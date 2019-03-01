Ряд договоренностей достигнут по итогам официального визита президента Зимбабве в Казахстан

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел для представителей средств массовой информации брифинг по итогам официального визита в Казахстан президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагва, передает Kazakhstan Today.





Глава государства подчеркнул, что текущий визит является первым с момента установления дипломатических связей между Казахстаном и Зимбабве в 1992 году.





"Сегодняшняя встреча имеет историческую значимость в процессе укрепления отношений между двумя странами, а также между регионами Центральной Азии и Южной Африки", - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана отметил, что в ходе двусторонних переговоров были достигнуты договоренности по поддержке политического диалога и расширению торгового сотрудничества.





Наряду с этим, имеются перспективы для налаживания отношений на отдельных направлениях. Наши страны в некоторой степени похожи. Зимбабве, как и Казахстан, очень богат своими недрами. Наше сельское хозяйство также развивается аналогичным образом. Казахстан готов рассмотреть вопросы сотрудничества и обмена опытом в горнодобывающей промышленности, поставки в Зимбабве продукции сельского хозяйства", - сказал глава государства.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на существующие возможности взаимодействия в сфере добычи полезных ископаемых на территории Зимбабве.





Президент Казахстана также отметил наличие потенциала сотрудничества в модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки.





По многим ключевым вопросам глобальной повестки наши взгляды совпадают. Мы ценим поддержку со стороны Хараре международных инициатив Казахстана", - сказал глава государства.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в результате переговоров стороны подтвердили свое намерение продолжить совместную работу и налаженную практику взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций.





Мы также договорились о тесном сотрудничестве в рамках Африканского союза, в котором Казахстан является наблюдателем. В целом первый официальный визит Эммерсона Мнангагвы в Астану подтвердил обоюдное стремление наших стран к развитию тесных отношений в различных областях", - указал глава государства.





В завершение президент Казахстана выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе визита договоренности придадут позитивный импульс взаимодействию по широкому спектру направлений.





В свою очередь, Эммерсон Мнангагва выразил заинтересованность в использовании казахстанского опыта в развитии и модернизации национальной экономики.





Зимбабве находится на той стадии, на которой Казахстан был 20 лет назад. Нам необходимо учиться у дружественной страны тому, как она построила свою экономику в течение 27 лет. Мы восхищаемся вашими достижениями и стремимся к подобному пути развития", - сказал Эммерсон Мнангагва.





Президент Республики Зимбабве также отметил опыт Казахстана в создании Национального фонда благосостояния и Международного финансового центра "Астана".





Кроме того, Эммерсон Мнангагва указал на важность развития Зимбабве в качестве транспортно-логистического хаба Южной Африки по примеру Казахстана.





В завершение президент Зимбабве выразил поддержку международным инициативам Казахстана в сфере укрепления безопасности и построения мира без ядерного оружия, сообщили в пресс-службе Акорды.





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