передает корреспондент агентства.
Американский лидер заявил об этом в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.
Журналист спросил Трампа, что он думает о Казахстане и планирует ли посетить страну. Президент США ответил, что визит возможен.
Передавайте привет! Ваш президент - очень хороший человек", - сказал американский лидер.
07.09.2025, 10:25 248906
Президент Казахстана поздравил президента Бразилии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Бразилии, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником - Днем независимости.
Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу - процветания и благополучия.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.09.2025, 16:26Алматинцы получили уведомление о землетрясении 21.09.2025, 10:3451616Мужчину спасли в горах Алматы 21.09.2025, 11:15Имена Дениса Тена, Наталии Сац, Карла Байпакова и других известных казахстанцев присвоят улицам Алматы36361Имена Дениса Тена, Наталии Сац, Карла Байпакова и других известных казахстанцев присвоят улицам Алматы 21.09.2025, 17:3824596Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали 21.09.2025, 18:0522141Главная пешеходная улица и новый музей шоколада города Сианя 16.09.2025, 13:18363741Годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана 16.09.2025, 14:02361066В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт 16.09.2025, 17:38Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление351581Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление 17.09.2025, 16:49348721Задержание бизнесмена из Казахстана объяснили кыргызские спецслужбы 17.09.2025, 18:05344521В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев 08.09.2025, 12:01591956Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27522906Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28518371На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48514236Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38496161Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?