04.12.2025, 19:03 20311
Токаев наградил Антониу Кошту орденом "Достық" I степени
Фото: Акорда
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посетил Казахстан с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Акорды.
В ходе встречи глава государства наградил президента Европейского совета Антониу Кошту орденом "Достық" I степени. В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул выдающийся вклад Антониу Кошты в укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским союзом.
С удовольствием отмечаю, что масштабы и глубина нашего двустороннего сотрудничества продолжают расширяться на протяжении многих лет, принося взаимные выгоды и открывая новые возможности для его дальнейшего укрепления. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве - знакового документа, который стал краеугольным камнем отношений между Казахстаном и ЕС и свидетельством конструктивного и устремленного в будущее взаимодействия. Господинн президент Кошта, ваше активное личное участие сыграло ключевую роль в продвижении этого взаимовыгодного сотрудничества. Вы надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнерами по всему мир", - сказал Токаев.
Он высоко оценил вклад Антониу Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.
Для меня большая честь вручить вам орден "Достық" I степени. Убежден, что эта высокая награда станет ярким символом прочной дружбы между Казахстаном и Европейским союзом и отразит нашу искреннюю признательность за ваш выдающийся вклад и ответственное руководство. Уверен в дальнейшем успешном развитии партнерства между Казахстаном и ЕС, а также упрочении связывающих нас уз дружбы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Европейского совета подчеркнул, что воспринимает эту награду в качестве символа прочной дружбы и глобального сотрудничества Казахстана и Европейского союза.
04.12.2025, 20:34 15031
Заместитель министра иностранных дел Казахстана принял посла Израиля
Фото: МИД РК
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев принял посла Израиля Йоава Быстрицки, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
04.12.2025, 20:29 15756
Казахстан принял участие в конференции по инициативе "Торговля услугами для развития"
Фото: МИД РК
Женева. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянное представительство Казахстана при ВТО приняло участие в открытии двухдневной конференции по инициативе Trade in Services for Development, стартовавшей сегодня в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает пресс-служба МИД РК.
Открывая мероприятие, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что торговля услугами становится одним из ключевых драйверов глобального экономического роста, а развивающиеся страны нуждаются в дополнительных возможностях для расширения своего участия в этом секторе.
Инициатива, запущенная в 2024 году совместно ВТО и Всемирным банком, направлена на повышение потенциала государств и предоставление технической помощи для укрепления их позиций в торговле услугами. Сегодня услуги занимают около 65% мирового ВВП и свыше половины глобальной занятости, а объем международной торговли ими в 2024 году превысил 7,5 трлн долларов.
На конференции 3-4 декабря секретариат ВТО и Всемирный банк представляют новые аналитические материалы, инструменты и программы поддержки. Участники обсуждают их практическое применение, потребности развивающихся экономик и перспективы дальнейшего сотрудничества. Мероприятие объединяет представителей правительств, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.
04.12.2025, 19:58 16581
Токаев и Кошта выступили с совместным заявлением
Фото: Акорда
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде по результатам встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой стороны выступили с совместным заявлением, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что переговоры с президентом Антониу Коштой прошли весьма продуктивно, в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере.
Казахстан и Европейский союз связывает всестороннее сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании. Мы рассмотрели широкий круг вопросов и подтвердили неизменную приверженность выводу нашего партнерства на качественно новый уровень. Визит президента Антониу Кошты проходит накануне десятилетия соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей данное соглашение "нового поколения". Этот значимый документ, заложивший фундамент двусторонних отношений, охватывает ключевые сферы взаимодействия, в том числе торговлю, инвестиции, инфраструктуру, инновации, культуру и многое другое", - заявил глава государства.
Президент Казахстана сообщил, что ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество.
Сегодня мы договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений. Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспортных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Приветствуем активную деятельность координационной платформы между Казахстаном и Европейским союзом, а также инициативу ЕС Global Gateway ("Глобальные ворота"). Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 млрд евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, "зеленой" энергетики и цифровых технологий. Уверены, что вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам. Кроме того, мы обсудили возможности обеспечения энергетической безопасности и стабильности поставок энергоресурсов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в новых областях энергетического партнерства, таких как критически важные минералы, атомная энергетика, нефтехимия, а также возобновляемые источники энергии. Наша цель - углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем развития местных мощностей по глубокой переработке, производству продукции с добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС", - отметил президент Казахстана.
Президент выразил благодарность Европейскому союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности
Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое внимание в ходе переговоров было уделено взаимодействию в цифровизации.
Обмениваясь опытом и инвестируя в технологии, Казахстан и ЕС создают более инклюзивную и современную цифровую экономику. В рамках Team Europe Initiative on Digital Connectivity (инициатива "Команда Европы" по цифровой взаимосвязанности) наши страны наладили партнерство по расширению безопасного доступа к интернету через спутниковую связь, особенно в сельских и отдаленных регионах. Мы также договорились рассмотреть возможность размещения в Astana Hub первого инновационного кампуса Центральной Азии и ЕС, призванного объединить стартапы, исследователей в области технологий и цифровых предпринимателей. Казахстан высоко ценит программу Европейского союза Horizon Europe и концепцию Global Gateway, направленные на обеспечение безопасных и надежных цифровых связей по всему миру. Мы по праву гордимся тем, что участвуем в этом процессе", - сказал глава нашего государства.
В выступлении было отмечено, что большое значение для долгосрочного успешного партнерства имеют межличностные контакты.
Выражаю благодарность Европейскому союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности. Тысячи молодых казахстанцев получили возможность участвовать в таких программах ЕС, как Erasmus+. Мы высоко ценим готовность Евросоюза к дальнейшему расширению подобных обменов. Казахстан намерен укреплять сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе путем углубленного партнерства между университетами, реализации совместных программ и взаимного признания квалификаций. Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан. Уверен, что повышение мобильности будет благоприятствовать развитию сотрудничества в сферах образования, научной деятельности, культурных обменов и B-to-B-активности", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Отмечается, что Казахстан и ЕС вновь подтвердили неизменную приверженность Уставу ООН и нормам международного права.
Особое внимание было уделено дальнейшему углублению межрегионального сотрудничества. В этой связи мы считаем, что диалоговая платформа "Центральная Азия - ЕС" стала эффективным инструментом для решения приоритетных региональных задач в сферах взаимосвязанности, торговли, транспорта, экологически чистой энергетики, управления водными ресурсами и цифровой трансформации. Сегодняшняя встреча еще раз подтвердила, что мы вступаем в новый этап нашего динамичного и устремленного в будущее партнерства, приобретающего все большую стратегическую значимость. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности в скором времени найдут воплощение в конкретных проектах и инициативах", - подытожил глава государства.
По словам Антониу Кошты, партнерство Европейского союза и Казахстана приносит конкретные результаты.
На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы. После заключения этого соглашения нашим гражданам будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать - это станет настоящим символом дружбы между нашими народами", - отметил он.
Глава Европейского совета напомнил, что по итогам саммита "Европейский союз - Центральная Азия" в Самарканде была достигнута договоренность о выводе межрегионального партнерства на стратегический уровень. В качестве приоритетных направлений сотрудничества на саммите были обозначены сферы транспорта, энергетики, климата и водных ресурсов, критически важных сырьевых материалов, цифровизации и расширения контактов между народами.
Антониу Кошта подчеркнул важность координации усилий в условиях растущей глобальной напряженности и конфликтов, которые ставят под угрозу международный порядок.
Как известно, Европейский союз тесно сотрудничает с Украиной, чтобы положить конец войне. Мы плотно взаимодействуем с нашими партнерами и по-прежнему привержены достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Хочу выразить глубокую признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и порядка, основанного на принципах международного права. Мы также приветствуем активную и конструктивную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в частности, Вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией", - заявил президент Европейского совета.
Он также высоко оценил курс реформ главы нашего государства.
Динамизм казахстанского общества в сочетании с экономическими, политическими и социальными реформами, инициированными президентом Касым-Жомартом Токаевым, является надежной основой для продвижения нашего сотрудничества на новый уровень. Убежден, что вместе мы сможем превратить общие вызовы в общие возможности во благо будущего наших народов", - сказал Антониу Кошта.
04.12.2025, 18:20 22516
Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посетил Казахстан с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан - первая страна в регионе, заключившая подобное историческое соглашение с Европейским союзом.
Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Мы поддерживаем прочное и содержательное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Наш политический диалог отличается динамичностью и развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания совета сотрудничества "ЕС - Казахстан", состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Как отметили в пресс-службе, двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов США, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов США. При этом на Казахстан приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил активное присутствие более 4000 европейских компаний в Казахстане, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Президент также подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.
Отдельное внимание глава государства уделил гуманитарному сотрудничеству. Он выразил благодарность за образовательные программы ЕС, благодаря которым свыше 5000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Евросоюза. Токаев также приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.
По словам президента, Казахстан высоко ценит активный диалог Евросоюза с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.
В свою очередь Антониу Кошта выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он отметил высокую динамику казахско-европейского взаимодействия и заявил о готовности ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества.
За последние десять лет Европейский союз стал для Казахстана крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. В то же время Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. Очевидно, что сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей", - сказал председатель Европейского совета.
Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский союз и Казахстан разделяют общее видение мира, опирающееся на приверженность мультилатерализму и международному порядку, в основе которого лежат ценности, закрепленные в уставе Организации Объединенных Наций. По его словам, именно эти принципы лежат в основе усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания во всем мире.
Как далее отметил Антониу Кошта, сотрудничество со странами Центральной Азии является важным элементом развития и практического продвижения отношений в современном многостороннем мире. В этом контексте он высоко оценил личные усилия президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира на Кавказе. По его мнению, обеспечение безопасности в регионе открывает новые возможности для развития Транскаспийского коридора, который соединит Европу через Кавказ и Черное море.
В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений.
04.12.2025, 17:48 21296
В Аланье открылся центр для изучения казахского языка и искусства
В центре открыты класс казахского языка, студия казахского танца и секции по национальной интеллектуальной игре тоғызқұмалақ
Фото: МИД РК
Анталья. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Турции состоялось торжественное открытие Казахского образовательного центра, ставшего новой важной площадкой для сохранения и продвижения казахского языка, культуры и традиций за рубежом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В мероприятии приняли участие представители местных властей, общественных организаций, казахстанского сообщества и жители города.
В своем приветственном слове генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев обратил внимание на то, что сохранение родного языка за рубежом и передача его подрастающему поколению является важнейшей задачей. Он отметил, что открытие Казахского образовательного центра в Аланье станет новым шагом в укреплении культурных связей между казахским и турецким народами и позволит сохранить язык, традиции и историю для будущих поколений.
Церемония включала в себя официальное открытие трех культурно-образовательных направлений: класса казахского языка, студии казахского танца и секции по национальной интеллектуальной игре тоғызқұмалақ.
После символического разрезания красной ленты гости ознакомились с классами и программами обучения, пообщались с учащимися, а также стали зрителями сценических и музыкальных этюдов. Турецкая общественность смогла ближе познакомиться с элементами материального и нематериального наследия Казахстана.
Генконсул подчеркнул значимость проекта как инструмента культурной дипломатии и укрепления двусторонних связей. Он выразил признательность руководству местной администрации за предоставленное помещение и поддержку инициативы, а также поблагодарил организаторов и волонтеров за вклад в развитие культурной жизни казахстанцев за рубежом, что придало казахской культуре новый импульс в данном регионе.
В перспективе планируется открытие класса по обучению игре на домбре, что позволит расширить культурно-образовательные программы центра и еще глубже познакомить местную молодежь с традиционным казахским искусством.
Открытие Казахского образовательного центра в Аланье стало важным событием для всей казахстанской общины, подчеркнувшим общность исторических корней и культурную близость казахского и турецкого народов.
04.12.2025, 17:16 24361
Финляндия выразила поддержку предстоящим парламентским реформам в Казахстане
Фото: МИД РК
Хельсинки. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с членами Группы дружбы в парламенте Финляндии, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая казахско-финское межпарламентское взаимодействие", - проинформировали в МИД.
Казахстанский дипломат рассказал о приоритетных направлениях двусторонней повестки и достигнутых договоренностях по итогам официального визита президента ФР Александра Стубба в Астану 28-29 октября 2025 года.
Посол отметил также решимость Казахстана и в дальнейшем развивать доверительные отношения и плодотворное взаимодействие с официальным Хельсинки в рамках многогранного партнерства.
Руководитель Группы дружбы Вилле Скинари выразил поддержку реформам и инициативам главы государства и сообщил о готовности Финляндии активно участвовать в обмене опытом парламентаризма в ходе подготовки и реализации предстоящих парламентских реформ в Казахстане.
04.12.2025, 16:55 27126
Президент Евросовета Антониу Кошта прибыл в Акорду
Фото: Акорда
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретил председателя Европейского совета Антониу Кошту, сообщили в пресс-службе Акорды.
Антониу Кошта прибыл в Акорду для переговоров с главой государства", - говорится в сообщении.
Ранее под председательством министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Брюсселе прошло 22-е заседание совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз". Стороны подвели итоги десятилетия стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем и обменялись видением его дальнейшего развития.
В ходе заседания главы делегаций отметили, что Казахстан и Европейский союз построили зрелое, устойчивое и ориентированное на будущее партнерство. За эти годы СРПС, охватывающее 29 ключевых направлений взаимодействия, доказало свою устойчивость и актуальность, служа надежной основой для сотрудничества и укрепления взаимного доверия.
В завершение встречи Кошербаев и Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.
04.12.2025, 15:35 23581
Кошербаев участвует в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ
Фото: МИД РК
Вена. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в открытии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в рамках мероприятия планируется выступление главы МИД Казахстана на пленарной сессии, а также проведение ряда двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств - участников ОБСЕ и руководителями структур организации.
