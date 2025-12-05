Развитие экспертного и медийного сотрудничества между Казахстаном и Германией обсудили на заседании Берлинского Евразийского клуба

Фото: МИД РК

Берлин. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Германии состоялось 45-е заседание Берлинского Евразийского клуба (БЕК) на тему "Диалог и доверие: медиа- и экспертная коммуникация по Казахстану", в котором приняли участие представители политических и деловых кругов, экспертные сообщества, общественные организации, а также казахстанские и немецкие СМИ, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В ходе заседания обсуждались вопросы укрепления доверия, расширения экспертного взаимодействия и повышения качества коммуникаций между Казахстаном и Германией, а также возрастающий интерес европейской стороны к политическим и социально-экономическим преобразованиям, реализуемым в девятой по величине стране в мире.





Выступивший с приветственным словом заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов подчеркнул, что в Казахстане за последние годы была осуществлена комплексная трансформация системы государственного управления, проведены значительные политические и социально-экономические реформы, способствовавшие повышению доверия как внутри страны, так и со стороны международного сообщества. Он отметил, что Казахстан последовательно укрепляет свою роль активного и ответственного участника международной повестки, открытого к конструктивному диалогу и взаимодействию.





Депутат бундестага, председатель парламентской группы "Германия - Центральная Азия" Кристиан Гёрке в своей речи отметил, что укрепление профессиональных и экспертных контактов способствует дальнейшему развитию доверия и расширению возможностей сотрудничества между двумя странами.





С основным докладом выступил известный журналист и основатель медиаплатформы diplo.news Эвальд Кёниг, представивший обзор современных тенденций коммуникации и анализ публикаций немецких СМИ о Казахстане. Он отметил возрастающий интерес европейских журналистов и аналитиков к политическим преобразованиям в стране, роли Казахстана в регионе и на международной арене, а также усилиям по укреплению открытости и конструктивного диалога с партнерами.





В панельной дискуссии приняли участие представители ведущих казахстанских и немецких СМИ. Эксперты обсудили механизмы развития экспертного и медийного сотрудничества, роль журналистики в укреплении доверия и значимость объективного освещения политических, экономических и общественных процессов в Казахстане.





В завершение участники отметили, что Казахстан последовательно укрепляет позиции государства, открытого для диалога и международного партнерства, выразив готовность к дальнейшему расширению контактов между экспертными и медиасообществами двух стран.