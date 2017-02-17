Вице-министр обороны Казахстана и посол Японии обсудили вопросы развития военного сотрудничества двух стран

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Вице-министр обороны Казахстана и посол Японии обсудили вопросы развития военного сотрудничества двух стран17.02.2017
Политика  12:55

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны Казахстана состоялась встреча заместителя министра обороны РК генерал-майора Талгата Мухтарова с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Казахстане Итиро Кавабатой, информирует пресс-служба министерства.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы двустороннего военного сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Еще одной темой, поднятой в рамках встречи, стало подписание Меморандума между Министерствами обороны Казахстана и Японии в области оборонного сотрудничества и взаимодействия. Проект данного документа был разработан и согласован сторонами ранее.

"Казахстан активно развивает международное военное и военно-техническое сотрудничество исходя из внешнеполитической и экономической целесообразности с целью сбалансированного решения задач обеспечения военной безопасности государства. В настоящее время военное сотрудничество Казахстана с Японией находится на стадии развития. Активизация наблюдается в таких областях, как военная медицина и миротворческая подготовка. Именно данные направления представляют взаимный интерес в развитии сотрудничества оборонных ведомств двух стран", - отметили в пресс-службе.
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