Система Orphus

Президенты Казахстана и Зимбабве провели переговоры

21.01.2019, 14:54 6128
Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает Kazakhstan Today.

После церемонии встречи президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагва, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, состоялись переговоры в расширенном составе, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил важность углубления отношений между двумя странами и отдельно остановился на основных аспектах дальнейшего взаимодействия.
"В своей внешней политике, в том числе на африканском направлении, мы стремимся к развитию широких торговых отношений и взаимной поддержке международных инициатив", - сказал президент Казахстана.
Президент Республики Зимбабве поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность посетить Казахстан и особо отметил радушный прием, оказанный его делегации.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая