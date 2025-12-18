Домбра и сазсырнай вошли в коллекцию Королевского музея музыкальных инструментов Бельгии

Рассказать друзьям

В Музее музыкальных инструментов Бельгии состоялась церемония передачи двух традиционных казахских инструментов - домбры и сазсырная. Инструменты были переданы посольством Республики Казахстан в Бельгии совместно с концертной организацией "Алатау Әуендері", что стало важным шагом в укреплении культурного диалога между Казахстаном и Бельгией, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

МИД РК

Во время церемонии музыканты ансамбля Qulansaz из Алматинской области исполнили казахские кюи и мелодии, представив гостям живое звучание инструментов до их размещения в экспозиции. Домбра и сазсырнай станут частью постоянной коллекции музея и будут доступны также в цифровом формате - в онлайн-каталоге и аудиогиде, где посетители смогут услышать игру на каждом инструменте и узнать об их происхождении и культурном значении.

"Эти инструменты обогатят наш музей и позволят посетителям открыть для себя еще одну яркую музыкальную традицию мира. Мы благодарим Казахстан за этот вклад и рады представить домбру и сазсырнай широкой публике", - подчеркнула важность передачи экспонатов представитель музея Саския Виллаерт.

Музей музыкальных инструментов Бельгии (MIM) является частью Королевских музеев искусства и истории, основанных в 1877 году, и сегодня считается одним из ведущих музыкальных музеев мира благодаря своей обширной коллекции, насчитывающей около 8000 инструментов, а также своему историческому зданию в стиле ар-нуво, которое является одной из архитектурных достопримечательностей Брюсселя.





