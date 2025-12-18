Делегация Казахстана приняла участие в Ассамблее ООН по окружающей среде в Найроби

Рассказать друзьям

Делегация Казахстана во главе с вице-министром экологии и природных ресурсов Мансуром Ошурбаевым приняла участие в 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде на тему "Развитие устойчивых решений для жизнеспособной планеты".





Состоялись встречи Ошурбаева с министром окружающей среды, изменения климата и лесного хозяйства Республики Кения Дебора Бараса, заместителем Генерального секретаря ООН - исполнительным директором ЮНЕП Ингер Андерсен, заместителем Генерального секретаря ООН - исполнительным директором ООН-Хабитат Анаклаудия Россбах, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере защиты окружающей среды.





В своем выступлении на Ассамблее посол Республики Казахстан в Республике Кения, постоянный представитель РК при отделении ООН в Найроби Барлыбай Садыков информировал о международных инициативах и практических действиях Казахстана на национальном, региональном и международном уровнях по продвижению экологической повестки, подчеркнул приверженность страны многостороннему сотрудничеству и призвал международное сообщество объединить усилия в решении планетарных экологических проблем.





Посол по особым поручениям МИД РК Зульфия Сулейменова приняла участие в диалогах высокого уровня на тему воды, критических минералов, опустынивания, а также провела ряд двусторонних встреч с главами ключевых международных природоохранных конвенций и соглашений.





По итогам сессии ассамблея приняла министерскую декларацию и ряд важных резолюции по расширению сотрудничества в области охраны окружающей среды.





Участники сессии признали необходимость срочных и совместных действий для противодействия крупнейшим экологическим угрозам XXI века, мобилизации международного сотрудничества для обмена знаниями, лучшими практиками и инновационными решениями в различных сферах защиты окружающей среды.





Ассамблея ООН по окружающей среде (ЮНЕА) является высшим всемирным органом, принимающим решения по вопросам, связанным с окружающей средой, членами которой являются все 193 государства - члена ООН.





Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) является ведущей всемирной экологической организацией, отвечающей за вопросы окружающей среды, координацию природоохранной деятельности и продвижение устойчивого развития для нынешнего и будущих поколений. Штаб-квартира ЮНЕП находится в Найроби.