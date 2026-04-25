Вопросы взаимодействия с ООН в области чрезвычайных ситуаций обсудили в МИД

Фото: МИД РК

Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимодействие с Организацией Объединенных Наций в области чрезвычайных ситуаций и снижения риска бедствий обсудил министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий - главой управления ООН по снижению риска бедствий (УСРБ) Камалом Кишором, сообщили в казахстанском МИД.





В ходе встречи министр подтвердил приверженность Казахстана реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, включая работу по внедрению превентивных мер, анализу рисков и адаптации городской инфраструктуры к изменению климата в рамках международных обязательств.





Ермек Кошербаев особо отметил участие УСРБ в разработке региональной стратегии сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 2022-2030 годы, которая заложила основу для скоординированных действий государств региона.





Стороны отдельно остановились на теме инклюзивности и защиты уязвимых групп в чрезвычайных ситуациях, климатических вызовов и водной повестке, а также деятельности Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий (CESDRR) в Алматы.





По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог в области внедрения передового опыта по предупреждению чрезвычайных ситуаций.