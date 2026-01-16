Казахстан и Египет намерены расширить сотрудничество в области здравоохранения

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Египте Аскар Женис провел встречу с заместителем премьер-министра по вопросам человеческого развития - министром здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египет Халедом Абдель-Гаффаром, сообщает МИД РК.





В ходе встречи стороны уделили особое внимание важности налаживания сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины и фармацевтической промышленности.





В частности, стороны обсудили возможности развития сотрудничества во многих других областях здравоохранения и медицины, таких как традиционная медицина, фармацевтика, эпидемиология и другие.





Кроме того, стороны договорились рассмотреть важность обмена опытом между квалифицированными специалистами и учеными в медицинской сфере, а также обмена информацией и данными по важным инфекционным заболеваниям в рамках конференций и выставок.





Обсуждались вопросы установления тесного сотрудничества между видными медицинскими учеными двух стран, включая регулярный обмен опытом между специалистами в сложных хирургических операциях.





Также посол сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год "Годом цифровизации и искусственного интеллекта" и что начата работа по созданию новой системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с использованием технологий искусственного интеллекта в стране.





Казахский дипломат проинформировал о конкретных мерах, принимаемых в нашей стране для повышения статуса врачей и улучшения их социального положения.





В свою очередь, Халед Абдель-Гаффар выразил заинтересованность в предложениях казахской стороны и готовность оказать максимальное содействие в совместной реализации, выразив уверенность в успехе данных инициатив и соглашений.