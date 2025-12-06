Токаев направил телеграмму поздравления королю Таиланда

Фото: МИД РК

Нью-Йорк. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в США Магжана Ильясова в Нью-Йорк состоялась серия мероприятий, направленных на дальнейшее углубление казахско-американского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.





Ключевым событием стал круглый стол Bridging Continents: Kazakhstan’s Strategic Role in West-East Trade, объединивший более 40 представителей экспертного, делового и финансового сообществ США.





Участники обсудили развитие торгово-инвестиционного взаимодействия, возможности транзитных коридоров, поставки критически важных минералов и укрепление связности по линии Восток - Запад. Посол сообщил о результатах визита главы государства в Вашингтон и Саммита "C5+1", подчеркнув, что двусторонний диалог вышел на новый уровень - это подтверждается заключением коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов.





Американские эксперты охарактеризовали Казахстан как ведущую и динамично развивающуюся экономику Центральной Азии, отметив значимый вклад страны в развитие Среднего коридора и создание устойчивых логистических цепочек. Позитивную оценку получило и решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям, что открывает перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, водных технологиях, логистике и цифровых сервисах, усиливая при этом дипломатические позиции страны.





В ходе визита посол провел переговоры с представителями американского бизнеса, обсудив возможности участия США в проектах по добыче и переработке критически важных минералов и преимущества инвестиционного климата Казахстана. Отдельная встреча с президентом The Explorers Club Ричардом Уизом была посвящена международным исследовательским инициативам и продвижению туристического потенциала страны.





Завершением визита стало вручение Ильясову премии Diwali Stamp - The Power of One, присуждаемой дипломатам за вклад в укрепление мира и международной стабильности.