Какие важные законы будут приняты в 2023 году

В качестве агломераций будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры

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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли проект закона "О развитии агломераций" и ряд сопутствующих поправок.





Законом вводятся дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением правительства РК.





Представляя проект закона, министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.





Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", - рассказал он.





В крупных городах рост численности населения и территории вызывает ряд проблем. Это увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры, строительство на окраинах города без привязки, отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки, отсутствие удобной транспортной системы, дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов.





Одной из основных причин нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. В связи с этим возникает необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной", - пояснил министр.





По его словам, состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом - Министерством национальной экономики. Он утверждается постановлением правительства РК.





Вместе с тем правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня будут утверждены приказом МНЭ.





В этой связи основными критериями определения агломераций признаются:





- административный статус центрального города;





- демографическая емкость;





- логистический потенциал;





- экономический потенциал.





После принятия законопроекта в соответствии с этими критериями в качестве агломераций будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры.





Законопроектом также внедряется новая модель управления агломерациями. На региональном уровне будут созданы советы местной агломерации. Они будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации.





В состав местного совета будут входить представители двух акиматов и маслихатов, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК и неправительственных организаций.





Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам, направленным на поддержку развития агломерации.





В этой связи в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития местным советом будет разработан комплексный план развития агломерации. Комплексный план будет включать объемы и источники финансирования, сроки реализации, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты", - пояснил Куантыров.





На республиканском уровне не решенные на уровне регионов вопросы по развитию агломераций будут вынесены на рассмотрение совета по агломерациям, который является консультативно-совещательным органом при правительстве.





В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий - в рамках основного законопроекта и 14 полномочий - в рамках сопутствующего.





В соответствии с основным законопроектом акиматы центрального города и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения.Также акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации. Кроме того, местные исполнительные органы городов-центров координируют деятельность субъектов по реализации генерального плана развития пригородной зоны, организуют разработку проекта генерального плана, а также дают согласие на проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - разъяснил глава МНЭ.





В сопутствующем законопроекте предусмотрены следующие компетенции по развитию агломерации:





1) расширение полномочий акиматов городов республиканского значения и столицы по участию в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности;





2) предусматривается наделение акиматов прилегающих областей компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемого местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения;





3) взаимодействие бюджетов одного уровня.





Для целей скоординированного развития агломераций в законопроекте выработан механизм горизонтальных трансфертов между бюджетами города и прилегающей области для финансирования совместных агломерационных проектов с эффектом синергии, которые повлияют как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны.





В целом сопутствующим законопроектом планируется внесение изменений в Бюджетный и Земельный кодексы, а также в 5 действующих законов.



