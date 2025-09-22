Начался рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк

Глава государства выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН и проведет ряд переговоров

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Нью-Йорк. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Начался рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, сообщает - Начался рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, сообщает Акорда





Глава государства выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН.





Также запланированы переговоры президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.





Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.





Рабочий визит начался со встречи президента с главой канадской транснациональной компании Cameco Тимом Гитцелем, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли.





Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании "Казатомпром". С начала своей деятельности в нашей стране компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.





По его словам, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для нашей страны представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.





В свою очередь Гитцель проинформировал президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия "Инкай", которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.