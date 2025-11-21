ФЦИ ЕАБР подписал Меморандум с Налоговым комитетом Таджикистана по цифровой трансформации и внедрению передовых технологий

Фото: ЕАБР

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества, создающий основу для совместной работы по развитию цифровой трансформации и интеграционных проектов в налоговой сфере.





Документ подписали Тигран Саркисян, заместитель председателя правления и Солехзода Аюбчон Маъруф, первый заместитель председателя Налогового комитета.





Сотрудничество между ЕАБР и Налоговым комитетом стартовало в 2025 году и нацелено на поддержку внедрения современных цифровых инструментов и практик в работе налоговых органов, повышение эффективности государственных услуг и укрепление потенциала сторон как центров компетенций по цифровой трансформации.





В рамках меморандума стороны будут совместно работать над:





• развитием инструментов цифровой трансформации в деятельности Налогового комитета;





• реализации интеграционных проектов стран-участников ЕАБР в налоговой сфере;





• усилением потенциала сторон как центров компетенций в области цифровизации.





Подписание меморандума открывает новые возможности для повышения эффективности налоговой системы, внедрения передовых технологий и обмена опытом между странами евразийского пространства. Совместные инициативы позволят облегчить взаимодействие экономических субъектов, упростить исполнение требований по избежанию двойного налогообложения и создать современную налоговую информационную систему", - отметил Тигран Саркисян.





Партнерство с ЕАБР будет способствовать укреплению цифровой инфраструктуры, институционального потенциала и интеграции в евразийские экономические процессы.





Для справки:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".