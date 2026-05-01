От соглашений к саммиту: Токаев и глава Японской парламентской лиги обсудили сотрудничество двух стран

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию договоренностей по итогам визита в Токио и предстоящий саммит лидеров Центральной Азии и Японии обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимуру, сообщили в Акорде.





Президент акцентировал внимание на реализации договоренностей, достигнутых по итогам его прошлогоднего официального визита в Токио: утверждено 17 важных межведомственных документов; подписано более 60 соглашений на общую сумму 3,7 миллиарда долларов представителями бизнес-сообществ.





Глава государства напомнил, что следующий саммит лидеров Центральной Азии и Японии пройдет в Астане в 2027 году. По его словам, подготовка к этому мероприятию уже началась.





Собеседники также обсудили культурно-гуманитарные связи. В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил растущий интерес к японской культуре и традиционным видам спорта, таким как сумо и дзюдо, упомянув успехи казахстанского сумоиста Ерсина Балтагула (Кимбозана Харуки).





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Ясутоши Нишимуру орденом "Достық" І степени за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества, а также межпарламентских связей между Казахстаном и Японией.