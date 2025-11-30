В Алматы прошла 15-я ежегодная встреча замминистров иностранных дел стран Центральной Азии

Фото: МИД РК

Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии состоялась 15-я ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, - При поддержке Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии состоялась 15-я ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, сообщили в ведомстве.





Встреча была посвящена обсуждению вопросов современных вызовов и угроз безопасности региона, усилий государств региона по стабилизации ситуации в Афганистане, а также регионального сотрудничества в области водно-энергетических ресурсов.





В своем приветственном слове первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев отметил, что углубление интеграционных процессов в странах ЦА остается важным приоритетом внешней политики Казахстана, особенно в контексте создания Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран ЦА и Афганистана в Алматы.





Замминистра подчеркнул, что итоги состоявшейся накануне 7-й встречи КВГГЦА в Ташкенте продемонстрировали растущий интерес к формату "Центральная Азия плюс", что свидетельствует о политической востребованности и растущей международной субъектности региона.





В этом контексте основной долгосрочной целью для стран региона станет укрепление статуса Центральной Азии в качестве региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.





Стабильный и процветающий Афганистан, по мнению казахского дипломата, остается одним из важных внешнеполитических приоритетов стран ЦА, которые стремятся развивать с правительством Афганистана торговлю, транспорт, логистику и расширять гуманитарные контакты.





Он отметил, что подлинная интеграция в Центральной Азии предполагает развитие механизмов использования и сохранения водно-энергетических ресурсов, особенно в эпоху глобального изменения климата и продолжающегося обмеления крупных приграничных бассейнов.





В этом смысле, подчеркнул казахский дипломат, инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о разработке рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию в целях гармонизации национальных водных стратегий демонстрирует высокую заинтересованность Казахстана в налаживании региональных механизмов по сохранению и использованию водных ресурсов.





Ержан Ашикбаев упомянул, что сегодня регион также сталкивается с вызовами и угрозами в области цифровой безопасности и использования больших массивов данных. На этом фоне призывы Казахстана к углублению сотрудничества в области использования искусственного интеллекта и разработке проекта Декларации об ответственном использовании ИИ странами ЦА, символизируют стремление к укреплению доверия и обеспечения безопасности в ходе обмена данными в рамках совместных региональных цифровых проектов, подчеркнул он.





Первый заместитель министра отметил, что Казахстан намерен и дальше тесно взаимодействовать с государствами ЦА по приоритетам мандата РЦПДЦА.





Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе в своем выступлении подчеркнул роль Центра по превентивной дипломатии по координации усилий в области региональной интеграции и миростроительства на основе принятой новой программы действий РЦПДЦА на 2026-2030 годы, основанной на пяти ключевых приоритетах, связанных с продвижением превентивной дипломатии, мониторингом и ранним предупреждением конфликтов, налаживанием партнерства с региональными и субрегиональными организациями, укреплением превентивной дипломатии ООН, а также содействию вовлечению стран ЦА в решение задач, связанных с Афганистаном.





В свою очередь делегаты из стран региона отметили стратегический уровень партнерства и выразили общую позицию о необходимости углубления региональной интеграции, особенно в вопросах восстановления Афганистана и обеспечения региональной безопасности.





Председатель исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай поделился своим видением проблемы сохранения и рационального использования водных ресурсов в странах ЦА, указав на необходимость создания условий для сохранения уникального ландшафта, обеспечения устойчивости экологических систем и водного баланса.





В ходе встречи молодые учащиеся Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА представили свой взгляд на вопросы региональной безопасности и развития, отмечая высокую заинтересованность в широком обсуждении вопросов углубления стратегического сотрудничества в регионе.