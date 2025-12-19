Казахстан и греческие компании нацелены на совместные технологические проекты

Рассказать друзьям

В посольстве Казахстана в Греции состоялся круглый стол с участием представителей ведущих греческих инновационных компаний и научно-исследовательских институтов, проявляющих интерес к реализации совместных проектов и развитию сотрудничества с Казахстаном в высокотехнологичных секторах экономики, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.





Во встрече приняли участие представители компаний TheThoms, IONOS Industrial Agridrones & Smart Farming Solutions, CUBEiE, а также исследовательского центра CERTH (Греческий институт транспорта). Участники обсудили практические аспекты возможного внедрения и локализации инновационных решений в Республике Казахстан, в том числе в сферах цифровых технологий на базе искусственного интеллекта, интеллектуальных транспортных систем, применения дронов для точного земледелия, а также технологий декарбонизации и повышения энергоэффективности.





Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин подробно проинформировал греческую сторону о приоритетах Казахстана в области цифровизации, устойчивого развития, модернизации агропромышленного комплекса и развития транспортно-логистической инфраструктуры. Было отмечено, что Казахстан последовательно реализует государственную политику по привлечению передовых технологий и иностранных инвестиций, в том числе за счет благоприятного инвестиционного климата, налоговых и административных преференций, действующих в рамках специальных экономических зон и инновационных кластеров.





По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии практического взаимодействия, включая запуск пилотных проектов, расширение научно-технического обмена, внедрение инновационных решений в аграрном секторе, а также трансфер "зеленых" и устойчивых технологий.