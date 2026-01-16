15.01.2026, 19:44 33476

Казахстан и Египет намерены расширить сотрудничество в области здравоохранения

Посол Казахстана в Египте Аскар Женис провел встречу с заместителем премьер-министра по вопросам человеческого развития - министром здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египет Халедом Абдель-Гаффаром, сообщает МИД РК.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание важности налаживания сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины и фармацевтической промышленности.

В частности, стороны обсудили возможности развития сотрудничества во многих других областях здравоохранения и медицины, таких как традиционная медицина, фармацевтика, эпидемиология и другие.

Кроме того, стороны договорились рассмотреть важность обмена опытом между квалифицированными специалистами и учеными в медицинской сфере, а также обмена информацией и данными по важным инфекционным заболеваниям в рамках конференций и выставок.

Обсуждались вопросы установления тесного сотрудничества между видными медицинскими учеными двух стран, включая регулярный обмен опытом между специалистами в сложных хирургических операциях.

Также посол сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год "Годом цифровизации и искусственного интеллекта" и что начата работа по созданию новой системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с использованием технологий искусственного интеллекта в стране.

Казахский дипломат проинформировал о конкретных мерах, принимаемых в нашей стране для повышения статуса врачей и улучшения их социального положения.

В свою очередь, Халед Абдель-Гаффар выразил заинтересованность в предложениях казахской стороны и готовность оказать максимальное содействие в совместной реализации, выразив уверенность в успехе данных инициатив и соглашений.
 

15.01.2026, 20:31 31141

В МИД Казахстана состоялась встреча с заместителем главы внешнеполитического ведомства Ирана

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Каземом Гарибабади, сообщает МИД РК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайской организации сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан 10-11 декабря 2025 года. Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в их последовательной реализации и придании дополнительного импульса двустороннему взаимодействию по приоритетным направлениям.

Кроме того, состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Армана Исетова с иранской делегацией, в ходе которых были обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества и взаимодействия двух стран в международных организациях.

Дипломаты обменялись мнениями по предстоящим мероприятиям в рамках Организации Объединенных Наций, а также по вопросам сотрудничества, связанным с Каспийским морем. Также были затронуты актуальные аспекты развития ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом.

По итогам встреч стороны подтвердили высокий взаимный интерес к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Астаной и Тегераном.
 
15.01.2026, 17:42 36721

Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Чехии

В Пражском Граде Посол Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов вручил верительные грамоты президенту Чешской Республики Петру Павелу, сообщает пресс-служба МИД РК.

В рамках торжественной церемонии состоялась беседа казахcкого дипломата с главой чешского государства, в ходе которой был подтвержден высокий уровень двусторонних отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем углублении.

Большое внимание собеседники уделили вопросам создания благоприятных условий для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию культурно-гуманитарных контактов. В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки подчеркивалась важность взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах укрепления глобальной безопасности и стабильности. С удовлетворением отмечалась высокая динамика сотрудничества между Европейским союзом и Центральной Азией.

Внимание чешской стороны привлечено к новому этапу модернизации в Казахстане, и отмечены обозначенные в новогоднем интервью президента Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan приоритеты построения правового государства с устойчивой экономикой, стабильной политической системой и справедливым распределением общественных благ. Примечательно, что деловые круги Чехии проявляют практический интерес к экономическим реформам в Казахстане, в частности, энергетического и коммунального секторов, где они обладают передовым ресурсосберегающими и экологичными технологиями.

По этим и многим другим направлениям взаимовыгодного казахско-чешского сотрудничества будет продолжена скоординированная работа по линии правительств двух стран, их деловых и общественных кругов с целью подготовки встреч на высшем и высоком уровнях.
 
14.01.2026, 12:07 112911

В Женеве обсудили подготовку к Полномочной конференции 2026 года

Женева, 13 января 2026 года - Сегодня состоялась встреча Постоянного Представителя Республики Казахстан при ВТО и других международных организаций Кайрата Торебаева с Генеральным секретарём Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин, в ходе которой обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и МСЭ.

Посол передал Генеральному секретарю официальное приглашение Президента Республики Казахстан принять участие в Региональном экологическом саммите, подчеркнув важность укрепления взаимодействия в сфере цифровых решений для устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к Полномочной конференции МСЭ 2026 года и подтвердили заинтересованность в активном участии Казахстана в работе Международного союза электросвязи.

Отдельное внимание было уделено возможностям расширения практического сотрудничества, включая проработку совместных мероприятий с участием экспертов из Казахстана на площадке МСЭ.

Источник: МИД РК


14.01.2026, 12:07 112461

Казахстан и Словения: совместный взгляд в будущее сотрудничества

Любляна, 13 января 2026 года - Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с Заместителем Премьер-министра - Министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон подтвердил приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и дальнейшему развитию партнёрства в сфере цифровизации, инноваций и транспортной логистики между странами.

Собеседники отметили, что в следующем году Казахстан и Словения будут отмечать 35‑летие установления дипломатических отношений - значимую дату, отражающую зрелость и устойчивость двустороннего сотрудничества.

Т.Файон подчеркнула, что Казахстан является для Словении ключевым партнёром в Центральной Азии, и высоко оценила результаты официального визита Президента Словении в Астану в прошлом году, отметив его значимый вклад в укрепление двусторонних отношений и готовность к дальнейшему продвижению достигнутых договорённостей.

В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия и поддержания регулярных контактов на всех уровнях, включая контакты между министрами иностранных дел. В качестве сопредседателя словенской части Вице-Премьер подтвердила о готовности проведения 5‑го заседания Межправительственной комиссии и Казахстанско‑Словенского цифрового форума в марте 2026 года в Любляне.

Особое внимание уделено перспективам расширения торгово‑экономических связей, в том числе сотрудничеству в сферах фармацевтики, искусственного интеллекта, ИКТ, инженерии и энергоэффективности. В контексте растущей роли Казахстана как ключевого транзитного узла была подчёркнута важность развития логистики в рамках Среднего коридора. Отдельно рассмотрены возможности участия словенских компаний в проектах в Казахстане, включая локализацию производства.

Казахский дипломат положительно оценил успешное председательство Словении в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 гг., поздравил с избранием в Совет по правам человека на период 2026-2028 гг. и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в международных организациях и на многосторонних площадках.

Источник: МИД РК


14.01.2026, 12:06 113491

Казахстан и Финляндия обсудили перспективы сотрудничества в сфере ядерной и радиационной безопасности

Хельсинки, 12 января 2025 года - Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с Генеральным директором Управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Петтери Тиипана.

В ходе встречи стороны подвели итоги сотрудничества за прошедший год, а также обсудили планы взаимодействия на 2026 год в области ядерной и радиационной безопасности. Основное внимание было уделено вопросам регулирования и обмена опытом в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также перспективам расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.

Посол Казахстана подчеркнул заинтересованность казахстанской стороны в углублении сотрудничества с "STUK", включая обмен экспертными знаниями, проведение совместных мероприятий и укрепление институционального взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, поддержании регулярных контактов и выразили готовность к продолжению взаимодействия на экспертном уровне.

Источник: МИД РК


14.01.2026, 12:05 114416

Будущие дипломаты Кореи ознакомились с внешнеполитическим курсом и реформами Казахстана

Сеул, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провёл лекцию на тему "Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея".

Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках тренинга будущих дипломатов. В лекции приняли участие свыше 80 учащихся средних и старших школ Республики Корея - молодых лидеров, проявляющих интерес к международным отношениям и дипломатии.

В своём выступлении казахский дипломат подробно остановился на ключевых положениях интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в его недавнем интервью газете "Turkistan" под заголовком "Казахстан вступил в новый этап модернизации". В частности, он подчеркнул, что 2026 год обозначен Главой государства как переломный этап в долгосрочном развитии Казахстана. Особое внимание было уделено устойчивому экономическому росту, масштабной модернизации инфраструктуры, формированию Казахстана как регионального логистического хаба, а также приоритетам цифровизации и искусственного интеллекта, в связи с объявлением 2026 года Годом искусственного интеллекта.

Он отдельно отметил инициативы Президента по внедрению передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру и логистику. В этом контексте были также представлены проекты "умных городов", включая Alatau City, зелёные инициативы и меры по развитию туризма.

Посол Арыстанов подчеркнул, что обозначенные в интервью направления модернизации во многом созвучны опыту и стратегическим приоритетам Республики Корея, что открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества в сферах цифровизации, инноваций, зелёной энергетики, устойчивого развития и урбанистики. Он выразил уверенность, что синергия усилий Казахстана и Кореи позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

В ходе лекции Посол также отметил последовательную приверженность Казахстана принципам мира, межрелигиозного диалога и взаимного уважения. В этом контексте было подчеркнуто значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители корейского буддийского ордена Чогие.

В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован туристический видеоролик о Казахстане, а также распространены информационные журналы и туристические путеводители о стране. По завершении лекции состоялась сессия вопросов и ответов.

Особое внимание привлекла творческая часть мероприятия, в рамках которой школьники заранее подготовили и представили собственное видение Казахстана. Учащиеся разделились на группы и оформили тематические презентации, посвящённые культуре, истории, внешней политике и туристическому потенциалу страны. Каждая группа поочерёдно презентовала своё направление перед Послом. Такой формат превратил встречу в живой и содержательный диалог и наглядно показал степень подготовки и вовлечённости школьников.

В ходе сессии вопросов и ответов, учащиеся продемонстрировали глубокую осведомлённость по широкому кругу тем. Обсуждение затронуло вопросы национальной идентичности и государственной символики, роли этнокультурного и религиозного многообразия в укреплении общественной гармонии, а также вклада этнических корейцев в развитие казахстанского общества и их значения как "моста" между Казахстаном и Кореей.

Проведённое мероприятие стало важной площадкой для углубления взаимопонимания между Казахстаном и Кореей, способствовало укреплению атмосферы доверия и дружбы, а также открыло новые возможности для развития молодежных и образовательных обменов между двумя странами.

Источник: МИД РК


14.01.2026, 12:05 113951

В Эр-Рияде обсудили вопросы активизации деятельности Делового совета

Эр-Рияд, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провёл встречу с Сопредседателем Делового совета РК-КСА Ахмедом Аль-Дахилем.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Посол РК подчеркнул важность активного использования Делового совета в качестве ключевой платформы для расширения инвестиционного взаимодействия между двумя странами, развития деловых контактов и реализации совместных проектов.

В свою очередь, А.Аль-Дахиль отметил значительный потенциал сотрудничества между государствами и подтвердил заинтересованность саудовской стороны в углублении взаимовыгодного партнерства.

По итогам встречи стороны договорились активизировать деятельность Делового совета путем проведения совместных мероприятий и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.

Источник: МИД РК


14.01.2026, 11:51 90726

В Улан-Баторе обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Монголией

Улан-Батор, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Монголии Алмас Сейтакынов встретился с Министром продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии - Председателем Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Мягмарсурэнгийн Бадамсурэном.

Во встрече также приняли участие Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Тилеуханы Аубакир, депутат Парламента Монголии - заместитель председателя Казахстанско-монгольской парламентской группы дружбы Хажекберийн Жангабыл, а также депутат Парламента Монголии Сархадын Зулпхар.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, лёгкой промышленности, туризма, образования и культуры, а также возможности увеличения товарооборота между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения прямых деловых контактов между профильными ведомствами и представителями бизнеса, развитию кооперации и реализации совместных проектов.

Кроме того, была отмечена важность роли парламентских групп дружбы в развитии двусторонних отношений и укреплении связей между народами.

По итогам встречи достигнута договорённость об организации 10-го юбилейного заседания МПК в Астане в 2026 году.

Источник: МИД РК


