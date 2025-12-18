Босния и Герцеговина нацелены на укрепление сотрудничества с Казахстаном

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан Даулет Батрашев провел ряд встреч и переговоров с руководством Боснии и Герцеговины, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двусторонних отношений, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В ходе встречи с премьер-министром Боснии и Герцеговины Нермином Никшичем особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию взаимодействия в сфере энергетики, а также взаимовыгодному партнерству в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.





Также обсуждены возможности наращивания взаимной торговли и использования транзитно-транспортного потенциала, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.





В рамках переговоров посол пригласил главу правительства Боснии и Герцеговины принять участие в Международном горно-геологическом форуме в апреле 2026 года в Астане.





С председателем парламента Боснии и Герцеговины Кемалом Адемовичем обсуждены вопросы развития межпарламентского сотрудничества и активизации контактов между законодательными органами двух стран.





Отмечена заинтересованность сторон в расширении диалога по парламентской линии. В этой связи спикер скупщины Боснии и Герцеговины пригласил спикера мажилиса парламента РК посетить Сараево с официальным визитом.





С главой внешнеполитического ведомства Боснии и Герцеговины Эльмедином Конаковичем рассмотрены текущее состояние и перспективы политического взаимодействия между двумя странами. Подтверждена готовность к продолжению регулярного диалога и проведению очередного раунда политических консультаций в 2026 году.





Кроме того, обсуждены вопросы организации возможного визита Министра иностранных дел Боснии и Герцеговины в Астану в первой половине 2026 года.





Расширение торгово-экономических связей и активизации прямых контактов между деловыми кругами двух стран подробно обсуждены с председателем торгово-промышленной палаты Боснии и Герцеговины Ахметом Эгрличем.





Отдельное внимание уделено возможности организации бизнес-форума с участием предпринимательских структур Казахстана и Боснии и Герцеговины.





Также в Сараево состоялся круглый стол, приуроченный ко Дню независимости Республики Казахстан, с участием представителей деловых кругов, группы друзей Казахстана и средств массовой информации Боснии и Герцеговины.





В рамках круглого стола посол проинформировал участников о внутриполитической ситуации РК, масштабных социально-экономических реформах, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым, приоритетах внешней политики Астаны, провел презентацию инвестиционных и экспортных возможностей Казахстана, а также дал расширенное интервью агентству Euronews БиГ.