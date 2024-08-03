Визит президента Конго имеет историческое значение - Токаев
Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает
Фото: Акорда
Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что визит президента Конго Дени Сассу-Нгессо в РК имеет историческое значение, сообщает Акорда.
Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям Казахстана и Конго. Он также будет способствовать укреплению сотрудничества между Центральной Азией и Африкой. Убежден, мы будем поддерживать друг друга и вместе добьемся успеха", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает и развитие сотрудничества с этими странами является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана.
Сегодня состоялись переговоры по вопросам сельского хозяйства, производства, транспорта, логистики и энергетического сектора. Темой обсуждения также стали развитие новых технологий, совместное освоение полезных ископаемых и инвестиции. В ходе встречи я отдельно отметил достижения Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и аэрокосмической отрасли. Мы договорились поручить правительствам двух стран принять конкретные меры по увеличению объема взаимной торговли", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, Казахстан обладает большим потенциалом для экспорта зерновых культур в Конго.
Как вы знаете, наши страны обладают богатыми природными ресурсами. Существуют возможности для сотрудничества в области разведки и разработки месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов. Я подчеркнул готовность казахстанских предпринимателей к освоению горнодобывающей промышленности Конго", - проинформировал глава государства.
Как подчеркнул лидер РК, в ходе переговоров были всесторонне обсуждены возможности наращивания двусторонних контактов в транспортно-логистической сфере.
Касым-Жомарт Токаев считает важным наладить культурно-гуманитарные связи между Астаной и Браззавилем. Он сообщил, что предложил конголезской молодежи обучение в вузах Казахстана. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что наши страны установили тесные отношения на международном и региональном уровнях и имеют общие позиции по многим актуальным вопросам.
Также в рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;
- меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;
- меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;
- меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;
- соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;
- меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
- меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
- меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.
Ранее президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран.