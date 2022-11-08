В Казахстане появится Судебная администрация

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили конституционные законы "О Конституционном суде РК" и "О прокуратуре".

Документом определены статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства. Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность", - пояснил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя закон.

Законом вводятся нормы по материальному и социальному обеспечению судей Конституционного суда. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.

Вместе с тем определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления. Так, к компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть, все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное, в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию, Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также, право обращения в Конституционный суд получили Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека", - цитирует министра издание "Казправда" .

Что касается вопросов конституционного производства, то в законе закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.

Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта Конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица, и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо, прежде всего, для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы", - пояснил министр.

При этом предлагается установить два исключения из общего правила.

Первое, установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается, и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина.По второму исключению - обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан", - резюмировал Канат Мусин.

Приятный сенаторами закон "О прокуратуре" конкретизирует и систематизирует надзорные и другие полномочия прокуратуры, в Конституции уже закреплены основные функции прокуратуры. В частности, в законе изложены цели и принципы деятельности прокуратуры, правовые основы и другие вопросы, уточняется система прокуратуры и определяется компетенция каждого из них.

В законе мы остановились на каждом из звеньев органов прокуратуры и закрепили их компетенции. В частности, Генеральная прокуратура, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, Академия правоохранительных органов, отдельно остановились на военных, транспортных, областных, районных прокуратурах, за которыми закреплены основные функции", - рассказал заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Полномочия же прокуроров - от районной инстанции до Генеральной прокуратуры - отражены в отдельной статье, где четко указывается, какие права и обязанности они имеют.

Также законом закрепляются три формы высшего надзора - это проведение проверок, анализ состояния законности, оценка вступивших в силу актов.

Проверку будем проводить по поручению президента, генерального прокурора и решению прокуроров областей и районов. Прокуроры области и района могут назначить проверку только по следующим четырем основаниям: права людей, которые не могут защитить себя (дети, пожилые люди, инвалиды), для защиты прав неограниченного круга лиц, если необходимо предотвратить последствия для жизни и здоровья человека, безопасности страны, по факту вмешательства в работу индивидуального предпринимателя со стороны государственных органов", - отметил Чиндалиев.

Также в отдельной статье уточнены права и обязанности проверяемых субъектов.

Что касается анализа состояния законности, то, как отметил Чиндалиев, эта форма наблюдения осуществляется без посещения объекта на основе статистических данных, источников информации, судебных материалов и другой информации, не препятствует работе предприятий. По результатам будут приниматься надзорные меры.

В законе прописано осуществление оценки вступивших в силу актов. Закон также утверждает способы проведения проверок, анализа состояния законности, оценки вступивших в силу актов и рассмотрения обращений. Проектом четко предусмотрено, по каким вопросам прокуратура будет рассматривать обращения.

Так, при рассмотрении обращений или при проведении проверки прокурор вправе приостановить действия актов и действия должностных лиц до трех рабочих дней, и то только в случаях, если вред может быть нанесен жизни и здоровью человека, интересам государства. По обращениям прокурор может лично провести проверку или поручить проверку уполномоченному органу.

Кроме этого, в документе прописаны система, форма, основания принятия актов прокуратуры, устанавливается порядок их исполнения, юридические силы, последствия для их адресатов, обязательные для исполнения и неисполнения.