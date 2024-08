Визит президента Конго имеет историческое значение - Токаев   

Рассказать друзьям

Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает Акорда.





Поприветствовав президента Конго, Токаев отметил, что его визит в Астану является историческим.





Мы рады видеть вас в Казахстане. Убежден, ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.





Президент Республики Конго поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.





Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", - подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.





В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.





Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на географическую удаленность, обе страны заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. В частности, он призвал к активизации сотрудничества в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере.





"Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго", - отметил президент.





В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:





1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;





2. Меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;





3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;





4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;





5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;





6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;





7. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;





8. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;





9. Меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования Земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;





10. Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.