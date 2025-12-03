Пакистанский мегаполис планирует активизировать взаимодействие с Казахстаном

На переговорах с главой Карачи были обсуждены вопросы налаживания взаимодействия на уровне городских властей

Фото: МИД РК

Исламабад. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин совершил рабочую поездку в город Карачи - крупнейший по численности населения (30 миллионов человек) ведущий морской порт страны и седьмая агломерация в мире, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





Первая часть визита состояла из встреч с представителями государственных органов, транспортно-логистических компаний и деловых кругов города Карачи.





На переговорах с комиссаром Карачи Саидом Хасаном Накви были обсуждены вопросы сотрудничества со столицей провинции Синд и налаживания взаимодействия на уровне городских властей. Глава Карачи полностью поддержал предложенные инициативы и подтвердил намерение способствовать укреплению сотрудничества с Казахстаном.





На встрече с председателем Государственного банка Пакистана Джамилем Ахмадом были рассмотрены вопросы развития связей в финансовом секторе, прежде всего между коммерческими банками двух стран. Стороны выразили обоюдную заинтересованность, отметив важность установления межбанковских каналов для дальнейшего наращивания двустороннего торгового сотрудничества.





Глава казахстанской дипмиссии также посетил компании, входящие в группу "Фонда Фауджи", в частности "Фауджи Мит ЛТД", а также морские портовые терминалы "Нефтяной терминал и дистрибьюторская компания Фауджи" и "Порт Акбар Фауджи". Посол ознакомился с инфраструктурой и деятельностью предприятий, рассказал о деловых и инвестиционных возможностях Казахстана, особо выделив приоритетное значение транспортно-логистической отрасли в двусторонних отношениях.





Кроме того, Ержан Кистафин провел переговоры с руководством "Портового Терминала Карачи", где обсудил возможности для транзита казахстанских товаров на внешние рынки.





В ходе встречи с главой компании TCS Халидом Наваз Аваном стороны обсудили дальнейшие практические шаги по укреплению бесперебойных поставок товаров и грузов между Казахстаном и Пакистаном.





Посол Казахстана также посетил фармацевтическую компанию "Хиранис Фармасьютикалс" и фармацевтическое подразделение группы компаний "Лаки Кор Индастрис", где ознакомился с производственным процессом и обсудил перспективы налаживания сотрудничества.





На прошедших переговорах представители пакистанских официальных и деловых кругов выразили глубокую заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, а также направлении делегаций в Казахстан.