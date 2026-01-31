Проект новой Конституции Казахстана опубликуют для всенародного обсуждения

Новая Конституция состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей

Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана, который был - Конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана, который был рассмотрен на шестом заседании комиссии по конституционной реформе.





Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.





Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны", - озвучил он.





В проекте нового Основного закона обозначены фундаментальные положения об устройстве Казахстана и укрепляющие его суверенитет и независимость. Он отметил, что данные положения вошли в первый раздел под названием "Основы конституционного строя".





В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления", - отметил Нурмуханов.





При этом, по его словам, административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом.





Суверенитет и независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции", - сказал Нурмуханов.





Спикер также напомнил о предложении на прошедшем заседании комиссии закрепить на конституционном уровне, что носителем суверенитета является народ.





Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.





По его словам, в тексте новой Конституции понятие "республиканский референдум" изменено на "всенародный референдум".





Кроме того, сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.





По словам Нурмуханова, нормы, касающиеся однопалатного парламента, сосредоточены в четвертом разделе "Курултай". В нем закреплены полномочия законодательного органа, а также существенно обновлены статьи, регулирующие сессии Курултая и организацию его деятельности.





Определен круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путем принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов. Вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье", - уточнил он.





Пятый раздел проекта Конституции посвящен правительству.





В связи с переходом к однопалатному Курултаю положения ряда статей уточнены. Они касаются вопросов ответственности и подотчетности правительства и его членов перед Курултаем, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчетов о его исполнении", - подчеркнул он.





Шестой раздел, по словам Бакыта Нурмуханова, состоит из двух статей и регулирует деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.





Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, представляет интересы народа Казахстана. Установлены его полномочия по внесению законопроектов в Курултай, инициативы о назначении всенародного референдума, а также другие важные функции", - заявил он.





Отдельный, седьмой раздел посвящен Конституционному суду. Положения, регулирующие состав суда, сроки полномочий судей и их компетенцию, в основном сохранены. При этом четко определена миссия Конституционного Суда как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны.





Председатель Конституционного суда РК, председатель конституционной комиссии Эльвира Азимова сообщила, что новый проект Конституции будет опубликован в СМИ для всенародного обсуждения.





После ознакомления граждан с текстом Основного закона конституционная комиссия продолжит работу с учетом полученной обратной информации.