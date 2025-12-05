Токаев наградил Антониу Кошту орденом "Достық" I степени  

Фото: Акорда

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посетил Казахстан с официальным визитом, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посетил Казахстан с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Акорды.





Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан - первая страна в регионе, заключившая подобное историческое соглашение с Европейским союзом.





Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Мы поддерживаем прочное и содержательное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Наш политический диалог отличается динамичностью и развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания совета сотрудничества "ЕС - Казахстан", состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Акорда

Как отметили в пресс-службе, двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов США, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов США. При этом на Казахстан приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.





Касым-Жомарт Токаев высоко оценил активное присутствие более 4000 европейских компаний в Казахстане, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Президент также подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.





Отдельное внимание глава государства уделил гуманитарному сотрудничеству. Он выразил благодарность за образовательные программы ЕС, благодаря которым свыше 5000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Евросоюза. Токаев также приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.





По словам президента, Казахстан высоко ценит активный диалог Евросоюза с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.





Акорда

В свою очередь Антониу Кошта выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он отметил высокую динамику казахско-европейского взаимодействия и заявил о готовности ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества.





За последние десять лет Европейский союз стал для Казахстана крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. В то же время Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. Очевидно, что сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей", - сказал председатель Европейского совета.





Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский союз и Казахстан разделяют общее видение мира, опирающееся на приверженность мультилатерализму и международному порядку, в основе которого лежат ценности, закрепленные в уставе Организации Объединенных Наций. По его словам, именно эти принципы лежат в основе усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания во всем мире.





Как далее отметил Антониу Кошта, сотрудничество со странами Центральной Азии является важным элементом развития и практического продвижения отношений в современном многостороннем мире. В этом контексте он высоко оценил личные усилия президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира на Кавказе. По его мнению, обеспечение безопасности в регионе открывает новые возможности для развития Транскаспийского коридора, который соединит Европу через Кавказ и Черное море.





В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений.