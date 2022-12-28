27.12.2022, 10:58 3996
Какие важные законы будут приняты в 2023 году
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан одобрило план законопроектных работ на 2023 год.
В план на 2023 год входят 24 законопроекта. Из них особую важность имеют разрабатываемые Водный кодекс, проекты законов "О противодействии торговле людьми", "О защите прав потребителей" и "Об аквакультуре", - сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
При этом он отметил, что персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители государственных органов.
По данным пресс-службы кабмина, в текущем году из 22 новых законопроектов 4 подписаны главой государства, 9 находятся на рассмотрении парламента, еще 9 законопроектов - на рассмотрении правительства, которые планируется до конца декабря внести в парламент.
Таким образом, ожидается, что план текущего года будет исполнен в полном объеме.
Премьер-министр отметил, что в текущем году проведена большая работа по реализации инициатив, заложенных в рамках конституционной реформы и предвыборной программы президента РК. В наступающем году этот процесс будет продолжен.
Вместе с тем, по его словам, необходимо на постоянной основе вести мониторинг законодательных поручений главы государства для их своевременного включения в перечень разрабатываемых законопроектов.
Напомним, в Казахстане ускорят принятие "чрезвычайных" законопроектов. Парламент одобрил соответствующие поправки в регламент. Поправки касаются немедленного рассмотрения законопроектов, внесенных в парламент правительством в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.
новости по теме
28.12.2022, 10:03 1316
Законопроект об аннулировании конституционного закона о первом президенте принят в работу мажилиса
Фото: elbasy.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял к рассмотрению проект конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов, представляя проект закона сообщил, что документ разработан в целях исполнения поправок в Конституцию, принятых на референдуме.
Напомним, поправки предусматривают исключение статуса и привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства.
22.12.2022, 15:59 12651
В Казахстане введут оформление ДТП по европротоколу с 2024 года
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правила дорожного движения РК внесены поправки, согласно которым с 1 января в ПДД заработает новое определение: "упрощенное оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников органов внутренних дел".
По данным сайта Kolesa.kz, пункт 8 правил также подкорректируют, и с 1 января 2024 года он будет звучать так:
В случае дорожно-транспортного происшествия, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия, за исключением упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия".
Следом должны будут внести поправки и в закон "О страховании ГПО". В результате можно будет оформлять аварии с участием двух машин (включая автомобили с прицепами и полуприцепами) по европротоколу при соблюдении следующих условий:
- оба водителя на момент ДТП оформили полисы;
- пострадала только техника;
- обстоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений автомобилей, а также вина одного из участников аварии не вызывают разногласий у обоих водителей и фиксируются в декларации;
- оба участника согласны с размером страховой выплаты;
- оформление документов и сведений о ДТП осуществляется участниками транспортного происшествия путем составления декларации с использованием информационной системы страховой компании и информационной системы организации по формированию и ведению базы данных.
При этом оба водителя не должны покидать место происшествия до получения ими уведомления от страховщиков о принятии декларации.
Для сравнения: в России возможность оформления аварий по европротоколу хотя и появилась еще в 2009 году, решать все вопросы онлайн наши северные соседи "научились" только в 2022-м. В целом оформление аварий по европротоколу, экономящее водителям время, сегодня широко применяется во многих странах мира, к примеру в Евросоюзе", - пишет сайт.
22.12.2022, 11:19 13711
Закон о развитии агломераций направлен на подпись президенту
В качестве агломераций будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли проект закона "О развитии агломераций" и ряд сопутствующих поправок.
Законом вводятся дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением правительства РК.
Представляя проект закона, министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.
Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", - рассказал он.
В крупных городах рост численности населения и территории вызывает ряд проблем. Это увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры, строительство на окраинах города без привязки, отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки, отсутствие удобной транспортной системы, дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов.
Одной из основных причин нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. В связи с этим возникает необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной", - пояснил министр.
По его словам, состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом - Министерством национальной экономики. Он утверждается постановлением правительства РК.
Вместе с тем правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня будут утверждены приказом МНЭ.
В этой связи основными критериями определения агломераций признаются:
- административный статус центрального города;
- демографическая емкость;
- логистический потенциал;
- экономический потенциал.
После принятия законопроекта в соответствии с этими критериями в качестве агломераций будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры.
Законопроектом также внедряется новая модель управления агломерациями. На региональном уровне будут созданы советы местной агломерации. Они будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации.
В состав местного совета будут входить представители двух акиматов и маслихатов, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК и неправительственных организаций.
Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам, направленным на поддержку развития агломерации.
В этой связи в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития местным советом будет разработан комплексный план развития агломерации. Комплексный план будет включать объемы и источники финансирования, сроки реализации, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты", - пояснил Куантыров.
На республиканском уровне не решенные на уровне регионов вопросы по развитию агломераций будут вынесены на рассмотрение совета по агломерациям, который является консультативно-совещательным органом при правительстве.
В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий - в рамках основного законопроекта и 14 полномочий - в рамках сопутствующего.
В соответствии с основным законопроектом акиматы центрального города и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения.Также акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации. Кроме того, местные исполнительные органы городов-центров координируют деятельность субъектов по реализации генерального плана развития пригородной зоны, организуют разработку проекта генерального плана, а также дают согласие на проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - разъяснил глава МНЭ.
В сопутствующем законопроекте предусмотрены следующие компетенции по развитию агломерации:
1) расширение полномочий акиматов городов республиканского значения и столицы по участию в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности;
2) предусматривается наделение акиматов прилегающих областей компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемого местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения;
3) взаимодействие бюджетов одного уровня.
Для целей скоординированного развития агломераций в законопроекте выработан механизм горизонтальных трансфертов между бюджетами города и прилегающей области для финансирования совместных агломерационных проектов с эффектом синергии, которые повлияют как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны.
В целом сопутствующим законопроектом планируется внесение изменений в Бюджетный и Земельный кодексы, а также в 5 действующих законов.
Ранее депутаты сената и мажилиса приняли на совместном заседании поправки в регламент парламента. Поправки касаются немедленного рассмотрения законопроектов, внесенных в парламент правительством в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.
21.12.2022, 11:19 17126
Наказание за смерть пациента смягчат медработникам в Казахстане Дополнено
Фото: pixabay.com
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения.
Принятый законопроект предусматривает смягчение мер наказания по статье 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).
За ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником предлагается:
- наказывать штрафом в размере до ста МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста часов, либо арестом на срок до тридцати суток;
- в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациента наказывать штрафом в размере до двух тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового;
- в случае смерти пациента - наказывать ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- в случае смерти двух или более лиц - наказывать ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- в случае заражения другого лица ВИЧ - наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Законопроектом также вводится страхование профессиональной ответственности медицинских работников. У пациентов появится выбор - получить компенсацию за причиненный вред через страховую компанию либо взыскать моральный и материальный ущерб через суд, как это работает в настоящее время. На первом этапе страхование будет осуществляться за счет медицинских организаций, медработники будут оплачивать 50% взносов с 2025 года.
Кроме того, законом учреждаются почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәргері" и республиканский конкурс "Лучший в профессии".
Дополнено 21.12.2022, 13.39
Говоря о нововведении по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников, министр здравоохранения РК Ажар Гинят в кулуарах мажилиса рассказала, что в бюджете предусмотрены средства для медорганизаций, чтобы они застраховали каждого медработника. При этом она уточнила, что для организаций работающих в рамках госзаказа в бюджете предусмотрено 2 млрд тенге.
Министр добавила, что в целях стимуляции медорганизации повышать качество услуг, будет предусмотрено снижение размера выплат тем учреждениям, которые не допускают ошибок.
19.12.2022, 11:35 21136
В Казахстане ускорят принятие "чрезвычайных" законопроектов: парламент одобрил поправки в регламент
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената и мажилиса приняли на совместном заседании поправки в регламент парламента.
Как сообщил депутат мажилиса Арман Кожахметов, постановлением парламента была образована комиссия по регламенту парламента Республики Казахстан. Совместная комиссия провела работу по рассмотрению предложений о внесении изменений и дополнений в регламент парламента.
Поступило более 50 предложений депутатов и комитетов палат парламента. Предлагаемые к рассмотрению поправки в регламент парламента определяют порядок реализации положений проведенной конституционной реформы в стране", - сказал Кожахметов.
В связи с внесением в Конституцию поправки о рассмотрении конституционных законов только на совместном заседании палат парламента предлагается данный порядок закрепить в регламенте парламента. Регламент предлагается дополнить новой главой 4-1, которая называется "Принятие конституционных законов".
Проведение не менее двух чтений по проектам конституционных законов обязательно. Проект конституционного закона поступает для регистрации в мажилис парламента. Копия законопроекта не более чем в двухдневный срок направляется для работы в сенат", - разъяснил мажилисмен.
Комиссия проводит работу по рассмотрению и обобщению замечаний и предложений постоянных комитетов и депутатов по проекту конституционного закона до второго чтения. При необходимости привлекает представителей заинтересованных госорганов, общественных объединений, ученых и экспертов.
При рассмотрении проекта конституционного закона во втором чтении в случае образования совместной комиссии выступает председатель совместной комиссии. Во втором чтении обсуждению подлежат те замечания и предложения, которые были внесены депутатами и комитетами палат парламента в письменном виде в совместную комиссию", - отметил депутат.
Для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель мажилиса созывает совместное заседание палат парламента, на котором проект обсуждается концептуально. С основным докладом выступает инициатор проекта конституционного закона, далее выступают содокладчики от каждой палаты. Вместе с тем предоставляется слово депутатам парламента в порядке очередности.
В случае необходимости для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению может быть создана совместная комиссия палат парламента, состав которой утверждается на совместном заседании палат парламента при рассмотрении проекта в первом чтении. Также на заседании избирается председатель совместной комиссии и определяются сроки работы комиссии.
По итогам голосования парламент большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из палат принимает конституционный закон или отклоняет его.
Следующий блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов, внесенных в парламент в порядке законодательной инициативы правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.
По рассмотрению таковых "чрезвычайных" проектов предлагается следующий порядок. Законопроект регистрируется в мажилисе парламента. Председатель мажилиса созывает совместное заседание палат не позднее следующего рабочего дня за днем принятия в работу законопроекта" - уточнил Кожахметов.
По итогам рассмотрения проект закона принимается большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат парламента. В случае если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным.
Также предлагается отразить процедуру заслушивания парламентом доклада премьер-министра. Премьер-министр докладывает парламенту об основных направлениях деятельности правительства и о всех его важнейших решениях.
Предлагается заслушивать этот доклад на совместном заседании палат. Депутаты будут вправе задавать вопросы и выступать в прениях при заслушивании доклада премьера" - уточнил спикер.
15.12.2022, 12:05 28231
В Казахстане присяжные будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве, незаконном изъятии органов
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".
Основной задачей законопроекта является дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.
В настоящее время в Казахстане суды с участием присяжных заседателей рассматривают уголовные дела только по особо тяжким преступлениям. Законопроект расширяет категории уголовных дел, подлежащих рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, на 13 составов тяжких и средней тяжести преступлений. Тяжкие преступления, которые законопроектом предусмотрено отнести к подсудности суда с участием присяжных заседателей, предусматривают в качестве основного наказания только лишение свободы, за исключением состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 Уголовного кодекса, где санкцией также предусмотрены альтернативные лишению свободы наказания", - говорится в заключении к законопроекту.
Всего с 1 января 2024 года им будут подсудны 45 составов преступлений. Законопроектом четко определены уголовные дела, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.
По информации председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашита Жукенова, на рассмотрение присяжных передадут следующие составы: принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работников, повлекшее смерть двух и более лиц, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия, незаконная охота, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.
14.12.2022, 11:56 30791
Полномочия военной полиции расширят в Казахстане
За оставление служебного места сотрудникам правоохранительных органов будет грозить до 10 лет лишения свободы
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект "Об органах военной полиции".
Закон направлен на определение статуса, компетенции, организации и порядка деятельности органов военной полиции Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан.
Нормы проекта закона направлены на построение целостной системы законодательного обеспечения и унификацию законодательных основ деятельности органов военной полиции, позволяющей согласованно выполнять поставленные задачи.
В связи с динамично меняющейся обстановкой в мире, спектром новых вызовов и угроз целостности государства, внутренних и внешних факторов, влияющих на безопасность Республики Казахстан, проектом закона предусматривается расширение полномочий органов военной полиции", - говорится в заключении.
Также проектом закона предусматривается наделение органов военной полиции Вооруженных сил РК функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы, информирует издание "Казправда".
Предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.
Поправками вносятся изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", предусматривающие исключение слова "сотрудник" при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.
Также в Закон Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан" вносятся дополнения о наделении президента Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан полномочиями по утверждению и, соответственно, разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющие политику в сфере обороны.
Во время обсуждения законопроекта депутат Ерлан Саиров обратился к заместителю генпрокурора РК Жандосу Умиралиеву с вопросом.
Во время трагических январских событий в городе Талдыкоргане, Жамбылской и Кызылординской областях некоторые сотрудники оставили свои служебные места. У меня вопрос к представителям прокуратуры: какие меры были приняты в отношении руководителей этих органов, когда мы узнаем о результатах расследований?" - спросил депутат.
Умиралиев заявил, что Генпрокуратура ежемесячно предоставляет информацию по расследованию январских беспорядков, где сообщается, сколько уголовных дел возбуждено, сколько человек привлечено к ответственности.
Конкретно по вашему вопросу касательно оставления мест сотрудниками правоохранительных органов. В этом месяце были внесены соответствующие изменения в закон. В случае угрозы жизни или здоровью, а также оставления своего места работы, превышения полномочий мы в Уголовный кодекс внесли новую статью, где указывается ответственность лиц. Здесь конкретно было указано - до 10 лет лишения свободы", - цитирует Умиралиева портал Sputnik Казахстан.
Напомним, выступая в мажилисе 11 января, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что КНБ не разглядел критическую угрозу нацбезопасности. По его словам, в ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступили в бой и покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию.
19 января в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны РК Токаев заявил, что командование Вооруженными силами в дни январских беспорядков было крайне неуверенным и безынициативным.
07.12.2022, 11:26 37991
В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок
Фото: parlam.kz
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам общественного контроля, а также приняли поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.
Как отметил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, законопроект вводит в Административный процедурно-процессуальный кодекс Казахстана понятие "петиция" - коллективное обращение, отклик или предложение, направленные в государственный орган в электронном формате.
АППК утвержден порядок подачи и рассмотрения петиции. Петиция может быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал.
Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. Кроме того, в течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны.
Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые ее поддерживают. Районный уровень, акиматы - 2,5 тысячи голосов, при населении свыше 50 тысяч. Для остальных - не менее 5% от численности населения. Районный уровень, маслихат - 5 тысяч голосов при населении свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10% от численности населения. Областной уровень, акиматы - 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы. Областной уровень, маслихаты - не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы. Республиканский уровень, правительство, не менее 50 тысяч голосов", - цитирует министра издание "Казправда".
В ходе рассмотрения петиции госорган с приглашением-уведомлением автора петиции организует публичное обсуждение проекта решения госоргана и создает отдельную комиссию и рабочую группу.
Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций.
Решение по петициям принимает только первый руководитель госоргана.
Депутатам маслихата в период продвижения петиций предлагается внести изменения в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении" для участия в сборе подписей, проведения мониторинга рассмотрения петиций госорганами, информирование избирателей своего округа по рассмотрению петиций и другие.
Также определяется понятие общественного контроля. Объектом общественного контроля являются местные, государственные, центральные госорганы, субъекты квазигоссектора, исполнители функций центральных или местных исполнительных органов, субъектами общественного контроля являются граждане, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане.
Целью общественного контроля является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главный принцип - законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля.
Кроме того, депутаты в ходе заседания одобрили в первом чтении поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.
Проект закона предусматривает усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии, а также упрощение процедуры организации забастовок.
Закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступнее, а решение о проведении забастовки можно будет принимать не двумя третями, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции.
Также вводится понятие "часовая предупредительная забастовка", которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива.
Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, для принятия решения о забастовке создается единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института", - пояснила депутат палаты Екатерина Смышляева.
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