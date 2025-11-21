ЕАБР расширяет сотрудничество в сфере развития производства в Таджикистане

Фото: ЕАБР

Рассказать друзьям

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ООО "Фабрикаи Каннодии Амири" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку развития производственного потенциала и расширение мощностей в пищевой отрасли Республики Таджикистан.





Соглашение подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и генеральный директор ООО "Фабрикаи Каннодии Амири" Ахлиддин Бобомурадов.





О проекте





Сотрудничество между ЕАБР и предприятием "Фабрикаи Каннодии Амири" направлено на поддержку развития производства мучных и кондитерских изделий. Компания планирует запуск новых линий и расширение действующих мощностей, что требует привлечения долгосрочных инвестиций и технического сопровождения.





ЕАБР готов оказывать поддержку компаниям, которые стремятся развивать новые направления и вносят вклад в производственный рост страны. Проект будет содействовать модернизации производственной инфраструктуры и повышению конкурентоспособности отечественных производителей.





В рамках соглашения стороны будут совместно прорабатывать проекты по расширению производства мучных и кондитерских изделий; разрабатывать стратегии повышения производительности и качества продукции; и содействовать внедрению современных технологий и стандартов.





Реализация инициатив в рамках соглашения позволит:





• увеличить выпуск отечественной пищевой продукции;





• создать новые рабочие места и повысить занятость населения;





• укрепить продовольственную самодостаточность страны;





• стимулировать развитие перерабатывающей промышленности и локального производства.





Участие ЕАБР играет важную роль в поддержке производственных проектов, направленных на развитие региональной производственной базы и повышение инвестиционной привлекательности Таджикистана. Банк способствует внедрению современных технологий, росту эффективности предприятий и расширению экспортного потенциала страны.





Для справки:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".