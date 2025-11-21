ЕАБР и мэрия Душанбе подписали Меморандум о развитии сотрудничества в сфере цифровой трансформации

Фото: ЕАБР

Рассказать друзьям

Евразийский банк развития (ЕАБР) и мэрия города Душанбе подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества. Документ закладывает основу для реализации новых совместных проектов в области развития цифровой трансформации системы управления и городского хозяйства столицы Таджикистана.





Со стороны ЕАБР Меморандум подписал заместитель председателя правления банка, руководитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, со стороны мэрии Душанбе - первый заместитель председателя города Бахтиёр Шарифи.





Меморандум стал логичным развитием совместной работы, начатой в 2021 году. Ключевым проектом Фонда цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР с мэрией Душанбе и госпредприятием "Умный город" (Smart city) стала цифровая платформа электронной карты Душанбе, на разработку которой ФЦИ направил в 2025 году около $1 млн. В текущей фазе проекта создается ядро системы, отрабатываются методологии и процессы, а также налаживается взаимодействие с четырьмя городскими ведомствами.





Подписанный меморандум позволит городу совместно с ЕАБР дополнить создаваемую электронную карту города новыми модулями: транспортная модель, инвентаризация технической инфраструктуры города и другие элементы городской системы для повышения качества управленческих решений и планирования развития города.





Развитие сотрудничества будет способствовать решению актуальных задач города Душанбе, обеспечению бесшовности в управлении городом и интеграции систем различных ведомств.





Справочная информация:





Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.



