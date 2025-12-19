Казахстан и Египет укрепляют сотрудничество в сфере подготовки кадров

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей, проинформировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Посол проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.





В свою очередь Ахмед Даллал, кратко остановившись на истории возглавляемого им университета, сообщил о подписании 3 декабря 2024 года в Астане Меморандума о стратегическом сотрудничестве между Назарбаев Университетом и Американским университетом в Каире. Было отмечено, что данный документ направлен на укрепление академических и научных связей между двумя вузами. В этой связи ректор выразил заинтересованность в установлении партнерских отношений с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и подтвердил готовность принять его руководство в Каире.





Американский университет в Каире, основанный в 1919 году, осуществляет обучение на английском языке и реализует образовательные программы на основе американской системы высшего образования.





Академическая структура университета включает четыре основных факультета. Бизнес (экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг), Глобальные вопросы и политология (международные отношения, политология, государственное управление, развитие), Гуманитарные и социальные науки (языки и литература, история, философия, политология, журналистика, социология) и Науки и инженерия (инженерные направления, информационные технологии, математика, физика, химия, биология). Университет подготовил значительное число государственных служащих и общественных деятелей Египта. Среди его выпускников Председатель Центрального банка Египта Хасан Абдалла, Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества АРЕ Рания аль-Машат, один из крупнейших предпринимателей Египта, председатель Orascom Investment Holding Нагиб Савирис и другие.