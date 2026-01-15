14.01.2026, 12:06 72671

Казахстан и Финляндия обсудили перспективы сотрудничества в сфере ядерной и радиационной безопасности

Хельсинки, 12 января 2025 года - Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с Генеральным директором Управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Петтери Тиипана.

В ходе встречи стороны подвели итоги сотрудничества за прошедший год, а также обсудили планы взаимодействия на 2026 год в области ядерной и радиационной безопасности. Основное внимание было уделено вопросам регулирования и обмена опытом в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также перспективам расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.

Посол Казахстана подчеркнул заинтересованность казахстанской стороны в углублении сотрудничества с "STUK", включая обмен экспертными знаниями, проведение совместных мероприятий и укрепление институционального взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, поддержании регулярных контактов и выразили готовность к продолжению взаимодействия на экспертном уровне.

Источник: МИД РК


В Женеве обсудили подготовку к Полномочной конференции 2026 года

Женева, 13 января 2026 года - Сегодня состоялась встреча Постоянного Представителя Республики Казахстан при ВТО и других международных организаций Кайрата Торебаева с Генеральным секретарём Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин, в ходе которой обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и МСЭ.

Посол передал Генеральному секретарю официальное приглашение Президента Республики Казахстан принять участие в Региональном экологическом саммите, подчеркнув важность укрепления взаимодействия в сфере цифровых решений для устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к Полномочной конференции МСЭ 2026 года и подтвердили заинтересованность в активном участии Казахстана в работе Международного союза электросвязи.

Отдельное внимание было уделено возможностям расширения практического сотрудничества, включая проработку совместных мероприятий с участием экспертов из Казахстана на площадке МСЭ.

Источник: МИД РК


Казахстан и Словения: совместный взгляд в будущее сотрудничества

Любляна, 13 января 2026 года - Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с Заместителем Премьер-министра - Министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон подтвердил приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и дальнейшему развитию партнёрства в сфере цифровизации, инноваций и транспортной логистики между странами.

Собеседники отметили, что в следующем году Казахстан и Словения будут отмечать 35‑летие установления дипломатических отношений - значимую дату, отражающую зрелость и устойчивость двустороннего сотрудничества.

Т.Файон подчеркнула, что Казахстан является для Словении ключевым партнёром в Центральной Азии, и высоко оценила результаты официального визита Президента Словении в Астану в прошлом году, отметив его значимый вклад в укрепление двусторонних отношений и готовность к дальнейшему продвижению достигнутых договорённостей.

В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия и поддержания регулярных контактов на всех уровнях, включая контакты между министрами иностранных дел. В качестве сопредседателя словенской части Вице-Премьер подтвердила о готовности проведения 5‑го заседания Межправительственной комиссии и Казахстанско‑Словенского цифрового форума в марте 2026 года в Любляне.

Особое внимание уделено перспективам расширения торгово‑экономических связей, в том числе сотрудничеству в сферах фармацевтики, искусственного интеллекта, ИКТ, инженерии и энергоэффективности. В контексте растущей роли Казахстана как ключевого транзитного узла была подчёркнута важность развития логистики в рамках Среднего коридора. Отдельно рассмотрены возможности участия словенских компаний в проектах в Казахстане, включая локализацию производства.

Казахский дипломат положительно оценил успешное председательство Словении в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 гг., поздравил с избранием в Совет по правам человека на период 2026-2028 гг. и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в международных организациях и на многосторонних площадках.

Источник: МИД РК


Будущие дипломаты Кореи ознакомились с внешнеполитическим курсом и реформами Казахстана

Сеул, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провёл лекцию на тему "Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея".

Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках тренинга будущих дипломатов. В лекции приняли участие свыше 80 учащихся средних и старших школ Республики Корея - молодых лидеров, проявляющих интерес к международным отношениям и дипломатии.

В своём выступлении казахский дипломат подробно остановился на ключевых положениях интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в его недавнем интервью газете "Turkistan" под заголовком "Казахстан вступил в новый этап модернизации". В частности, он подчеркнул, что 2026 год обозначен Главой государства как переломный этап в долгосрочном развитии Казахстана. Особое внимание было уделено устойчивому экономическому росту, масштабной модернизации инфраструктуры, формированию Казахстана как регионального логистического хаба, а также приоритетам цифровизации и искусственного интеллекта, в связи с объявлением 2026 года Годом искусственного интеллекта.

Он отдельно отметил инициативы Президента по внедрению передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру и логистику. В этом контексте были также представлены проекты "умных городов", включая Alatau City, зелёные инициативы и меры по развитию туризма.

Посол Арыстанов подчеркнул, что обозначенные в интервью направления модернизации во многом созвучны опыту и стратегическим приоритетам Республики Корея, что открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества в сферах цифровизации, инноваций, зелёной энергетики, устойчивого развития и урбанистики. Он выразил уверенность, что синергия усилий Казахстана и Кореи позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

В ходе лекции Посол также отметил последовательную приверженность Казахстана принципам мира, межрелигиозного диалога и взаимного уважения. В этом контексте было подчеркнуто значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители корейского буддийского ордена Чогие.

В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован туристический видеоролик о Казахстане, а также распространены информационные журналы и туристические путеводители о стране. По завершении лекции состоялась сессия вопросов и ответов.

Особое внимание привлекла творческая часть мероприятия, в рамках которой школьники заранее подготовили и представили собственное видение Казахстана. Учащиеся разделились на группы и оформили тематические презентации, посвящённые культуре, истории, внешней политике и туристическому потенциалу страны. Каждая группа поочерёдно презентовала своё направление перед Послом. Такой формат превратил встречу в живой и содержательный диалог и наглядно показал степень подготовки и вовлечённости школьников.

В ходе сессии вопросов и ответов, учащиеся продемонстрировали глубокую осведомлённость по широкому кругу тем. Обсуждение затронуло вопросы национальной идентичности и государственной символики, роли этнокультурного и религиозного многообразия в укреплении общественной гармонии, а также вклада этнических корейцев в развитие казахстанского общества и их значения как "моста" между Казахстаном и Кореей.

Проведённое мероприятие стало важной площадкой для углубления взаимопонимания между Казахстаном и Кореей, способствовало укреплению атмосферы доверия и дружбы, а также открыло новые возможности для развития молодежных и образовательных обменов между двумя странами.

Источник: МИД РК


В Эр-Рияде обсудили вопросы активизации деятельности Делового совета

Эр-Рияд, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провёл встречу с Сопредседателем Делового совета РК-КСА Ахмедом Аль-Дахилем.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Посол РК подчеркнул важность активного использования Делового совета в качестве ключевой платформы для расширения инвестиционного взаимодействия между двумя странами, развития деловых контактов и реализации совместных проектов.

В свою очередь, А.Аль-Дахиль отметил значительный потенциал сотрудничества между государствами и подтвердил заинтересованность саудовской стороны в углублении взаимовыгодного партнерства.

По итогам встречи стороны договорились активизировать деятельность Делового совета путем проведения совместных мероприятий и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.

Источник: МИД РК


В Улан-Баторе обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Монголией

Улан-Батор, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Монголии Алмас Сейтакынов встретился с Министром продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии - Председателем Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Мягмарсурэнгийн Бадамсурэном.

Во встрече также приняли участие Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Тилеуханы Аубакир, депутат Парламента Монголии - заместитель председателя Казахстанско-монгольской парламентской группы дружбы Хажекберийн Жангабыл, а также депутат Парламента Монголии Сархадын Зулпхар.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, лёгкой промышленности, туризма, образования и культуры, а также возможности увеличения товарооборота между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения прямых деловых контактов между профильными ведомствами и представителями бизнеса, развитию кооперации и реализации совместных проектов.

Кроме того, была отмечена важность роли парламентских групп дружбы в развитии двусторонних отношений и укреплении связей между народами.

По итогам встречи достигнута договорённость об организации 10-го юбилейного заседания МПК в Астане в 2026 году.

Источник: МИД РК


Новые контуры казахско-словенской экономической дипломатии

Любляна, 9 января 2026 года - Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провёл встречу с Государственным секретарём Министерства иностранных и европейских дел Словении по европейским делам, международному праву, защиты интересов и экономической дипломатии Невой Грашич.

Посол проинформировал о главных тезисах Главы государства, изложенных в интервью газете "Түркістан" от 5 января и об объявлении в Казахстане 2026 года "Годом цифровизации и искусственного интеллекта". Дипломаты также предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ход подготовки к 5-му заседанию МПК по торгово-экономическому сотрудничеству, а также планам проведения Цифрового форума "Digital Bridge" в Любляне, призванного стать площадкой для взаимодействия профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества двух стран в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества в фармацевтической отрасли, включая взаимодействие с такими известными на казахском рынке ведущими словенскими брендами, как "Krka" и "Lek", а также расширение кооперации в сфере здравоохранения и медицинских технологий.

В рамках обсуждения транзитно-транспортного и логистического сотрудничества Посол подчеркнул ключевой потенциал Казахстана как одного из важных транзитных государств Евразийского пространства, а также о предпринимаемых мерах Правительством РК по развитию современной транспортно-логистической инфраструктуры, включая железнодорожные и мультимодальные маршруты. В этой связи была отмечена важность участия в развитии Среднего коридора и диверсификации транспортных маршрутов словенского морского порта Лука Копер как одного из ключевых узлов в повышении устойчивости цепочек поставок и расширении логистических возможностей для европейских государств, не имеющих доступа к отрытому морю.

Дипломаты затронули также актуальные аспекты двустороннего энергетического взаимодействия. Словенская сторона выразила интерес в налаживании сотрудничества аэрокосмической отрасли и нанотехнологий, подчеркнув важность научно-технологической кооперации и обмена компетенциями.

В целях формирования устойчивых и долгосрочных правовых основ казахско-словенского партнёрства достигнуто принципиальное взаимопонимание по вопросам дальнейшего расширения договорно-правовой базы, включая Соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций, новое Соглашение по безвизовому режиму для обладателей дипломатических и служебных паспортов, а также проведению консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Источник: МИД РК


Казахская литература представлена на международной выставке в Нью-Дели

Нью-Дели, 10-18 января 2026 года - Казахстан принимает участие в одной из крупнейших литературных выставок Азии - "National Book Fair Delhi 2026".

Организацию и координацию участия казахстанской стороны обеспечило Посольство Казахстана в Индии при содействии казахстанских профильных культурных и издательских организаций. В рамках выставки была развёрнута национальная книжная экспозиция Казахстана, где посетители смогли ознакомиться с произведениями классической и современной казахской литературы, а также с изданиями, отражающими историю, культуру и духовное наследие казахского народа.

В работе выставки принимают участие известные писатели, учёные и представители литературного сообщества Казахстана, в том числе: Айнур Ахметова, PhD, литературовед, ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, Алишер Айтуар, писатель, драматург, преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и профессор Саттар Мажитов.

В рамках программы состоялись встречи с читателями, профессиональные дискуссии, интервью, а также презентации казахстанских литературных и научных изданий.

Особое внимание посетителей вызвала презентация книги Великого поэта Абая Кунанбаева "Слова назидания", переведённая на хинди, что стало важным шагом в продвижении философского и культурного наследия Казахстана в Индии и укреплении культурных связей между двумя странами.

В рамках выставки особо отмечен высокий интерес со стороны индийских читателей к казахстанской литературе, культуре и Казахстану.

Участие Республики Казахстан в международной книжной выставке "National Book Fair Delhi 2026" способствует продвижению казахстанской литературы на международном уровне, развитию культурной дипломатии между государствами, а также расширению международного сотрудничества в области книгоиздания и перевода.

Источник: МИД РК


В Джидде обсудили подготовку визита Контактной группы ОИС по Афганистану в Кабул

Генеральный консул Казахстана в Джидде, заместитель Постоянного представителя РК при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Руслан Коспанов принял участие в подготовительной встрече технического уровня, организованной в рамках подготовки визита Министерской контактной группы ОИС по Афганистану в Кабул.

Техническая встреча стала важным этапом в процессе подготовки предстоящего визита и координации совместных усилий государств - членов ОИС. В ходе заседания участники сосредоточились на проработке организационно-технических вопросов, а также согласовании повестки дня визита в Кабул Контактной группы ОИС по Афганистану.

Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам предстоящих мероприятий, подчеркнув важность скоординированного подхода стран - членов ОИС к вопросам взаимодействия с Афганистаном и обеспечения эффективности визита.

Министерская контактная группа ОИС по Афганистану была учреждена в соответствии со статьей 33 Резолюции № 61/51-POL "О ситуации в Афганистане", принятой на 51-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов ОИС, состоявшейся 21-22 июня 2025 г. в Стамбуле.

Контактная группа (КГ) учреждена с целью координации усилий, содействия сотрудничеству и обеспечения согласованности действий государств-членов ОИС по вопросам, связанным с Афганистаном, включая политические, гуманитарные и экономические аспекты.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2025 года Казахстан принял участие во встрече Контактной группы ОИС по Афганистану. Членами КГ являются Казахстан, КСА, Турция, Пакистан, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Индонезия, Гамбия, Узбекистан, Иран, Египет и Азербайджан.

Источник: МИД РК


