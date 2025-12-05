В Аланье открылся центр для изучения казахского языка и искусства

В центре открыты класс казахского языка, студия казахского танца и секции по национальной интеллектуальной игре тоғызқұмалақ

Фото: МИД РК

Анталья. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Турции состоялось торжественное открытие Казахского образовательного центра, ставшего новой важной площадкой для сохранения и продвижения казахского языка, культуры и традиций за рубежом, - В Турции состоялось торжественное открытие Казахского образовательного центра, ставшего новой важной площадкой для сохранения и продвижения казахского языка, культуры и традиций за рубежом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





В мероприятии приняли участие представители местных властей, общественных организаций, казахстанского сообщества и жители города.





В своем приветственном слове генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев обратил внимание на то, что сохранение родного языка за рубежом и передача его подрастающему поколению является важнейшей задачей. Он отметил, что открытие Казахского образовательного центра в Аланье станет новым шагом в укреплении культурных связей между казахским и турецким народами и позволит сохранить язык, традиции и историю для будущих поколений.





Церемония включала в себя официальное открытие трех культурно-образовательных направлений: класса казахского языка, студии казахского танца и секции по национальной интеллектуальной игре тоғызқұмалақ.





После символического разрезания красной ленты гости ознакомились с классами и программами обучения, пообщались с учащимися, а также стали зрителями сценических и музыкальных этюдов. Турецкая общественность смогла ближе познакомиться с элементами материального и нематериального наследия Казахстана.





Генконсул подчеркнул значимость проекта как инструмента культурной дипломатии и укрепления двусторонних связей. Он выразил признательность руководству местной администрации за предоставленное помещение и поддержку инициативы, а также поблагодарил организаторов и волонтеров за вклад в развитие культурной жизни казахстанцев за рубежом, что придало казахской культуре новый импульс в данном регионе.





В перспективе планируется открытие класса по обучению игре на домбре, что позволит расширить культурно-образовательные программы центра и еще глубже познакомить местную молодежь с традиционным казахским искусством.





Открытие Казахского образовательного центра в Аланье стало важным событием для всей казахстанской общины, подчеркнувшим общность исторических корней и культурную близость казахского и турецкого народов.