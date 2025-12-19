Индийские инвесторы планируют построить в Казахстане феррокремниевые заводы

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с руководством компании MN.ALLOYS&Reductant Consulting W.L.L., выразившей заинтересованность в строительстве двух феррокремниевых заводов на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.





В ходе встречи председатель компании Бхакта Хари Агасти отметил, что при реализации указанных инвестиционных проектов планируется задействовать наиболее современные технологии, доступные на сегодня. В первую очередь рассматривается возможность строительства указанных заводов в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. По его словам, общая сумма инвестиций в строительство вышеуказанных заводов составит порядка 500 млн долларов США.





В свою очередь, Азамат Ескараев поприветствовал инициативы индийской стороны и отметил, что со стороны посольства будет оказана вся необходимая в соответствии с законодательством поддержка для обеспечения реализации данных проектов в Казахстане.





По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность об организации в ближайшее время визита руководства индийской компании в Казахстан (Астана, Семей, Усть-Каменогорск) для детального обсуждения перспектив сотрудничества.





9 декабря этого года состоялась очередная встреча Азамата Ескараева с основателем компании Big B Corporation Махендрой Джоши.





Стороны обсудили текущее состояние имеющихся вопросов и дальнейший ход реализации проектов. Как отметил Махендра Джоши, реализация проекта осуществляется в соответствии с установленным графиком, при этом каких-либо препятствий для его исполнения не имеется.





В ближайшее время планируется начало строительно-монтажных работ, на что уже предусмотрен первый транш финансирования в размере порядка 50 млн долларов США. В связи с пересмотром проектов в сторону увеличения масштабов строительства общий объём инвестиций составит около 2 млрд долларов США", - заявил он.





Стоит также отметить, что при поддержке Посольства 25 ноября этого года был подписан меморандум о взаимопонимании между индийской компанией RI Instruments&Innovation и акиматом Шортандинского района. Индийская компания намерена начать строительство крупнейшего в Центральной Азии парка нанотехнологий на выделенном акиматом 10 акров земельного участка. Основатель компании RI Instruments&Innovation Ражендра Джоши подчеркнул, что партнером компании выступает Кембриджский университет (Великобритания).





ТОО "Kazind Medical Group" намерено реализовать масштабные проекты, включающие строительство гостиницы, университета (на 10 000 студентов) и кампуса в Алматинской области. В планах также имеется постройка больницы на 1000 койкомест. Кроме того, компания рассматривает возможность реализации аналогичного проекта в Акмолинской области. Компания уже подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с акиматом Алматинской области, а также меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KazakhInvest".