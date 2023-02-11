10.02.2023, 11:27 5466
В Туркестане проходит Межпарламентский форум государств Центральной Азии Дополнено
Фото: senate.parlam.kz
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Туркестан. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии стартовал в Туркестане. В течение двух дней парламентарии региона будут обсуждать актуальные вопросы развития единого духовно-культурного пространства и перспектив расширения межпарламентских взаимоотношений.
В работе форума принимают участие делегации из Кыргызстана во главе с председателем жогорку кенеша Нурланбеком Шакиевым, Узбекистана, возглавляемая председателем сената олий мажлиса Танзилой Нарбаевой, Таджикистана во главе с председателем маджлиси намояндагон маджлиси оли Махмадтоиром Зокирзодой и Туркменистана во главе с заместителем председателя меджлиса Гурбанмуратом Ашыровым.
В ходе мероприятий депутаты обсудят вопросы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли парламентов в этом процессе, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия, рассказали в сенате парламента РК.
По итогам форума участниками будет принята Туркестанская декларация. В документе найдут свое отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.
Дополнено 10.02.2023, 11.45
Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев зачитал обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к участникам форума. Президент отметил символичность, что первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане - городе, имеющем сакральное значение для наших народов.
Мы тесно связаны самой судьбой. Нас объединяет общее историческое прошлое, духовная близость и многовековые культурно-гуманитарные контакты", - обратился президент.
Глава государства обратил внимание на динамичное развитие сотрудничества стран региона, что подтверждается высоким уровнем политического диалога, ростом взаимной торговли.
Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двухсторонних договоренностей, укреплении сотрудничества в регионе", - сказано в обращении президента.
По его словам, приоритетного внимания на сегодняшний день требуют вопросы наращивания региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно-транспортной сфере, запуска новых совместных проектов.
Актуальными остаются вопросы экологии, рационального использования трансграничных ресурсов, продвижения инициатив по обеспечению стабильности и безопасности", - подчеркнул глава госдуартсва.
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10.02.2023, 20:35 2761
Россия не будет закрывать торговое представительство в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Москва. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российская сторона не планирует закрывать свое торговое представительство в Казахстане. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По поводу того, планирует ли Россия аналогичные действия. Нет, конечно, нет. Такой вопрос не обсуждается и не обсуждался", - цитирует ТАСС Марию Захарову.
Представитель МИД РФ добавила, что закрытие торгового представительства не требует денонсации межправительственного соглашения о взаимном учреждении таких органов.
Есть понимание, что это решение казахстанских властей не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в Казахстане", - добавила она.
Мария Захарова отметила, что все взятые обязательства по реализации упомянутого соглашения будут выполняться в полном объеме.
Мы намерены использовать все имеющиеся межгосударственные механизмы для создания необходимых условий российскому бизнесу в работе на казахстанском направлении", - сказала она.
Напомним, 1 февраля стало известно, что Минторговли Казахстана разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", согласно которому планируется ликвидировать торговое представительство РК в РФ.
В кулуарах сената парламента РК заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства Казахстана в Российской Федерации.
Скорее всего, идет оптимизация излишних структур, поскольку, когда речь шла о том, что у нас очень, так скажем, тесное взаимоотношение с РФ, имелось в виду, что у нас есть Евразийская экономическая комиссия. Там представленность Казахстана достаточна, то есть там есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть вопросы, находясь в Москве", - заявил министр.
10.02.2023, 09:07 6416
В ЦИК рассказали об итогах выдвижения кандидатов и аккредитации международных наблюдателей
Фото: ЦИК РК
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международной организации на внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что в рамках текущей избирательной кампании продолжается процедура аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций по представлениям Министерства иностранных дел. Он также напомнил, что согласно Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, процедура аккредитации завершается 13 марта в 18.00.
Секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман сообщил, что с момента открытия 20 января 2023 года института международного наблюдения Центральной избирательной комиссией аккредитованы 25 наблюдателей от 1 одного иностранного государства и 2 международных организации.
По состоянию на 9 февраля т.г от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры еще 37 наблюдателей от 2 иностранных государств и 1 международной организации.
От Китайской Народной Республики на аккредитацию представлены 2 кандидатуры, от Королевства Нидерландов - 3 кандидатуры.
От Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами на аккредитацию представлены еще 32 наблюдателя.
Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, Центральной избирательной комиссией к участию в выборах депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам были допущены все 7 политических партий, предоставивших в Центризбирком партийные списки, в которые включено 283 кандидата.
Константин Петров подчеркнул, что в разрезе списков политических партий в мажилис статистика выглядит следующим образом: "Народная партия Казахстана" - 52 кандидата, "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 54 кандидата, "Общенациональная социал-демократическая партия" - 19 кандидатов, Казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 18 кандидатов, "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 25 кандидатов, "Партия "Respubliсa" - 25 кандидатов, "Партия "AMANAT" - 90 кандидатов.
В каждом партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, молодежи, лиц с инвалидностью - по совокупности составляет не менее 30 процентов от общего числа включенных в него лиц.
В настоящее время ЦИКом направлены запросы в уполномоченные государственные органы на установление соответствия лиц, включенных в партийный список, требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.
Вопрос регистрации каждого партийного списка будет подробно рассматриваться на заседаниях ЦИК по мере поступления ответов государственных органов.
Также он сообщил, что по 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан выдвинуты 609 кандидатов или в среднем на один мандат 21 человек; 79 кандидатов выдвинуты 7 политическими партиями, 5 кандидатов выдвинуты четырьмя общественными объединениями, 525 или 86,21 % - самовыдвижением.
В текущей выборной кампании в 223 маслихата по республике избирается 3415 депутатов, в том числе 668 - в областной маслихат, 617 - городские, 2130 - в районные.
В разрезе партий статистика списков в маслихаты следующая: "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 200 кандидатов (20 регионов), "Партия "AMANAT" - 699 кандидатов (20 регионов), "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 136 кандидатов (20 регионов), Казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 93 кандидатов (19 регионов, кроме Костаная), "Общенациональная социал-демократическая партия" - не представлено кандидатов (20 регионов), "Народная партия Казахстана" - 182 кандидата (20 регионов), "Партия "Respubliсa" - 161 кандидатов (20 регионов).
По одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов областного маслихата выдвинуты 1720 кандидатов, по выборам депутатов городского и районных маслихатов 10 124 кандидата.
Также об итогах выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов в регионах отчитались председатели территориальных избирательных комиссий, которые подробно проинформировали о ходе текущей кампании, результатах выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней и принимаемых мерах по проведению выборной кампании.
Нурлан Абдиров отметил, что согласно представленной информации, все 7 зарегистрированных политических партий будут участвовать в политической гонке за 69 мандатов мажилиса парламента. По 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан выдвинуты 609 кандидатов или в среднем на один мандат 21 человек.
Наибольшая конкуренция по 63 человека в двух округах города Астаны, наименьшая - 8 человек в округе области Ұлытау.
Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней представлены 119 партийных списков. В этих списках - 1471 кандидат. По мажоритарной системе - 11 844 кандидата. В общей сложности, в депутаты мажилиса и маслихаты выдвигается 14 207 кандидатов", - заключил Нурлан Абдиров.
Напомним, что в 18.00 8 февраля завершилось выдвижение кандидатов. Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта. В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге.
06.02.2023, 21:10 20671
Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования президенту Турции
Фото: пресс-службы Акорды
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
06.02.2023, 16:09 22416
Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции
Фото: twitter.com/@anadoluagency
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщила пресс-служба Акорды.
По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики", - говорится в сообщении.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
По последним данным, в результате землетрясения погибли более 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали. Обрушились 2818 зданий. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении из центра по координации спасательных работ.
На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", - цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Стоит отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
03.02.2023, 20:19 42341
В Пекине обсуждены актуальные вопросы взаимодействия РК и КНР в транзитно-транспортной сфере
Посол Казахстана обратил внимание китайской стороны на необходимость обеспечения стабильности цепочек поставок в двусторонней торговле
Фото: пресс-служба МИД РК
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Пекин. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем секретаря партийного комитета - заместителем мэра города Ляньюньган Ян Синьчжунем, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана и Китая в транзитно-транспортной сфере, а также наметили планы сотрудничества в сфере инвестиций и электронной торговли.
Нурышев, отмечая особую роль казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган, сообщил о рекордном росте в 2022 году объемов железнодорожных грузоперевозок между РК и КНР, которые составили 23,1 млн тонн, что на 14,5% больше показателя 2021 года.
Вместе с тем посол Казахстана обратил внимание китайской стороны на необходимость обеспечения стабильности цепочек поставок в двусторонней торговле. В частности, речь шла о возникающих задержках в доставке в Казахстан контейнерных грузов из Китая и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, идущих транзитом через КНР.
Со своей стороны Ян Синьчжунь проинформировал казахстанского дипломата о перспективах развития порта Ляньюньган и планах народного правительства города по дальнейшему продвижению инициативы "Один пояс, один путь", которой в этом году исполняется 10 лет. Вице-мэр отметил важность поднятых казахстанской стороной вопросов и выразил готовность к активному взаимодействию по ним. Кроме того, он выразил заинтересованность компаний города Ляньюньган в налаживании контактов и сотрудничестве с казахстанскими партнерами в целях инвестирования и реализации совместных проектов в сфере электронной торговли.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и народным правительством города Ляньюньган, в том числе по вопросам стимулирования двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
С 2015 года в порту Ляньюньган функционирует казахстанско-китайский логистический терминал. Проект направлен на повышение экспортного и транзитного потенциала Казахстана, а также прием и сбор грузов как из Китая, так и из Японии, Республики Кореи и стран ЮВА. С момента запуска через терминал транспортировано более 1,6 млн контейнеров.
Напомним, 2 февраля заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
03.02.2023, 11:08 46031
Глава МИД РК совершил первый в истории официальный визит в Королевство Бахрейн
Была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия
Фото: МИД РК
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Королевство Бахрейн, информирует Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Бахрейнская сторона придала особое значение визиту главы внешнеполитического ведомства Казахстана. Министр был принят королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, которому передал теплые слова приветствия и пожелания от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Тлеуберди ознакомил собеседника с новым этапом политической и экономической модернизации Казахстана. В свою очередь король высоко оценил темпы современного развития РК и выразил поддержку реформам президента, проводимым во благо казахстанского народа.
Учитывая динамику развития казахстанско-бахрейнского политического взаимодействия, стороны отметили важность продолжения диалога на высшем уровне. В целях расширения торгово-экономических связей договорились прилагать совместные усилия для решения транспортно-логистических вопросов. Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации в мире и по проблемам региональной и глобальной безопасности", - рассказали в пресс-службе МИД.
В ходе переговоров с заместителем премьер-министра Халидом бен Абдулла Аль Халифой стороны рассмотрели пути углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Казахстанская сторона подчеркнула, что Бахрейн является важным партнером нашей страны на Ближнем Востоке.
Благодаря взаимной политической поддержке мы сейчас имеем дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и активном сотрудничестве", - сказал Тлеуберди.
Стороны позитивно оценили высокий уровень взаимодействия двух стран, при этом подчеркнули, что имеющийся потенциал в торгово-экономической сфере используется не в полной мере. В этой связи была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия.
Во время встречи с министром иностранных дел Абдуллатифом бен Рашидом Аль Заяни был обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено межрегиональной кооперации в рамках диалоговой платформы "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".
Бахрейнская сторона приветствовала первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД Казахстана в Бахрейн и выразила надежду, что он придаст дополнительный импульс дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех сферах.
Программа визита завершилась переговорами в Торгово-промышленной палате Бахрейна. С председателем ТПП Самиром Нассом и представителями бахрейнских бизнес-кругов были рассмотрены пути активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество между международным финансовым центром "Астана" и Международным исламским финансовым рынком Бахрейна. Достигнута договоренность о создании делового совета двух стран для стимулирования прямых контактов между бизнесменами и определения перспективных сфер сотрудничества.
По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие, направленное на расширение взаимной торговли и увеличение объемов инвестиций, а также развитие кооперации в различных секторах экономики.
03.02.2023, 10:10 46631
Смаилов: Необходимо активно развивать потенциал казахстанско-российского сотрудничества
Активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства
Фото: Primeminister.kz
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках проходящего заседания ЕМПС в Алматы обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, меры по увеличению объемов транзитных и двусторонних грузоперевозок, планы по модернизации пограничных пунктов пропуска и ряд других тем, информирует пресс-служба правительства РК.
Алихан Смаилов отметил, что между двумя странами поступательно развивается экономическая кооперация, растет взаимная торговля и реализуются совместные проекты. При этом активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства.
Он добавил, что взаимный товарооборот за 11 месяцев прошлого года ощутимо вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, динамично развивается промышленная кооперация, в рамках которой реализовано 26 совместных проектов почти на $1 млрд. Дополнительно реализуются или находятся в проработке 84 крупных проекта почти на $23 млрд с созданием 24 тысяч рабочих мест.
Это наглядно показывает потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества, который нам необходимо активно поддерживать и развивать", - подчеркнул Смаилов.
Со своей стороны Михаил Мишустин отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и в режиме реального времени решают наиболее важные задачи межгосударственного взаимодействия.
Для нас укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом. Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля. При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях", - сказал Михаил Мишустин.
Накануне в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС Читать:
02.02.2023, 20:30 48841
Вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Китая обсудили в МИД РК
Сторонами с удовлетворением отмечена положительная динамика роста показателя двустороннего товарооборота
Фото: пресс-служба МИД РК
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Канат Тумыш подчеркнул важность дальнейшего укрепления политического диалога на высшем и высоком уровне, а также активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в постпандемийный период.
Сторонами с удовлетворением отмечена положительная динамика роста показателя двустороннего товарооборота, который в 2022 году составил 24,1 млрд долларов.
Напомним, с 25 марта текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой три рейса в неделю.
20 января в ходе пресс-конференции в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо подвел итоги минувшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества в 2023 году.
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