В Алматы прошёл финал конкурса "Мост Китайского языка"

Сегодняшний конкурс по праву может считаться большим праздником для всех синологов, для всех китаеведов, китаистов в Казахстане, так как здесь, в этом зале, собрались представители сразу пяти институтов Конфуция Казахстана. И с этой точки зрения можно сказать, что финальный этап - это итог нашей совместной работы по популяризации китайского языка, китайской культуры. Я надеюсь, что, благодаря проведению сегодняшнего конкурса, синология в Казахстане получит ещё более эффективное и ещё более быстрое развитие", - сказал посол КНР в РК Чжан Сяо.
Жюри конкурса в лице представителей китайской делегации и администрации Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана оценивали финалистов на знание китайского языка, культуры, традиций и обычаев. Кроме того, участники представили творческие номера.
Победителем конкурса "Мост Китайского языка" стал Султанов Азим.
Была достаточно сильная конкуренция, само соревнование было действительно ярким. Оно дало мне возможность развиться, показать свои способности. Китайская культура, китайская история, китайский язык сам по себе он воспитывает много хороших качеств. Первое чему меня научил китайский язык - это трудолюбие и страсть к своему любимому делу", - поделился победитель конкурса.
Пользуясь этой возможностью, я хочу отметить высокую динамику развития синологии в Казахстане за последние годы, особенно на фоне динамичного и плодотворного развития межгосударственных отношений Китая и Казахстана. Сегодня по всем направлениям идёт эффективное сотрудничество между нашими двумя странами. Более 5 лет тому назад именно в Казахстане была впервые провозглашена председателем КНР Си Цзиньпином в стенах Назарбаевского университета инициатива "Один пояс - один путь" и лидеры наших стран приняли стратегическое решение о сопряжении инициативы "Один пояс - один путь" с новой экономической политикой "Нурлы Жол", - сказал посол КНР.
В рамках объединения двух программ успешно разрабатываются и реализуются крупные проекты на сумму $27 млрд.
Это и энергетические, инфраструктурные, индустриальные, сельскохозяйственные, высокотехнологичные проекты. То есть охват нашей деятельности сегодня как никогда широк и востребованы именно кадры, именно специалисты со знанием китайского языка. Я надеюсь, что сегодняшний финальный конкурс "Мост китайского языка" придаст дополнительный импульс для развития синологии в Казахстане", - отметил Чжан Сяо.
Напомним, в апреле в Пекине прошёл второй Форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", где председатель КНР Си Цзиньпин вручил Первому Президенту Казахстана Н. Назарбаеву высшую награду КНР - Орден Дружбы.
В ходе встреч между лидерами наших двух стран, которые состоялись в Пекине, также была подчёркнута важность развития и углубления культурно-гуманитарной составляющей", - добавил посол КНР.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства