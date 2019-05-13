Президенты Казахстана и Зимбабве провели переговоры

После церемонии встречи президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагва, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, состоялись переговоры в расширенном составе, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил важность углубления отношений между двумя странами и отдельно остановился на основных аспектах дальнейшего взаимодействия.
"В своей внешней политике, в том числе на африканском направлении, мы стремимся к развитию широких торговых отношений и взаимной поддержке международных инициатив", - сказал президент Казахстана.
Президент Республики Зимбабве поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность посетить Казахстан и особо отметил радушный прием, оказанный его делегации.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства