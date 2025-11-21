Евразийский банк развития реализовал первый пилотный проект по исламскому финансированию

Рассказать друзьям

В Астане состоялось подписание генерального договора товарной мурабахи между Евразийским банком развития (ЕАБР) и ТОО "Исткомтранс". Генеральный договор подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и генеральный директор ТОО "Исткомтранс" Алмас Абайдельдинов.





ЕАБР с радостью сообщает о запуске первого проекта по исламскому финансированию в реальном секторе, который становится важным этапом в развитии Банка как института, продвигающего альтернативные и устойчивые финансовые решения в странах-участницах. Финансирование будет осуществляться на основе исламского механизма товарной мурабахи, применяемой в международной практике.





О проекте





Проект реализуется совместно с крупнейшим частным оператором железнодорожного подвижного состава в Казахстане, ТОО "Исткомтранс". Финансирование будет направлено на капитальный, деповской и текущий ремонт вагонов ТОО "Исткомтранс", что позволит повысить эффективность грузоперевозок, укрепить транспортную связанность и повысить качество логистической инфраструктуры в регионе.









Проект является значимым достижением для Банка. Он демонстрирует нашу готовность внедрять востребованные финансовые инструменты и расширять направления деятельности. ЕАБР и далее намерен открывать новые горизонты, которые вносят реальный вклад в экономическое благополучие региона", -отметил Руслан Даленов.





Стратегическое значение проекта





Развитие исламского финансирования является одним из перспективных направлений для ЕАБР. Реализация проекта стала основой для формирования "Исламского окна" Банка и укрепила его позиции как международного института развития, предлагающего широкий спектр финансовых решений, соответствующих потребностям стран-участниц.





Первый проект в области исламского финансирования заложил фундамент для дальнейшего расширения этой практики в деятельности ЕАБР и открыл новые возможности для поддержки ключевых отраслей и инфраструктурных инициатив в регионе.





Мурабаха" -исламский инструмент финансирования. Это договор купли-продажи, где цена товара включает согласованную маржу прибыли, а клиент выплачивает сумму в рассрочку.





Для справки:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ТОО "Исткомтранс" - частный оператор подвижного состава в Центральной Азии, входит в число 50 крупнейших частных компаний Казахстана. Имеет представительства в 11 городах Казахстана и России и управляет парком из более чем 11 тыс. вагонов.