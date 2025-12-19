Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Rakuten Group Хироши Микитани

Рассказать друзьям

Находящийся с официальным визитом в Японии президент Казахстана провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Акорда.





Глава государства высоко оценил достижения Rakuten в формировании глобальной цифровой экосистемы, признанной одной из самых передовых в мире.





Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, опыт компании представляет большой интерес для Казахстана, вступившего в новую фазу технологического развития и цифровой трансформации. Президент рассказал собеседнику о том, что в нашей стране впервые принят закон об искусственном интеллекте, запущен первый национальный суперкомпьютер, совершенствуется деятельность электронного правительства и цифровой экосистемы.





В данном контексте глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установление тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, наша страна заинтересована в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.





Со своей стороны Хироши Микитани поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова и отметил, что для него большая честь принять участие в данной встрече. Он подчеркнул высокий уровень развития цифровых инициатив в Казахстане и масштаб инвестиций, направляемых на их реализацию.