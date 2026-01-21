Казахстан и Гонконг укрепляют сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Рассказать друзьям

Генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провел встречу с Комиссаром офиса "Один пояс, один путь" Министерства торговли и экономического развития Правительства САР Гонконг Николасом Хо.





В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты развития партнерства между Казахстаном и Гонконгом на 2026 год, в частности вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.





Генеральный консул проинформировал Комиссара об инвестиционном потенциале и социально-экономическом развитии, а также представил инвестиционные проекты в туристическом и инфраструктурном секторах Казахстана.





В свою очередь, Николас Хо отметил высокий потенциал Казахстана в привлечении инвестиций в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества, в том числе в организации поездки большой делегации бизнесменов Гонконга и региона "Greater Bay" (города Чжаоцин, Фошань, Цзянмынь, Чжухай, Чжуншань, Дунгуань, Хойчжоу, Макао, Гуанчжоу и Шэньчжэнь) в Казахстан в 2026 году.





Было отмечено, что Казахстан активно участвует в образовательных программах в рамках инициативы "Один пояс, один путь", являясь одним из ключевых получателей стипендий Правительства Гонконга. В этой связи, Генеральный консул предложил рассмотреть вопрос увеличения числа грантов для казахстанских студентов и выразил просьбу рассмотреть данный вопрос в сотрудничестве с гонконгскими университетами.





По итогам встречи, стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, образования и туризма, договорившись о продолжении совместной работы по реализации инициатив.





В настоящее время более 400 казахстанских студентов обучающихся на полном гранте, успешно проходят обучение в ведущих университетах Гонконга, входящих в топ-50 лучших вузов мира.