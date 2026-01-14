Казахская литература представлена на международной выставке в Нью-Дели

Рассказать друзьям

Нью-Дели, 10-18 января 2026 года - Казахстан принимает участие в одной из крупнейших литературных выставок Азии - "National Book Fair Delhi 2026".

Организацию и координацию участия казахстанской стороны обеспечило Посольство Казахстана в Индии при содействии казахстанских профильных культурных и издательских организаций. В рамках выставки была развёрнута национальная книжная экспозиция Казахстана, где посетители смогли ознакомиться с произведениями классической и современной казахской литературы, а также с изданиями, отражающими историю, культуру и духовное наследие казахского народа.

В работе выставки принимают участие известные писатели, учёные и представители литературного сообщества Казахстана, в том числе: Айнур Ахметова, PhD, литературовед, ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, Алишер Айтуар, писатель, драматург, преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и профессор Саттар Мажитов.

В рамках программы состоялись встречи с читателями, профессиональные дискуссии, интервью, а также презентации казахстанских литературных и научных изданий.

Особое внимание посетителей вызвала презентация книги Великого поэта Абая Кунанбаева "Слова назидания", переведённая на хинди, что стало важным шагом в продвижении философского и культурного наследия Казахстана в Индии и укреплении культурных связей между двумя странами.

В рамках выставки особо отмечен высокий интерес со стороны индийских читателей к казахстанской литературе, культуре и Казахстану.

Участие Республики Казахстан в международной книжной выставке "National Book Fair Delhi 2026" способствует продвижению казахстанской литературы на международном уровне, развитию культурной дипломатии между государствами, а также расширению международного сотрудничества в области книгоиздания и перевода.

Источник: МИД РК






