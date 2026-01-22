Казахстан и Финляндия укрепляют межпарламентское сотрудничество

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев представил депутатам парламента Хорватии итоги Национального курултая, состоявшегося 20 января 2026 года, сообщает МИД РК.





Казахский дипломат сообщил о ключевых политических и социально-экономических ориентирах, обозначенных главой государства в рамках Курултая, подчеркнув приверженность Казахстана курсу на углубление политической модернизации, укрепление верховенства права, развитие инклюзивной экономики и повышение роли гражданского диалога.





Хорватская сторона была проинформирована о планах по переходу к однопалатному парламенту и предстоящему референдуму, создании нового консультативного органа для объединения этносов, регионов и общественных групп, и укреплении национального единства.





Высоко оценив дальновидность президента РК Касым-Жомарта Токаева, глава парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном Анджелка Салопек приветствовала проводимые в стране политические и экономические реформы и подчеркнула важность парламентской дипломатии как инструмента укрепления взаимного доверия и устойчивого партнерства.





Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-хорватского межпарламентского сотрудничества. Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему развитию парламентского взаимодействия и обмену опытом в сфере законодательной деятельности; вопросам экономического сотрудничества, включая энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт и логистику; цифровой трансформации, инновациям и применению технологий искусственного интеллекта в государственном управлении и бизнесе, взаимодействию в области образования, науки и гуманитарных обменов.





Подчеркнув возрастающую роль парламентского измерения и успешность визита хорватских депутатов в Астану в феврале 2025 года, хорватский политик пригласила депутатов Парламента Казахстана совершить визит в Загреб в текущем году в удобное для казахстанской стороны время.