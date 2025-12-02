В Пакистане обсудили итоги Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Пакистан рассматривает Казахстан не только как стратегического партнера, но и как важного участника духовной дипломатии

Фото: МИД

Рассказать друзьям

Исламабад. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посольством Республики Казахстан в Пакистане в сотрудничестве с Институтом региональных исследований и Международным исламским университетом Исламабада организован круглый стол, в ходе которого были обсуждены итоги восьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, - Посольством Республики Казахстан в Пакистане в сотрудничестве с Институтом региональных исследований и Международным исламским университетом Исламабада организован круглый стол, в ходе которого были обсуждены итоги восьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





Мероприятие объединило представителей государственных органов, академических учреждений, религиозных организаций и студенческой молодежи Пакистана", - отметили в МИД.





В ходе мероприятия посол РК в Пакистане Ержан Кистафин рассказал участникам об истории создания форума, его целях и задачах, а также осветил ключевые итоги восьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятой итоговой декларации.





В свою очередь федеральный министр по делам религий и межконфессиональному согласию Сардар Мухаммад Юсуф поделился своими впечатлениями о прошедшем съезде, обозначив инициативы, выдвинутые по итогам религиозного саммита.





По его словам, Астанинская декларация представляет собой не формальность, а полноценный ориентир для укрепления глобальной гармонии, основанный на стремлении государств к миру и взаимному уважению. Он заверил, что Пакистан неизменно следует этим принципам как внутри страны, так и на международной арене.





Министр также отметил, что Пакистан рассматривает Казахстан не только как стратегического партнера, но и как важного участника духовной дипломатии, и выразил намерение расширять сотрудничество в научной, религиозной, молодежной и гуманитарной сферах.





В целом спикеры и участники круглого стола высоко оценили казахстанскую инициативу, отметив необходимость дальнейшей поддержки и активного участия пакистанской стороны совместно с казахстанскими партнерами", - добавили в пресс-службе.



